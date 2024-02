Gute Gründe fürs Gründen in der Flughafenregion

Ein neues Jahr bringt nicht nur im Privaten Schwung für neue Vorsätze, viele fassen zum Jahreswechsel auch den Entschluss: „Ich gründe“. Vom Vorsatz zur Gründung und dann zum erfolgreichen Unternehmen ist es zwar ein weiter Weg. In der Flughafenregion ist der aber weniger dornenreich als anderswo.Andreas Igel, Vorsitzender des Dialogforums Airport Berlin Brandenburg, sagt: „Der BER ist ein wichtiger Standortfaktor nicht nur für bestehende Unternehmen. Er ist auch ein guter Grund fürs Gründen. Hinzu kommt die Nähe zu Berlin, eine gute Infrastruktur mit einer vielseitigen Hochschullandschaft und eine lebenswerte Nachbarschaft.“ Zwar ist nichts machtvoller als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Aber es erleichtert doch sehr, diese Idee in einem Umfeld umzusetzen, das leicht erreichbar und vielerlei Unterstützung und Förderung bietet. Und so erfreut sich die Flughafenregion hohen Zuspruchs.Für erfolgreiche Existenzgründungen und nachhaltige Unternehmens- entwicklungen im Landkreis Dahme-Spreewald ist unter anderem das Technologie- und Gründerzentrum Wildau (TGZ) mit dem im Sommer 2021 eröffneten Coworking Space im Technologie- und Wissenschaftspark Wildau eine geschätzte Adresse. Denn in direkter Nachbarschaft zum Zentrum für Luft- und Raumfahrt Schönefelder Kreuz (ZLR), dem Zentrum für Zukunftstechnologien und der Technischen Hochschule Wildau finden neu gegründete und junge Unternehmen mehr als nur passende Räumlichkeiten zu günstigen Konditionen. So bietet das „Gründungszentrum LDS“, das von der Wirtschaftsförderung Dahme-Spreewald getragen wird, vor dem Hintergrund der Förderrichtlinie „GiB – Gründen in Brandenburg“ umfangreiche und kostenfreie Beratungsleistungen zu den Themen Gründen und Unternehmensnachfolge. Darüber hinaus schaffen der Ideenaustausch mit anderen Gründerinnen und Gründern, Synergieeffekte mit gestandenen Hightech-Firmen oder Technologietransfers mit universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen ein inspirierendes Umfeld.Eine weitere wichtige Anlaufstelle für Gründerinnen und Gründer in der Flughafenregion ist das Gründungszentrum Teltow-Fläming. Das etablierte Beratungszentrum ist direkt beim Landkreis Teltow- Fläming angesiedelt und verfügt über weitreichende Synergien innerhalb Politik, Wirtschaft und öffentlichen Institutionen. Dort wurden in den vergangenen Jahren mehr als 2000 Gründungsinteressierte erfolgreich beraten und begleitet.Der Wissenschafts- und Technologiepark Adlershof, in fast direkter Nachbarschaft zum BER ist ein starker Treiber für neue Technologien in der Region. Daher ist es nur zu verständlich, dass mit dem Zukunftspark auch die Stadt Ludwigsfelde ein neues Umfeld für Tüftler und Gründer schaffen will.Daneben unterstützen auch die IHKs den Business-Start mit verschiedenen Programmen für Gründer. So begleitet beispielsweise die Unternehmenswerkstatt Deutschland Gründer in den unternehmerischen Alltag. IHK-Experten unterstützen sie durch persönliche, individuelle Beratungen und umfangreichen Service. ( www.uwd.de/web/uwd Verlässliche und kompetente Hilfe für Gründer und Beratung zu den verschiedene Förderprogramme gibt es auch direkt in den IHKs der Region. Im Regionalcenter der IHK Cottbus beispielsweise finden einmal im Monat gemeinsam mit der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Sprechtage statt. Eine individuelle Terminvereinbarung ist ebenfalls möglich ( www.cottbus.ihk.de ).Die Länder Berlin und Brandenburg stehen jungen Unternehmern u.a. mit einer regionalen Gründungsinitiative zur Seite. Der Businessplan-Wettbewerb Berlin-Brandenburg (BWB) bietet neben dem namensgebenden Wettbewerb ein breites kostenlosen Angebot und Netzwerk-Möglichkeiten. Der Wettbewerb 2024 startete besonders erfolgreich mit 20 Prozent mehr Einreichungen im Vergleich zum letzten Jahr. Von den 376 Teilnehmern kommen allein 47 Personen aus der Flughafenregion.BWB wird gemeinsam durch die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe und das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie unterstützt sowie aus Mitteln der Europäischen Union kofinanziert. ( www.b-p-w.de ).