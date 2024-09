„Gemeinsam für eine starke, lebenswerte Flughafenregion.“

Er gründete 1995 das Büro „STADTLANDPROJEKTE“ in Berlin Prenzlauer Berg und hat seither in vielen Regionen des Landes Brandenburg und Berliner Bezirken eine Vielzahl von Gutachten und Planungen im Bereich Stadt- und Regionalentwicklung, Bauleitplanung und Naturschutz betreut. In diesen Projekten konnte er wichtige Erfahrungen sammeln – gerade auch im Zusammenspiel von Verwaltungen, Kommunalpolitik und Bürgerschaft.Die Abkürzung BADC steht für Berlin Brandenburg Area Development Company GmbH. Wir unterstützen Unternehmen, die sich hier in der Region ansiedeln wollen, mit fachlicher Beratung im Naturschutz- und Bauplanungsrecht und bieten ihnen ökologische Ausgleichsmaßnahmen an. Außerdem vermitteln wir Maßnahmen aus einem Flächenpool der Gesellschaftergemeinden, um sicherzustellen, dass Bauvorhaben unmittelbar in der Region ausgeglichen werden. Wir möchten, dass positive Effekte bei uns in der Flughafenregion bleiben: wirtschaftlich wie auch ökologisch.Zusätzlich haben wir die Geschäftsführung für das Dialogforum übernommen. Da das Dialogforum als Kommunale Arbeitsgemeinschaft selbst keine rechtliche Eigenständigkeit hat, kann es keine rechtlichen Geschäfte wie Verträge abschließen oder Personal einstellen. Das übernimmt die BADC. Somit spielt die BADC auch hier eine wichtige Rolle bei der Umsetzung und Steuerung von Projekten, die die Region um den Flughafen Berlin-Brandenburg stärken.Die Potenziale, die sich aus der unmittelbaren Nähe zum Flughafen ergeben. Der Flughafen mit seinem Umfeld ist ein Wachstumsmotor. Mit dem Flughafen können Ansiedlungen und Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Herausforderungen liegen in der Koordinierung, Steuerung und Bewältigung dieses Wachstums.Die wachsenden Bevölkerungszahlen in den Anrainergemeinden erhöhen den Druck auf den Wohnungsmarkt, bezahlbarer Wohnraum muss geschaffen werden. Es besteht ein hoher Bedarf an Kapazitäten in der sozialen Infrastruktur, für den die Gemeinden verantwortlich sind und vom Land Brandenburg Unterstützung erwarten.Die wirtschaftliche Entwicklung erfordert hohe Anstrengungen am Ausbau der Verkehrs- und Infrastruktur, wozu auch die Schiene gehört.Für die Anwohnenden in der Region gilt es, mit den genannten Herausforderungen, Lebensqualität zu sichern und zu schaffen. Diese Komplexität an Aufgaben ist einmalig und erfordert das enge Zusammenwirken von Gemeinden der Flughafenregion, den angrenzenden Landkreise und den benachbarten Berliner Bezirken, einschließlich der Länder Brandenburg und Berlin.Die Zusammenarbeit im Dialogforum ist wichtig, um die Chancen, die der Flughafen bietet, bestmöglich zu nutzen. Reibungen entstehen bei der Koordination unterschiedlicher Interessen der Gemeinden, der Finanzierung von Projekten und der Sicherstellung langfristig wirksamer Nachhaltigkeit, denn die Nutzungskonkurrenzen zwischen den vielen Interessen sind enorm und werden weiter zunehmen, die Ressource Boden ist endlich. Zukünftige Aufgaben umfassen den Ausbau der Verkehrsanbindung, die Schaffung bezahlbaren Wohnraums und den verstärkten Umwelt- und Klimaschutz.Die Zusammenarbeit im Dialogforum ermöglicht den Austausch, den wir benötigen, um diese Herausforderungen zu meistern. In den Arbeitsgruppen des Dialogforums behandeln wir zielgerichtet Themen, z.B. besprechen wir das Thema Lärmschutz konzept- und projektbezogen. Ebenso behandeln wir die Themen "kommunaler Ausgleich“ und „kommunale Kooperation“ in Arbeitsgruppen. Hieraus ergeben sich Ansatzpunkte für konkrete Vorhaben und Projekte zwischen den Gemeinden. So schaffen wir gemeinsam eine starke, lebenswerte Flughafenregion.Weitere Infos: www.badc-gmbh.de Quelle: Nachbarn - Wir in der Region