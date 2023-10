Lücken schließen, Strukturen schaffen, Kommunen unterstützen

Lückenschlüsse entlang der Landesgrenze

Beschleunigte Umsetzung von Lückenschlüssen in Kommunen im Süden des Dialogforums

Strukturen schaffen und Planungen beschleunigen

Eines der Leitprojekte im Gemeinsamen Strukturkonzept (GSK), das „Handlungsprogramm Radwege für die Flughafenregion“, ist einen entscheidenden Schritt weiter. Jörg Jenoch, Bürgermeister der Gemeinde Eichwalde, die das Handlungsprogramm für das Dialogforum Airport Berlin Brandenburg umsetzt, sagt: „Mit dem Handlungsprogramm leisten wir einen Beitrag, um die Ziele der Landesradverkehrsstrategie zu erreichen und den Alltagsradverkehr in der Region sicherer und komfortabler zu machen.“ Bei einem Termin im September einigten sich die Beteiligten auf drei konkrete Handlungsbereiche.Jenoch sagt: „Wir haben alle vorhandenen Rad-Planungen übereinandergelegt und festgestellt: Es gibt bereits viele Konzepte. Vereinzelte Projekte sind bereits in der Umsetzung, vielerorts fehlen aber auch wichtige Abschnitte. Teilweise sind die Handlungsbedarfe sehr kleinteilig, häufig fehlt es an Strukturen und personellen sowie finanziellen Ressourcen. Hier setzen wir an.“Im Auftrag des Dialogforums erarbeitet das Beratungsunternehmen Gertz Gutsche Rümenapp – Stadtentwicklung und Mobilität GbR (GGR) mit Unterstützung von complan Kommunalberatung seit Juni ein Handlungsprogramm. Neben der Analyse vorhandener Planungen erkundigten sich die Experten bei den beteiligten Kommunen, warum Projekte nicht umgesetzt werden. Schließlich recherchierten sie noch Fallbeispiele für vergleichbare Projekte in Deutschland, die erfolgreich funktionieren.Alle Beteiligten haben sich auf drei konkrete Handlungsbereiche geeinigt, die prioritär noch in diesem Jahr umgesetzt werden. Im Dezember werden die endgültigen Ergebnisse vorgestellt, dann wird das Projekt abgeschlossen sein.Damit mehrere Lücken an der Landesgrenze geschlossen werden können, unterstützt das Dialogforum gemeinsam mit den Radverkehr-Experten die Verwaltungen von Schönefeld, Neukölln und Treptow-Köpenick sowie den Kommunen im Landkreis Teltow-Fläming.Ziel ist, herauszufinden, wie mit kostengünstigen Maßnahmen die wichtigsten Lücken geschlossen werden können. Interessierte Kommunen erhalten auf Wunsch Unterstützung durch die Fachplaner, um gemeinsame, konkrete Lösungen zu erarbeiten, die sie zügig umsetzen können. Zu den Herausforderungen zählen u.a. enge Ortsdurchfahrten oder längere Strecken außerorts. Planungsleistungen erfolgen im Rahmen des Handlungsprogramms.Es werden Strukturen erarbeitet, mit denen interessierte Kommunen die Zukunftsaufgabe Radverkehrsförderung effektiver umsetzen können. Dazu werden vorhandene Fallbeispiele aus anderen Regionen ausgewertet und geeignete Strategien identifiziert, um Planungen und Umsetzungen zu beschleunigen.Das Fahrrad hat sich als beliebtes Verkehrsmittel für den täglichen Weg zur Arbeit, zur Schule oder zur Ausbildung sowie für Freizeitaktivitäten und den Urlaub etabliert. Mehr als 80 Prozent der deutschen Bevölkerung greifen regelmäßig auf das Fahrrad zurück, 55 Prozent betrachten es als unverzichtbares Fortbewegungsmittel.