Ein moderner Anlaufpunkt für Bürgerinnen und Bürger

Das Dialogforum Airport Berlin Brandenburg präsentiert sich ab sofort mit einer neu gestalteten Website, erstellt vom Förderverein für Regionale Entwicklung e.V. Die Website www.dialogforum-ber.de überzeugt durch ein modernes, benutzerfreundliches Design, das klare Strukturen und intuitive Navigation vereint. Als zentrale Anlaufstelle bietet sie umfassende Informationen und Dialog-Möglichkeiten für interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Mitarbeitende in den Kommunen.Oliver Igel, Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick und Gruppenleiter der AG Kommunikation und Beteiligung, die die Neugestaltung begleitet hat, sagt: „Besonders in der heutigen Zeit ist eine moderne, digitale Präsenz unerlässlich, um eine transparente Kommunikation und den Dialog in der Flughafenregion sicherzustellen. Mit der Neugestaltung setzt das Dialogforum ein klares Zeichen für moderne Bürgerbeteiligung und Transparenz.“Der neue Webauftritt gewährleistet eine einfache Zugänglichkeit zu aktuellen Themen, Berichten und Veranstaltungen. Dabei steht die Information der Bürgerinnen und Bürger über die Aktivitäten des Dialogforums im Vordergrund wie beispielsweise die Maßnahmen des Regionalen Entwicklungsfonds oder Bürgerbeteiligungen. Auch Mitarbeitende der Kommunen finden hier wichtige Daten und Informationen aus der Region. Darüber hinaus werden auf der Website Menschen und Initiativen vorgestellt, die sich von Ludwigsfelde bis Eichwalde, vom südlichen Berlin bis Mittenwalde einbringen und mit ihrem Engagement andere inspirieren. So fördert das Dialogforum den Austausch über die Entwicklung der Flughafenregion und gibt wichtige Impulse.