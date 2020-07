Conferenza stampa annuale: novità 2021

Straordinaria sensazione di spazio: oblò panoramico per i CUV di KNAUS e WEINSBERG.

Comoda zona notte sul tetto: CUV di KNAUS e WEINSBERG con innovativo tetto apribile.

Dinamico, confortevole, sicuro: BOXDRIVE KNAUS su MAN TGE.

Look fresco: il CaraTour di WEINSBERG con nuovi interni.

60 anni di KNAUS: un'occasione particolare SÜDWIND, BOXSTAR e SKY WAVE sono modelli speciali per festeggiare i 60 YEARS KNAUS.

Puro lusso: il SUN I nel nuovo design, ancora più sportivo, più inconfondibile, più elegante.

L!VE is life: la nuova grande tipologia abitativa 900 LEG L!VE I ora anche in versione a tre assi.

VANSATION Sensazionale: il VAN TI completamente riprogettato, anche come modello speciale dalla ricca dotazione VANSATION.

Collaudato e ora ulteriormente ottimizzato. CaraLoft e CaraSuite con cupolino tecnologia LFI e ulteriori rielaborazioni.

Niente più gas: il nuovo CaraCito dall’esclusivo design è la prima caravan di WEINSBERG senza bombole del gas.

Modello base nel mondo del lusso: il ROSSINI con esterno nuovo, anche nel lussuoso allestimento della FINEST EDITION.

Tradizione TABBERT con eleganza moderna: il nuovo DA VINCI non ha uguali.

Senza tempo, iconico, rétro: nella nuova stagione il T@B continua la sua folgorante ascesa sulla scala del successo.

Noleggiare un veicolo, salire a bordo e godersi la vacanza: oltre 170 stazioni di noleggio e 1.900 caravan, autocaravan e CUV a noleggio.

Sempre a portata di mano: tutti i dettagli sul noleggio, informazioni sui paesi da visitare, numeri di emergenza: la nuova app RENT AND TRAVEL per i clienti.

