Fortschritt und Lebensqualität in der Flughafenregion

Datum: Donnerstag, 26. Juni 2025

Donnerstag, 26. Juni 2025 Zeit: 18:00 – 20:30 Uhr

18:00 – 20:30 Uhr Ort: Haus Dialogforum, Mittelstraße 11, 12529 Schönefeld

Haus Dialogforum, Mittelstraße 11, 12529 Schönefeld Anmeldung: über die Website www.dialogforum-ber.de

Unter dem Titel „Wirtschaftliche Entwicklung in der Flughafenregion Berlin-Brandenburg“ lädt das Dialogforum Airport Berlin Brandenburg zum 7. Kommunalpolitischen Forum ein. Im Mittelpunkt steht die wirtschaftliche Dynamik rund um den Flughafen BER.Helmut Barthel, Vorsitzender der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft, sagt: „Die Hauptstadtregion und damit auch der Raum des Dialogforums gehört zu den am stärksten wachsenden Regionen in Europa. Um diese Entwicklung erfolgreich zu gestalten und keine Verlust an Lebensqualität zuzulassen, bedarf es eines engen, abstimmten Zusammenwirkens von Bund, den Ländern Berlin und Brandenburg mit den Kommunen.“Katrin Müller-Wartig, Abteilungsleiterin im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz (MWAEK) des Landes Brandenburg wird in ihrem Impulsvortrag zur wirtschaftlichen Entwicklung im Land Brandenburg einen Schwerpunkt auf die Fach- und Arbeitskräftesicherung legen.Aus Sicht des MWAEK hängen die wirtschaftlichen Entwicklungsperspektiven einer Region heute mehr denn je davon ab, ob es den ansässigen und ansiedlungswilligen Unternehmen gelingt, Fach- und Arbeitskräfte für sich zu gewinnen und sie längerfristig zu halten. Die Flughafenregion bietet als Wachstumsmotor der Hauptstadtregion ein hochinteressantes Arbeitsumfeld und spannende Beschäftigungsperspektiven. Trotzdem mangelt es über alle Qualifikationsgruppen hinweg an Bewerbungen.Landesseitig hat das MWAEK mit der Fach- und Arbeitskräftestrategie einen strategischen Rahmen für die Fachkräftesicherung in der Brandenburgischen Wirtschaft formuliert. Unter den drei strategischen Handlungsfeldern Fach- und Arbeitskräfte bilden, halten und gewinnen sind insgesamt sieben Handlungsschwerpunkte definiert und mit Aktivitäten untersetzt. Dazu gehört, dass neben attraktiven Löhnen auch gute Arbeitsbedingungen die Entscheidung von Fach- und Arbeitskräften für ein Unternehmen und damit für eine Region beeinflussen. Das MWAEK erachtet das kommunalpolitische Forum als hervorragenden Rahmen für einen Austausch zu den drängenden Fragen der Fach- und Arbeitskräftesicherung in der Flughafenregion.Nach Kurzbeiträgen zu Arbeitsmarkttrends, Fachkräftesituation und geplanten Gewerbe- und Innovationsprojekten in der Region folgt eine Podiumsdiskussion mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaftsförderung, Flughafenmanagement und kommunaler Interessenvertretung. Dabei stehen Fragen der Arbeitsplatzentwicklung, regionaler Wertschöpfung und interkommunalen Zusammenarbeit im Fokus. Zum Abschluss gibt es Gelegenheit zum informellen Austausch.Die Veranstaltung findet am Donnerstag, den 26. Juni 2025, von 18:00 bis 20:30 Uhr im Haus Dialogforum, Mittelstraße 11 in Schönefeld statt.Das Kommunalpolitische Forum ist ein etabliertes Format des Dialogforums, das kommunale Entscheidungsträgerinnen und -träger, Verwaltung, Wirtschaft und Öffentlichkeit zusammenbringt. Ziel ist es, den Dialog über Zukunftsthemen der Flughafenregion zu stärken und die Entwicklung aktiv mitzugestalten.