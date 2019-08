Pressemitteilung BoxID: 762518 (Knaus Tabbert GmbH)

Mehrwertausstattung: Caravans mit bis zu 6.759 Euro Preisvorteil

Wer träumt nicht davon, sein Zuhause einfach an den Haken zu hängen und auf große Fahrt zu gehen? Nichts leichter als das, denn Knaus Tabbert hat für jeden Geschmack und Geldbeutel den passenden Wohnwagen im Programm. Das Komplettangebot reicht vom kultigen T@B 320 (10.340 Euro) bis zur rollenden VIP-Lounge TABBERT CELLINI SLIDE OUT (71.690 Euro).



Zur Freude am Reisen kommt der Spaß am Sparen, denn die Wohnwagen von T@B, KNAUS, TABBERT und WEINSBERG zählen nicht nur zu den fortschrittlichsten Modellen auf dem Markt, sondern im Konkurrenzvergleich meist auch zu den Preis-Leistungs-Siegern. Darüber hinaus hat Knaus Tabbert verschiedene Editionsmodelle und Ausstattungspakete im Angebot, die im Vergleich zum Listenpreis der Serienversionen mit hohen Preisvorteilen überzeugen.



KNAUS SPORT SILVER SELECTION



Für sein Multitalent SPORT (ab 14.850 Euro) hat KNAUS ein besonders dickes Vorteilspaket geschnürt. Der vom Magazin „CARAVANING“ zum „Caravan des Jahres 2018“ in der Unteren Mittelklasse gewählte SPORT bietet Schlafplätze für bis zu sechs Personen. Der KNAUS SPORT SILVER SELECTION ist in allen 15 Grundrissen verfügbar und enthält bei allen Versionen eine Gewichtserhöhung. Damit steigt das zulässige Gesamtgewicht des Einsteiger-Caravans auf Werte zwischen 1.300 und 2.500 Kilo – genug, um selbst große Reisen mit viel Gepäck entspannt zu genießen. Ebenfalls serienmäßig an Bord sind Caravan-spezifische Details wie die AL-KO AAA Premium-Bremse, ein Stützrad mit integrierter Stützlastanzeige und Schwerlastkurbelstützen.



17-Zoll-Alufelgen, ein fahrbarer 25-Liter-Abwassertank, ein Steckdosen Plus-Paket, eine Combi-Außensteckdose (Strom und TV), Ausstellfenster im T-Raum und ein Rauchmelder zählen zu den weiteren Details der umfangreichen SILVER SELECTION. Dass so viel Komfort nicht teuer sein muss, zeigt der Preisvorteil: Er liegt bei bis zu 5.161 Euro.



TABBERT DA VINCI FINEST EDITION



Mit dem DA VINCI (ab 20.070 Euro) hat auch TABBERT einen echten Familienfreund im Programm. Elf Grundrisse mit bis zu acht Schlafplätzen stehen zur Wahl. Wer Wert auf Mehrwert legt, kann die exklusive FINEST EDITION mit einem Preisvorteil von bis zu 6.759 Euro bestellen. Zur zusätzlichen Serienausstattung zählen je nach Version eine Auflastung auf bis zu 2.500 Kilo zulässiges Gesamtgewicht, der AL-KO Big Foot, der ein Einsinken oder Abrutschen der Schwerlaststützen verhindert. Dazu noch zahlreiche weitere Details wie Rahmenfenster, das TABBERT Komfortschlafsystem, ein 21,5-Zoll-Fernseher, eine Duschvorrichtung mit Armaturen und Vorhang, eine Füllstandsanzeige und die Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder.



WEINSBERG CaraOne EDITION [ICE]



Der Ganzjahres-Caravan WEINSBERG CaraOne EDITION [ICE] ist speziell auch für Wintercamper erste Wahl. Denn der in zwei Grundrissen mit bis zu acht Schlafplätzen lieferbare Preis-Leistungs-Schlager ist schon ab 30.390 Euro lieferbar. Zu seinen Ausstattungs-Highlights zählen die aufwendige Isolierung, eine Alde-Warmwasserheizung sowie frostsicher verlegte Wasserleitungen. Komfortdetails wie eine erweiterte Ambientebeleuchtung oder Sitzpolster in Federkernausführung runden die üppige Ausstattung ab. Wer Wert auf noch mehr Komfort und optische Präsenz legt, kann zusätzlich ein spezielles Winterzeltpaket (Preisvorteil 875 Euro) und ein Design-Paket (Preisvorteil 784 Euro) ordern.



TABBERT ALLROUNDER-PAKET



Wer sich einen neuen TABBERT ROSSINI, DA VINCI, PEP, VIVALDI oder PUCCINI zulegt, kann ihn über die ohnehin umfangreiche Ausstattung hinaus noch individueller konfigurieren und so den Komfort weiter steigern. Zu diesem Zweck hat TABBERT die ALLROUNDER-PAKETE mit Preisvorteilen von bis zu 4.856 Euro im Programm. Sie sind verfügbar für Monoachser, Tandemachser sowie Tandemachser ab 2.401 Kilo. Zu den zusätzlichen Ausstattungsdetails zählen ein Truma DuoControl CS Gasdruckregler mit Gasfilter samt Fernanzeige, 21,5-Zoll-Fernseher, die Truma-Rangierhilfe Mover, ein Antennen-Paket, Radio mit DAB+, CD, MP3, USB und Bluetooth sowie ein 12V-Versorgungspaket. Maßgeschneiderte ALLROUNDER-PAKETE sind auch für die TABBERT DA VINCI FINEST EDITION lieferbar und bieten hier einen Preisvorteil von bis zu 3.848 Euro.