KNAUS e WEINSBERG due marchi solidi sinonimo di perfetta competenza in fatto di CUV. Due marchi che nel 2021 rincarano la dose: i CUV di KNAUS e di WEINSBERG entrano nel nuovo anno con modelli ancora migliori e più innovativi.A bordo dei BOXSTAR e BOXLIFE di KNAUS e sui modelli CaraBus e CaraTour di WEINSBERG, il grande oblò panoramico SKYROOF opzionale nella zona anteriore (per i veicoli con altezza tetto H2) offre uno straordinario senso di spazio, lascia entrare la luce e di notte apre permette di ammirare il cielo trapuntato di stelle. Una caratteristica: ovviamente la nuova finestra panoramica si può aprire e dispone pertanto, oltre all’oscurante a rullo, anche di una zanzariera.L’innovativo tetto pop-up di BOXSTAR, BOXLIFE e nei CUV di WEINSBERG (con telaio L2H2, L4H2 ed L5H2) offre un grande vantaggio in termini di spazio. Novità assoluta nel settore, è realizzato con tecnologia LFI (Long Fibre Injection), compatta ed estremamente stabile. Per creare condizioni di illuminazione e di aerazione ottimali, a tetto chiuso l’Heki integrato si trova proprio sopra la zona d’ingresso. Inoltre, per ridurre la resistenza all’aria durante il viaggio, l’aerodinamica del nuovo tetto apribile è ottimizzata. Creare altro spazio nel veicolo è molto semplice: agganciare una scala nella zona anteriore, sollevare agevolmente il tetto con un gesto della mano e la comoda zona notte al piano superiore del CUV è pronta. La cellula accogliente con illuminazione ambiente e luci di lettura integrate, i diffusori del riscaldamento e un grande e comodo materasso (2 x 1,35 m) offrono un’atmosfera accogliente. La sottostruttura chiusa del tetto pop-up, che dispone di canali di ventilazione per il materasso, aumenta la rigidità e la portata del tetto. Il materasso stesso è areato ancor meglio dietro e sotto grazie a un tessuto extra per prevenire in modo efficace la formazione di umidità. Per tutti coloro che desiderano guardare ancora un film a letto o leggere un e-book, ci sono prese USB per caricare tablet, cellulare, ecc. I dispositivi possono poi essere riposti nei vani portaoggetti integrati. Chi ama sdraiarsi all’aria fresca è protetto da visitatori indesiderati da una zanzariera. Per questa funzione cabrio c’è inoltre un oscurante. Prima di proseguire il viaggio, il tetto apribile viene ripiegato con un semplice gesto della mano con l’aiuto di un laccio e resterà quindi piatto sul CUV risparmiando spazio. Nelle tipologie abitative 600 e 630 oltre all’Heki integrato è possibile avere un’ulteriore oblò nella parte posteriore o un climatizzatore da tetto. Per conservare la linea del CUV il telaio del tetto pop-up è stato allungato in base alla lunghezza del veicolo. Il supporto della tenda da sole di nuova concezione, completo di grondaia, si adatta alla perfezione al telaio sotto il profilo estetico e anche pratico.Per i CUV di KNAUS l’anno 2021 porta anche altre innovazioni: il BOXDRIVE ottiene un nuovo telaio e viaggia da subito come l’autocaravan VAN TI PLUS su MAN TGE. I vantaggi sono evidenti: numerosi sistemi di assistenza, come assistente alla frenata di emergenza e alla partenza in salita, ESP, ABS e dispositivo di riconoscimento stanchezza offrono elevata sicurezza e comfort. Il BOXDRIVE continua a essere disponibile come 680 ME e con nuovi pacchetti di dotazioni.E anche il CaraTour di WEINSBERG acquisisce all’interno un nuovo, fantastico look sportivo: ispirato alla “50 Years Limited Edition” che nel 2019 ha celebrato l’anniversario dei CUV di WEINSBERG, l’arredamento interno del CaraTour sedurrà dal 2021 nei toni del grigio argento pregiato e chiaro con accenti in antracite. Le superfici in CPL resistente sono adatte al carattere sportivo e dinamico del veicolo. Il nuovo spazio abitativo distingue inoltre in modo netto il CaraTour dal CaraBus, che continua a essere disponibile con l’arredamento EFFECT ULME.Entrambe le serie di CUV, CaraBus e CaraTour, sono disponibili fin d’ora anche con una nuova variante di tappezzeria in ecopelle.Per il nuovo anno gli autocaravan di KNAUS presentano diverse migliorie: il VAN I PLATINUM SELECTION dispone fin d’ora di anabbaglianti e abbaglianti a LED. SKY WAVE e SKY TI possono essere ordinati su richiesta con un televisore 27”. I cerchi in lega da 17” di KNAUS su autocaravan e CUV sono stati valorizzati con pneumatici quattro stagioni. Poiché i cerchi sono anche resistenti all’acqua salmastra e dunque ideali anche in inverno, la loro fruibilità aumenta notevolmente. Di conseguenza non occorre un secondo treno di ruote, il veicolo può essere usato con gli stessi pneumatici per tutto l’anno.La flessibile caravan DESEO ha cambiato volto, o meglio è stata oggetto di un lifting della parte posteriore, che con le luci full-LED appare ancora più accattivante. Il portellone posteriore, che occupa l’intera larghezza del veicolo, è stato inoltre ottimizzato sotto il profilo tecnico. È