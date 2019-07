Pressemitteilung BoxID: 761321 (Kommission für Verstöße der Psychiatrie gegen Menschenrechte Deutschland e.V.)

München: Hat Pastor Pöhlmann gegen das 8. Gebot verstoßen?

Ein rechtliches Nachspiel / Zitat: 8. Gebot: "Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider Deinen Nächsten"

Der Verein KVPM Deutschland e.V. hat in München in der Reichenbachstr. 34 Räumlichkeiten zur Durchführung einer Ausstellung über Psychiatriemissbräuche angemietet. Zur Erschaffung einer künstlichen Kontroverse verbreitete Pastor Pöhlmann laut Redaktion Watson der Ströer Next Publishing GmbH das unwahre Gerücht: Ein Ziel der KVPM sei an die Adressen von Menschen für Scientology selbst heran zu kommen.



Dies ist unwahr, deshalb wurde Herrn Pöhlmann heute eine Abmahnung übermittelt, mit der Aufforderung, diese falsche Behauptung zukünftig zu unterlassen. Auch wird in keiner Weise irgendetwas „getarnt“. Der Verein KVPM e.V. mit Sitz in München, tritt seit 1972 offen für seine satzungsgemäßen Ziele ein, über Menschenrechtsverstöße in der Psychiatrie aufzuklären und diese abzuschaffen. Im Briefkopf und auf den Einladungen zur Ausstellung weist der Verein offen daraufhin, dass er von Mitgliedern der Scientology Kirche und Betroffenen gegründet wurde.



In der Ausstellung machen Mitglieder der KVPM noch bis zum 30. Juli auf Messewänden und mit Hilfe von 14 Videodokumentationen, in denen mehr als 160 Experten und Opfer der Psychiatrie zu Wort kommen, auf Missbräuche der Psychiatrie aufmerksam. Der Eintritt ist frei.

