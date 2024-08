Moos-Turm auf dem Schulhof der Astrid-Lindgren-Grundschule in Schönefeld

Am Freitag, dem 23. August 2024, wurde an der Astrid Lindgren-Grundschule in Schönefeld der von der Green City Solutions GmbH entwickelte „CityTree“ offiziell übergeben. Das Projekt wurde realisiert in enger Zusammenarbeit mit der Berlin Brandenburg Area Development Company GmbH (BADC), geschäftsführendes Mitglied des Dialogforums Airport Berlin Brandenburg und ist ein Pilotprojekt der Gemeinde Schönefeld. Der Luftfilter und -kühler auf Moosbasis ist ein zukunftsweisendes Beispiel für die Kombination von Natur und Technologie, um städtische Umgebungen klimafreundlicher zu gestalten.Durch die spezielle Technik von Green City Solutions wird verschmutzte Luft aktiv durch das Moos geleitet, wo sie gereinigt und gekühlt wird. Diese biobasierte Klimaanlage trägt zur Verbesserung der Luftqualität und zur Kühlung des Schulhofs bei, was besonders in den heißen Sommermonaten von großer Bedeutung ist.Die CityTrees erhalten jeweils einen Strom- und Wasseranschluss, wären aber zukünftig auch per Solar- und Regenwassernutzung autark einsetzbar, sobald dies in einem Gesamtkonzept realisierbar ist.Georg Balzer, Geschäftsführer der BADC, sagt: „Wir freuen uns über die CityTrees, die in der Schule zum Einsatz kommen. Sie tragen zur Entlastung von stark versiegelten und aufgeheizten Räumen bei und helfen, die Lebensqualität an diesen Orten zu verbessern, wie hier am Schulhof. Diese Luftfilter und -kühler sind gut geeignet für Orte, auf denen der Platz knapp ist und sich Baum-pflanzungen nicht realisieren lassen, auch wegen oftmals vorhandenem unterirdischen Leitungsbestand.“Peter Sänger, Geschäftsführer von Green City Solutions, sagt: „Unsere Frischluftfilter und die Moose im Inneren sind speziell dafür entwickelt, in urbanen Umgebungen zu gedeihen und sofort eine positive Wirkung zu entfalten. Wir freuen uns, dieses regionale Projekt an der Astrid-Lindgren-Grundschule mit der BADC umsetzen zu können, da es zeigt, wie innovative Klima- und Umwelt-Anpassung auch im kleinen Maßstab wirkungsvoll sein kann.“Das Projekt wurde durch die Vermittlung der BADC initiiert, die als wichtiger Netzwerkpartner die richtigen Kanäle kennt und weiß, wo Handlungsbedarf besteht. So stößt sie Projekte in der Region an, die lokal wirken und zeigen, was möglich ist.Green City Solutions ist ein führendes Unternehmen im Bereich urbaner Klimaanpassung. Das Unternehmen entwickelt innovative, biobasierte Technologien, die zur Verbesserung der Luftqualität und Lebensbedingungen in Städten beitragen.Weitere Informationen: https://greencitysolutions.de/ Die BADC unterstützt Unternehmen, die sich in der Region ansiedeln wollen, mit fachlicher Beratung im Naturschutz- und Bauplanungsrecht und bietet ökologische Ausgleichsmaßnahmen an. Außerdem vermittelt sie Maßnahmen aus einem Flächenpool der Gesellschaftergemeinden, um sicherzustellen, dass Bauvorhaben unmittelbar in der Region ausgeglichen werden. Die BADC ist geschäftsführendes Mitglied des Dialogforums und hat als eigenständige juristische Person die notwendige Rechtspersönlichkeit und Handlungsfähigkeit, um für das Dialogforum Verträge abzuschließen, Finanzmittel zu verwalten und Projekte durchzuführen.Weitere Informationen: www.badc-gmbh.de/