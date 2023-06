Die Flughafenregion rollt voran: Mehr Raum fürs Rad

Regionaler Entwicklungsfonds fördert Projekte für nachhaltige Mobilität

Am heutigen Mittwoch trafen sich die Mitglieder der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft (KAG) Dialogforum Airport Berlin Brandenburg zum 23. Mal. Ein wichtiges Thema: die Bekanntgabe der Projekte, die der Regionale Entwicklungsfonds in diesem Jahr fördert.



Regionaler Entwicklungsfonds Flughafenregion Berlin Brandenburg



Der Fonds wird durch die Kommunen über eine Mischung aus Einwohnerumlage und eines Festbetrages finanziert. Idee ist, auf Basis gemeinsamer Ziele ausgewählte kommunale Projekte mit regionalem Mehrwert in der Flughafenregion zu finanzieren. Für das Jahr 2023 steht dafür ein Budget von rund 108.000 Euro zur Verfügung. Alle Kommunen der Flughafenregion Berlin-Brandenburg, die den Regionalen Entwicklungsfonds mitfinanziert haben, konnten sich mit Projektanträgen bewerben.



In diesem Jahr werden das Projekt „Radweg Am Lückefeld – B96a“ der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow mit 80.000 Euro und das „Handlungsprogramm Radwege für die Flughafenregion“ der Gemeinde Eichwalde mit 26.000 Euro unterstützt.



Radweg Am Lückefeld – B96a



Der künftige Radweg verbindet das Gewerbe- und Wohngebiet am Lückefeld sowie das direkt anschließende Wohngebiet „Fuchsberg" im nordöstlichen Gemeindegebiet von Blankenfelde-Mahlow mit dem Ortsteil Waßmannsdorf im Gemeindegebiet Schönefeld. Außerhalb der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow erfolgt eine Anbindung an die vorhandenen Radwege entlang der B96A (Richtung Ost) und der Mahlower Allee (Richtung Nord). Damit wird eine Lücke im (über)regionalen Radwegenetz geschlossen. Der ca. 280 Meter lange Radweg soll als 2,50 Meter breiter asphaltierter Weg errichtet werden. Etwa zwei Drittel des Radweges entfallen auf Blankenfelde-Mahlow, und ein Drittel auf Schönefeld. Die Finanzierung des Eigenanteils wird sich entsprechend darstellen. Die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow setzt das Vorhaben für beide Kommunen um.



Handlungsprogramm Radwege für die Flughafenregion



Auch das zweite Projekt möchte den Radverkehr fördern. Ziel ist ein abgestimmtes, die bisherigen Planungen zusammenführendes, landkreis- vor allem auch länder-übergreifendes Radwegekonzept für die Flughafenregion. Noch fehlen geeignete Strategien, Planungsgrundlagen und Strukturen, auf deren Basis die Kommunen die gemeinsame Beantragung von Fördermitteln und die Umsetzung konkreter Maßnahmen vorantreiben können. In einem ersten Schritt sollen mit der Förderung bisherige Planungen zusammengefasst, mit den beteiligten Kommunen drei priorisierte Vorhaben herausgearbeitet und deren zeitnahe Umsetzung vorbereitet werden.



Wichtiger Beitrag zur regionalen Entwicklung und zum Klimaschutz



Antje Girschick, Geschäftsführerin der BADC Berlin-Brandenburg Area Development Company GmbH, die als Mitglied der KAG Dialogforum Flughafenregion Berlin-Brandenburg den Fonds verwaltet, sagt: „Beide Projekte sind für die Region von Bedeutung und überschreiten administrative Grenzen. Sie umfassen zudem keine kommunalen Pflichtaufgaben. Sie leisten einen Beitrag zur regionalen Entwicklung, in dem sie die im Gemeinsamen Strukturkonzept (GSK) formulierten Ziele verfolgen. Schlussendlich unterstützen beide Projekte die Bemühungen zum Klimaschutz der Region.“



Die nächste Vergabe-Runde findet im kommenden Jahr statt. Informationen zu Abläufen und Kriterien finden interessierte Kommunen auf der Website des Dialogforums.