Informationssystem Dialogforum Airport Berlin Brandenburg ist online

Wo gibt es in der Flughafenregion Freiflächen zum Bauen? Welche Flächen sind in der Nachbargemeinde bereits für welchen Zweck verplant? Wie schreitet die Umsetzung der Projekte aus dem Gemeinsamen Strukturkonzept (GSK) voran? Zu all diesen Fragen gibt es bereits Antworten, häufig in Form von Daten in unterschiedlicher Form, die zumeist an verschiedenen Orten liegen. In der Regel ist es aufwändig, diese Daten zu sammeln, auszuwerten und vergleichbar zu machen. Vor allem für den Laien ist es verwirrend, sie überhaupt zu finden und zu verstehen.Die Kommunale Arbeitsgemeinschaft Dialogforum Airport Berlin Brandenburg macht die Daten nun mithilfe eines geographischen Monitorings zugänglich und bringt sie in ein verständliches Format auf https://dfis-dialogforum-ber.hub.arcgis.com/... Das Informationssystem Dialogforum Airport Berlin Brandenburg (DFIS) ermöglicht auf einfache Weise Erfassung, Verwaltung und Analyse von verschiedenen Arten von Daten. Es beinhaltet Geodaten, interaktive Web-Karten, Datenanalysen, Dokumente sowie weitere Informationen zur Flughafenregion und ist zugleich eine Plattform zur Erhebung verschiedenster Daten innerhalb der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft. Nun sind alle Interessierten aufgerufen, das Tool auszuprobieren und ihr Feedback und ihre Verbesserungsvorschläge an dfis@dialogforum-ber.de zu senden.Andreas Igel, Bürgermeister von Ludwigsfelde und Leiter der Arbeitsgruppe für kommunale und interkommunale Entwicklung (AG 3), sagt: „Seit Jahren besteht der Wunsch nach einem Geoportal für die gesamte Flughafenregion. Mit dem DFIS wollen wir die Entwicklung und die Möglichkeiten dieser Region besser erkennbar machen. Das aktuell verfügbare System bildet hierfür die Basis. Zukünftig soll dieses Informationssystem wie in einem Schichtenmodell mit zusätzlichen Inhalten angereichert werden, die es dem Nutzer ermöglichen, auch sachbezogen zu recherchieren.“Von 20 stimmberechtigten Mitgliedern haben 15 eigene Geo-Informationsportale, die Siedlungs- als auch die Verkehrs- und Landschaftsentwicklung umfassen. Nun gibt es mit DFIS endlich ein Monitoring-Angebot, das einen zentralen Zugang zu Karten und anderen raumbezogenen Daten, Diensten und Anwendungen ermöglicht und über Projekte und relevante Entwicklungen informiert – quer über alle Kommunengrenzen sowie über die verschiedenen Fachressorts hinweg. Igel sagt: „DFIS kann sich zu einer Plattform entwickeln, die einen besseren Datenaustausch in der Flughafenregion zwischen Behörden und der Öffentlichkeit sowie Nachbargemeinden, Planungsbüros, Wirtschaft und sonstigen Trägern öffentlicher Belange ermöglicht. Dies hängt aber auch von der Zusammenarbeit der Partner in der Region ab.“Das Informationssystem DFIS erfasst und bewertet durch Geovisualisierungen die wesentlichen Entwicklungen in der Flughafenregion BER. Es visualisiert den Status der GSK-Leitprojekte und unterstützt so ihre Umsetzung. Auf Basis von Geodaten informiert es die Öffentlichkeit kontinuierlich über News und Statistiken. Der Fokus liegt dabei in der redaktionellen Bearbeitung und Veröffentlichung von Informationen über die Grenzen der Länder, Landkreise und Gemeinden hinweg. Als nächste Schritte sind weitere Module geplant, die DFIS mit zusätzlichen Informationen zu Wirtschaft und Demographie anreichern.