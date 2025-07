Handlungsprogramm Radwege

Die Flughafenregion BER will beim Thema Radverkehr künftig enger zusammenarbeiten und schneller in die Umsetzung kommen. Das jetzt veröffentlichtesetzt genau hier an: Es bündelt konkrete Maßnahmen, um die Infrastruktur für den Radverkehr zukunftsfähig, sicher und attraktiv zu gestalten – über kommunale Grenzen hinweg., Bürgermeister der Gemeinde Eichwalde und Mitinitiator des Handlungsprogramms, sagt: „Das Dialogforum hat sich im Rahmen desdas Ziel gesetzt, den Radverkehr in der Region nachhaltig zu stärken. Wir wollen die Region fit für die Zukunft machen – mit sicheren, schnellen und durchgängigen Radverbindungen. Dafür brauchen wir gemeinsame Strategien und Strukturen“.Zahlreiche Konzepte und Planungen liegen bereits vor, doch die Umsetzung stockt häufig – unter anderem wegen fehlender interkommunaler Koordination oder begrenzter Kapazitäten in den Verwaltungen. Daher orientierte sich das Dialogforum auch an erfolgreichen Beispielen aus anderen Regionen und entwickelte darauf aufbauend praxisnahe Empfehlungen.Ein zentraler Baustein sind sogenannte Sofortmaßnahmen: Kleine, einfach umsetzbare Lösungen wie die Einrichtung von Fahrradstraßen, Markierungen von Schutzstreifen oder die Absenkung von Höchstgeschwindigkeiten. Sie bringen kurzfristige Verbesserungen, erzielen schnelle Erfolge und stärken das Vertrauen in die Zusammenarbeit. Ein weiterer Baustein ist das Schließen von Netzlücken an der Landesgrenze zwischen Berlin und Brandenburg. Im Handlungsprogramm wurden einzelne Streckenabschnitte identifiziert und Maßnahmen benannt, um durchgängige Verbindungen zu schaffen und die Attraktivität des Radverkehrs zu erhöhen.Langfristig setzt das Programm auf Synergien und verbindliche Kooperationsstrukturen zwischen Kommunen, Bezirken, Verbänden und Bürgern. Nur so kann der dringend benötigte Ausbau der Radinfrastruktur effizient und nachhaltig gelingen. Daran arbeiten nun gemeinsam die Mitglieder des Dialogforums, um tragfähige Modelle der Zusammenarbeit auszuloten.Das Handlungsprogramm wurde in einem breit angelegten Planungsprozess, gesteuert vom NUDAFA-Projekt der Gemeinde Eichwalde, gemeinsam mit regionalen Akteuren erarbeitet und mit Mitteln der Planungsförderungsrichtlinie des Landes Brandenburgs und des regionalen Entwicklungsfonds auf den Weg gebracht. Es liegt nun in einem ausführlichen Bericht sowie in einer kompakten Kurzfassung vor.Weitere Informationen und Downloads finden Sie auf der Website des Dialogforums unter: www.dialogforum-ber.de/seite/656690/handlungsprogramm-radwege.html