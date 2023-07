Die Ukraine zu Gast beim Dialogforum

Die Arbeit des Dialogforum strahlt aus und zeigt Wirkung – auch über die Grenzen von Deutschland hinaus. Am 29. Juni informierten sich Teilnehmende aus Parlament, Wiederaufbau-Ministerium und Kommunen aus der Ukraine über die Arbeit der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft. Der Vorsitzende des Dialogforums und Bürgermeister der Gemeinde Eichwalde, Jörg Jenoch, stellte in der Geschäftsstelle das Dialogforum vor und erläuterte seine Entstehung und Funktion. Er beschrieb, wie die Arbeit organisatorisch strukturiert ist und mit welchen Themen sich das Dialogforum beschäftigt.Die 12 Gäste aus der Ukraine verfolgten die Präsentation mit großem Interesse und erkundigten sich nach den aktuellen Projekten der kommunalen und regionalen Zusammenarbeit und wie diese finanziert werden. Die hochrangig besetzte Delegation bekam auf diese Weise einen Einblick in das deutsche System der kommunalen und regionalen Entwicklung am Beispiel des Dialogforums Airport Berlin Brandenburg.Die Studienreise fand im Auftrag von U-LEAD with Europe statt, einem von der deutschen Bundesregierung und der EU finanzierten und von der GIZ implementierten Entwicklungsvorhaben zur Unterstützung der Dezentralisierungsreform in der Ukraine.