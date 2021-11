Her mit den Meinungen, Visionen und Ideen

Seit 19. Oktober läuft auf der Website https://beteiligung.dialogforum-ber.de eine Online-Beteiligung zur Zukunft der Flughafenregion. Bewohnerinnen und Bewohner, Menschen, die hier arbeiten o­­­der sich für die Region interessieren, können hier ihre Ideen, Wünsche und Visionen aktiv einbringen.Nach drei Wochen Laufzeit zieht Dr. Alfred Reichwein, Vorsitzender der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Dialogforum Berlin Brandenburg, eine positive Bilanz: „Auch wenn noch nicht so viele Beiträge eingegangen sind, lässt sich bereits eine hohe Qualität der Beiträge erkennen. Ich freue mich, wie konstruktiv die Teilnehmenden die Fragen beantworten, ihre Vorstellungen illustrieren und konkrete Vorschläge machen.“Fast 700 Besuche konnte die Beteiligungsseite bislang verzeichnen mit bis zu 71 Aktionen pro Besuch wie Downloads, Suchen oder Beantworten von Fragen. Die Themen-Schwerpunkte der Teilnehmenden sind vielfältig. Sie reichen vom Vorschlag, Biotope in Klein und Groß Kienitz mit Biotopen in Waltersdorf und Schulzendorf zu verbinden bis zur Idee einer südlichen BER-Ortsumgehungsstraße oder dem Wunsch nach Radschnellwegen von Königs Wusterhausen zum BER.„Ich bin gespannt, welche Forderungen und Ideen uns noch erwarten“, sagt Vorsitzender Reichwein und verspricht: „Alle werden gehört – wenn sie teilnehmen. Wer nicht mitmacht, darf sich hinterher auch nicht beschweren.“Meinung äußern ist also erlaubt bei der Onlinebeteiligung des Dialogforums, ebenso wie kreative Ideen und zukunftsweisende Visionen – aber nur noch bis Anfang Dezember.