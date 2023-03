Klimanetzwerk in der Flughafenregion startet

Acht Kommunen unterzeichnen Kooperationsvereinbarung

Am 1. März unterzeichneten acht Mitglieder des Dialogforums die Kooperationsvereinbarung für ein gemeinsames Klimanetzwerk in der Flughafenregion. Damit können nun Fördermittel beantragt und u.a. die Stelle einer Fachperson finanziert werden, die die Kommunen beraten und vernetzen soll.



Markus Mücke, Bürgermeister von Schulzendorf und Leiter der Arbeitsgruppe Lärmschutz im Dialogforum, koordinierte die Initiative. Er sagt in Anspielung an den Volksentscheid in Berlin: „Ich freue mich über dieses deutliche Zeichen. Wir brauchen keinen Volksentscheid. Wir machen einfach!“ Teilnehmende Kommunen sind Schulzendorf, Wildau, Schönefeld, Blankenfelde-Mahlow, Eichwalde, Königs-Wusterhausen, Zeuthen sowie Treptow-Köpenick. Die Kommunen aus dem Landkreis Dahme-Spreewald gelten als Kohleregion und werden daher zu 80 Prozent gefördert. Lediglich 20 Prozent müssen sie aus ihrem Haushalt selbst beitragen. Blankenfelde-Mahlow und Treptow-Köpenick erhalten immerhin noch 60 Prozent.



Die Flughafenregion versteht sich als Modellregion, um klimaresiliente Strukturen zu entwickeln, neue Lösungen insbesondere in den Themenfeldern Verkehr und Mobilität sowie Umwelt, Klimaschutz und CO2-Einsparung zu befördern und den Umwelt- und Klimaschutz konsequent voranzutreiben. Das Klimanetzwerk soll dazu beitragen, die Treibhausgas-Emissionen in der Flughafenregion um mindestens 55 Prozent gegenüber 1990 bis 2030 zu senken und bis 2045 klimaneutral zu sein.



Die Personen auf dem Foto:



v.l.n.r.



Jana Herschelmann, Klimaschutzbeauftragte Bezirk Treptow-Köpenick

Markus Mücke, BM Gemeinde Schulzendorf

Antje Löffelholz, Klimaschutzmanagerin Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Michael Schwuchow, BM Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Christian Hentschel, BM Gemeinde Schönefeld

Timm Johannesmann, Klimaschutzmanager Stadt Königs Wusterhausen

Jörg Jenoch, BM Gemeinde Eichwalde

Frank Nerlich, BM Gemeinde Wildau

Sylvia Hirschberg, Beig. Stadt Königs Wusterhausen

Antje Girschick, GF BADC GmbH

Oliver Igel, BezBM Treptow-Köpenick

Elisabeth Mann, Klimaschutzmanagerin Gemeinde Eichwalde

Ulrike Engelke, GF complan Kommunalberatung GmbH



Foto: Dialogforum Airport Berlin Brandenburg