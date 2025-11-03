Klimakrise vor der Haustür – Kommunen handeln jetzt

Die Kommunale Arbeitsgemeinschaft Dialogforum Airport Berlin Brandenburg lädt am 12. November 2025 zum 8. Kommunalpolitischen Forum nach Schönefeld ein. Der Abend steht unter dem Titel „Klimaanpassung und Gesundheitsschutz in der Flughafenregion“.



Helmut Barthel, Vorsitzender des Dialogforums, sagt: „Klimaanpassung ist keine abstrakte Zukunftsfrage – sie beginnt hier und heute, in den Kommunen. Jeder kann etwas dazu beitragen. Und leere Kassen sind keine Ausrede!“



Ein zentrales Thema der Veranstaltung ist die Präsentation neuer Erkenntnisse aus der BEAR – Berlin Brandenburg Air Study durch Dr. Miriam Wiese-Posselt (Charité Berlin) und Dr. Josef Cyrys vom Helmholtz Zentrum München. Die Studie untersucht die Auswirkungen der Luftschadstoffbelastung – insbesondere von Ultrafeinstäuben – auf Kinder in Berlin und Brandenburg.



Darüber hinaus gibt Katrin Heinz (Ernst Baseler Partner EPD Deutschland) Einblicke in das neu gestartete Klimanetzwerk Flughafenregion, das auf eine enge interkommunale Zusammenarbeit im Klimaschutz abzielt. Ziel des Netzwerks ist es u.a., die CO₂-Emissionen bis 2030 deutlich zu senken und die Region langfristig klimaneutral zu machen.



Grit Diesing von der Regenwasseragentur Berlin zeigt anhand konkreter Praxisbeispiele, wie Kommunen durch Dachbegrünung, Entsiegelung und Regenwassernutzung aktiv zur Klimaanpassung beitragen können.



Veranstaltungsdaten

Mittwoch, 12. November 2025

18:00–20:30 Uhr

Haus Dialogforum, Mittelstraße 11, 12529 Schönefeld



Interessierte können sich über die Website des Dialogforums anmelden.

