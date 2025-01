Helmut Barthel übernimmt Vorsitz des Dialogforums

Am 15. Januar 2025 wählten die Mitglieder des Dialogforums Airport Berlin Brandenburg einen neuen Vorsitzenden: Helmut Barthel, ehemaliges Mitglied des Brandenburger Landtags und Kenner der regionalen Herausforderungen, wird für die nächsten zwei Jahre der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft vorstehen. Mit klaren Zielen und einem Fokus auf Kontinuität, Zusammenarbeit und der gezielten Weiterentwicklung der Flughafenregion skizzierte Barthel in seiner Rede seine Visionen und Schwerpunkte.



„Kontinuität wahren, Chancen nutzen und stärkere Sichtbarkeit schaffen“ – so fasste Barthel seine Leitlinien zusammen. Er hob hervor, dass die dynamische Entwicklung der letzten Jahre wesentlich auf der kontinuierlichen Arbeit der vier Arbeitsgruppenleiter des Dialogforums beruht, die sich abwechselnd als Interimslösung den Vorsitz teilten.



Dialogforum bietet enorme Möglichkeiten für die Flughafenregion

„Die vier AG-Leiter haben nicht nur Projekte angestoßen, sondern sie erfolgreich in die Umsetzung gebracht und sehr gute Ergebnisse erreicht. Diese Kontinuität gilt es zu sichern, um den Schwung der letzten Jahre beizubehalten“, erklärte Barthel. Dabei möchte er dem Motto „Chancen der Region erkennen und nutzen“ treu bleiben. „Wenn wir die Vorteile der Region nutzen, profitieren die Städte und Gemeinden. Und umgekehrt: Wenn die Kommunen sich aktiv einbringen, hat die Region enorme Entwicklungsmöglichkeiten“, betonte er.



Keine Denkverbote für das Dialogforum, sondern mutige Ansätze nötig

Barthel sieht sich in der Rolle eines Impulsgebers und der sowohl in der Region als auch überregional neue Wege aufzeigt. Dabei dürfe es keine Denkverbote geben, vielmehr wären innovative und mutige Ansätze gefragt. „Wenn die drei Gesellschafter des Flughafens, also Bund und die beiden Länder Berlin und Brandenburg, so viel Geld in die Region investieren würden wie in den Flughafen, hätten wir Entwicklungschancen ohne Ende“, erklärte Barthel und forderte, dass verstärkt finanzielle Mittel in die Region fließen müssen, beispielsweise in den Kommunalen Entwicklungsfonds.



Stärkung der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg hat Vorrang

Barthel wies darauf hin, dass gerade auf Bundesebene ein unzureichendes Verständnis für die Bedürfnisse der Flughafenregion besteht. „Viele denken, in die Region sei bereits genug Geld geflossen. Doch das stimmt nicht. Wir brauchen eine konzertierte Aktion, bei der alle politischen Ebenen Verantwortung für die Entwicklung der Region übernehmen“, so Barthel. Er führte dabei ein Beispiel aus Frankreich an, wo in der Region Ile de France eine enge Kooperation zwischen Regierung und lokalen Akteuren große Infrastrukturprojekte ermöglicht hat. Frankreich zentralisiert Kompetenzen und stärkt Kommunen finanziell, während in Deutschland die Planung dezentral bleibt. Mit Blick auf andere europäische Wirtschaftsstandorte forderte Barthel eine strategische Weiterentwicklung der Infrastruktur. „Wir stehen im Wettbewerb mit Wirtschaftsstandorten in ganz Europa. Es liegt an uns, die Attraktivität der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg deutlich zu steigern“, sagte Barthel.



Dialogforum muss als Sprachrohr der Kommunen sichtbarer werden

Barthel, selbst ehrenamtlich in der Kommunalpolitik und als SPD-Mitglied politisch erfahren, sieht im Vorsitz des Dialogforums eine wichtige Aufgabe zur Stärkung der gesamten Hauptstadtregion: „Das Dialogforum ist das Sprachrohr der Kommunen hier vor Ort. Es ist meine Aufgabe, dieses Sprachrohr sichtbarer zu machen und den Einfluss des Forums auf politische Entscheidungen zu verstärken. Wir müssen ein gefragter Gesprächspartner werden, der frühzeitig in Entscheidungsprozesse eingebunden wird“, so Barthel.



Botschafter, Türöffner und Moderator für die Metropolenregion

Er unterstrich, dass seine Arbeit als Vorsitzender stark auf einer kooperativen und überparteilichen Basis beruhen werde. „Ich bin Sozialdemokrat, sehe meine Funktion jedoch überparteilich. Es geht darum, Brücken zu bauen, Kontakte zu schaffen und die Region geschlossen nach vorne zu bringen.“

Persönlich sieht Barthel seine Hauptmotivation darin, als Botschafter, Türöffner und Moderator zwischen der Region, den Landesregierungen von Brandenburg und Berlin sowie der Bundespolitik zu agieren.



Stärkere Sichtbarkeit des Dialogforums auf politischer Ebene

Ein zentraler Fokus von Barthel ist der Ausbau der Sichtbarkeit des Dialogforums, wie es in der so genannten Schmöckwitzer Erklärung formuliert ist, einem Positionspapier zur Zukunft der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft. „In dieser Erklärung heißt es, dass die Präsenz des Forums gegenüber den übergeordneten Planungsebenen gestärkt werden muss. Das ist ein wichtiger Ansatzpunkt meiner Arbeit. Ich möchte die Stimme der Region so positionieren, dass sie künftig mehr Gewicht erlangt“, erklärte Barthel.



Mehr Werbung für das Gemeinsamen Strukturkonzept

Barthel betonte die Notwendigkeit, die Inhalte des Gemeinsamen Strukturkonzepts (GSK 2030) so zu übersetzen, dass sie politische Entscheidungsträger motivieren und die Verantwortung der Politik verdeutlichen. „Das GSK muss in klare Botschaften heruntergebrochen werden, die sowohl nach innen als auch nach außen wirken. Nur so können wir überzeugend für Unterstützung werben“, sagte Barthel.



Konstruktive Zusammenarbeit zum Wohl der Flughafenregion

Barthel schloss seine Rede mit einem Appell für eine konstruktive Zusammenarbeit: „Ich bin der festen Überzeugung, dass wir mit positiven Botschaften und klaren Konzepten mehr erreichen als durch Konfrontation. Dennoch: An manchen Stellen braucht es auch die Entschlossenheit, Themen hartnäckig voranzutreiben“.



Mit diesem Ansatz, der eine Balance aus Diplomatie und Durchsetzungsstärke verspricht, startete Barthel in sein Ehrenamt als Vorsitzender des Dialogforums. Er steht dabei vor der Aufgabe, die Chancen der Region mit einer klaren Vision und starken Partnern in nachhaltigen Erfolg umzusetzen.

