Helmut Barthel, Vorsitzender des Dialogforums, wohnt seit vielen Jahren in Großbeeren. Er verrät seine Tipps für einen erholsamen und erlebnisreichen Sommer in der Region.



Herr Barthel, was darf man in der Flughafenregion nicht verpassen?



Ich werde mich heute mal auf Großbeeren, meinen Heimatort beschränken. Da gibt es wirklich viel zu entdecken!



Brandenburgs größter Biergarten



Ich beginne im östlichen Ortsteil Diedersdorf. Dort befindet sich Schloss Diedersdorf mit dem größten Biergarten Brandenburgs – ein wunderbarer Ort für einen entspannten Ausflug mit regionalen Spezialitäten und schöner Atmosphäre. Das Schloss ist übrigens auch ein sehr beliebter Ort, um zu heiraten.



Ausblick bis nach Berlin



Dann weiter nach Großbeeren, dem Hauptort der Gemeinde. Hier steht der imposante Gedenkturm, der an die Schlacht von Großbeeren 1813 erinnert. Er ist am Wochenende geöffnet und bietet einen herrlichen Blick auf die Region. Bei schönem Wetter kann man von seiner Aussichtsplattform in 32 Meter Höhe bis zum Fernsehturm oder den Müggelbergen schauen. Der Turm erinnert daran, dass Napoleon hier gehindert wurde, erneut in Berlin einzumarschieren.



Napoleon, Bülow, Fontane in Großbeeren



Die wenige Minuten entfernte Bülowpyramide erinnert an den preußischen General von Bülow, der in der Schlacht eine entscheidende Rolle spielte. Geschichtsinteressierte empfehle ich dazu auch Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“. Er hat Großbeeren mehrere Kapitel gewidmet.



Historisches Siegesfest in Großbeeren



Vom 22. bis 24. August wird in diesem Jahr das historische Siegesfest gefeiert – eine spannende Veranstaltung mit Vorführungen und lebendiger Geschichtsvermittlung, die Sie nicht verpassen sollten.



Großbeeren löste stets Berlins Probleme



Ein ehemaliger Bürgermeister von Großbeeren sagte bei der Eröffnung der JVA Heidering, dass Großbeeren immer geholfen hat, die Probleme Berlins zu lösen: Erst in der Schlacht gegen Napoleon, später dann bei der Entsorgung der Berliner Abwässer, die hier auf den Rieselfeldern versickert wurden. Und nicht zuletzt eben mit der JVA Heidering in Großbeeren, die auf Berliner Grundbesitz steht.



Heute sind diese Rieselfelder übrigens ein Technikdenkmal und interessantes Stück Umweltgeschichte.



Wasserski und Golf



Aber das wahre Highlight für Freizeitaktivitäten ist natürlich etwas anderes: Die Wasserskianlage ist ein echtes Paradies nicht für Wassersportler – ob Anfänger oder Fortgeschrittene –, sondern für die ganze Familie. Hier gibt es einen Schwimmteich, eine große Kletteranlage, Hüpfburgen und eine Minigolfanlage.



Wer es etwas sportlicher mag, kann sich auf der Golfrange ausprobieren, die für gehobene Ansprüche einiges zu bieten hat.



Großbeeren lohnt zu jeder Jahreszeit



Als begeisterter Radler muss ich zum Schluss noch erwähnen: Die Region verfügt über ein hervorragend ausgebautes Radwegenetz mit Anbindung an den Mauerradweg. Das hat zwar noch einige Lücken, insbesondere nach Ludwigsfelde und zur Flämingskate. Die werden aber Dank Umsetzung des Interkommunalen Radwegekonzeptes des Dialogforums sicher zügig geschlossen werden können. Es lohnt sich fast zu jeder Jahreszeit, die Umgebung von Großbeeren mit dem Fahrrad zu erkunden.



Kurz gesagt: Nicht nur Großbeeren, sondern die gesamte Flughafenregion hat für Geschichtsinteressierte, Naturliebhaber und Sportbegeisterte gleichermaßen einiges zu bieten!

