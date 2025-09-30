Autonomes Rail Rapid Transit-System in Schönefeld vorgestellt

Im Rathaus Schönefeld wurde am Donnerstag, dem 25. September, ein innovatives und potenziell zukunftsweisendes Mobilitätskonzept präsentiert: ein autonomes, schienen- und oberleitungsfreies Straßenbahnsystem der China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC). Über 60 geladene Gäste aus Verwaltung, Politik und Wirtschaft informierten sich über das sogenannte Rail Rapid Transit-System (RRT), das bereits in mehreren chinesischen Städten erfolgreich im Einsatz ist.



Bürgermeister Christian Hentschel betonte in seiner Eröffnungsrede die Dringlichkeit, neue Wege in der Mobilitätsplanung zu gehen. Ohne ein leistungsfähiges ÖPNV-Rückgrat könne die Dynamik der Flughafenregion nicht nachhaltig gestaltet werden – weder wirtschaftlich noch ökologisch. Insbesondere die Entwicklung der Pionierregion NEOCITY Dahmestadt brauche eine infrastrukturelle Initialzündung. Das vorgestellte System verspricht laut Hersteller eine Kostenersparnis von rund 80 Prozent gegenüber klassischen Straßenbahnsystemen – bei gleichzeitig vollelektrischem und autonomem Betrieb.



Ein „Real-Labor“ in Schönefeld geplant



CRRC zeigte sich offen für eine Pilotpartnerschaft. Bürgermeister Hentschel kündigte an, für die Hans-Grade-Allee in Schönefeld einen Pilotbetrieb als „Real-Labor“ prüfen zu lassen – eine Pendelverbindung zwischen dem Kreisverkehr Sonnenhöfe und der Mercedes-Benz-Niederlassung. Die bestehende Tesla-Ladestation am Holiday Inn könnte als Ladeinfrastruktur genutzt werden.



Zudem wurde über eine interkommunale Anbindung zwischen dem U-Bahnhof Zwickauer Damm und dem Gewerbegebiet am Querweg diskutiert. Perspektivisch wäre ein Einsatz des RRT auch auf der Mobilitätsachse der NEOCITY Dahmestadt denkbar.



Teil eines größeren Mobilitätsdialogs



Die Veranstaltung fand im Kontext einer umfassenden Diskussion zur Mobilitätsentwicklung in der Region statt. So wird derzeit eine Machbarkeitsstudie für ein ÖPNV-Rückgrat zwischen Schönefeld, Wildau und Königs Wusterhausen erarbeitet. Die vorgestellte Technologie könnte hier wichtige Impulse geben.



Im Anschluss an die Präsentation nutzten die Teilnehmenden die Gelegenheit für offene Gespräche mit Vertreter:innen von CRRC. Dabei standen Fragen zur Genehmigung, Finanzierung sowie zur Integration des Systems in die bestehenden Verkehrsnetze im Mittelpunkt.