disponibile come optional anche una zanzariera per la grande apertura della parte posteriore.La porta con zanzariera disponibile per tutti i veicoli KNAUS è oggi ancora più stabile e facile da usare. Sopporta un eventuale uso non corretto e, se dovesse perciò essere uscita dalla guida, può essere rimessa a posto con una semplice manovra.Quest’anno avrebbe compiuto 100 anni: Helmut Knaus ha avuto un’idea la felicità di vacanze libere per tutti e 60 anni fa ha fondato il marchio di successo KNAUS. Questi due grandi anniversari devono essere festeggiati come si deve, con tre modelli speciali per l’occasione:Nel 1962, due anni dopo la fondazione di KNAUS, è stato lanciato sul mercato il primo SÜDWIND e da quel momento è l’icona delle caravan per antonomasia. Il nuovo modello dell’anniversario SÜDWIND 60 YEARS KNAUS dispone, oltre alla ricca dotazione SÜDWIND, di tappezzerie (anche con tessuti ActiveLINE come optional) e di un kit decorazioni con ricamato 60 YEARS. All’esterno l’adesivo 60 YEARS KNAUS sulla fiancata cita la storica serigrafia delle prime caravan di KNAUS.Con un apprezzato layout a letto singolo viene ampliata la gamma delle tipologie abitative dei modelli SÜDWIND speciale e di serie: la 500 EU con poco più di cinque metri di lunghezza utile è compatta e offre al tempo stesso molto spazio all’interno: quattro posti in tutto sui letti singoli nella zona anteriore e nella dinette a U adattata nella parte posteriore, numerosi vani portaoggetti e ripiani, spazioso bagno e cucina.Con un massimo di sei posti letto lo SKY WAVE è l’autocaravan ottimale per le famiglie, al tempo stesso maneggevole e aerodinamico grazie al tetto ondulato: un autentico veicolo tuttofare dunque, e come tale non deve mancare anche nella gamma dei modelli per l’anniversario. Lo SKY WAVE 60 YEARS KNAUS ha un telaio in inconfondibile blu tempesta metallizzato. La serigrafia speciale in eleganti tonalità di grigio è integrata dall’adesivo 60 YEARS KNAUS sulla fiancata. In abbinamento: le tappezzerie COOL GREY con cuciture blu e (proprio come il kit decorazioni) con ricamato 60 YEARS KNAUS.Sono trascorsi 15 anni esatti dal lancio sul mercato del primo CUV di KNAUS. Anche il BOXSTAR celebra dunque un piccolo anniversario: il BOXSTAR 60 YEARS KNAUS naturalmente a sua volta disponibile con il nuovo tetto panoramico o l’innovativo tetto apribile seduce con i suoi esterni fuori del comune: Gli esterni blu tempesta metallizzato, la zona finestra scura con il fregio arcuato e la rondine KNAUS in argento, l’adesivo 60 YEARS KNAUS gli conferiscono un aspetto davvero speciale. In questa versione, anche le tappezzerie CASUAL SILVER con cuciture blu e il kit decorazioni riportano il ricamo 60 YEARS KNAUS.Una forma perfetta fin nei dettagli, lusso abbinato a eleganza sportiva: impossibile fare di meglio. E tuttavia, il nuovo SUN I entra nella nuova stagione con una qualità ancora più notevole e una funzionalità ulteriormente ottimizzata.La maschera anteriore rivisitata dona un volto inconfondibile al liner di lusso di KNAUS con sei fanali full-LED dalla particolare forma a U. I nuovi fanali offrono al contempo ottima visibilità e riconoscibilità. Spiccati tratti sportivi con elementi con finitura cromata e carbonio sottolineano il carattere dinamico del veicolo e gli conferiscono una forte connotazione distintiva.E anche gli interni del nuovo SUN I irradiano lusso a prima vista: doppio pavimento riscaldato in stile yacht, suggestiva finitura in legno opaco naturale particolarmente piacevole al tatto, maniglie in nero-cromato, piano di lavoro cucina scuro e tavolo da pranzo, illuminazione integrata in pareti e mobili che riprende lo slancio di KNAUS in fluide linee in filigrana e al tempo stesso mette in evidenza l’incomparabile linguaggio formale del SUN I la cellula abitativa incarna un’eleganza senza tempo. È insieme estremamente confortevole e invitante, non ultimo per le comode tappezzerie di qualità della dinette, che in varie eleganti tonalità disponibili anche in vera pelle irradiano eleganza e lusso a prima vista e sono perfette per il carattere di lussuoso benessere del nuovo SUN I. La spaziosa cucina offre molto posto per cucinare e pratici ripiani e spazio di stivaggio per i più svariati utensili. Il frigorifero da 177 litri è dotato di doppia apertura sui due lati. Nella grande zona notte per due persone realizzata in tonalità grigio chiaro nella parte posteriore è possibile riporre molto bagaglio in guardaroba, vani portaoggetti e ripiani aperti. Nel letto basculante nella zona anteriore trovano ampio spazio per dormire altri due compagni di viaggio. L’elegante bagno con zona WC separata suggerisce l’atmosfera di un autentico centro benessere.Il nuovo SUN I sarà disponibile dal 2021 come modello a 3 assi sulle tipologie abitative 900 LEG e 900 LX.Energica, giovane, moderna, attiva - questa è L!VE, la serie base di autocaravan di KNAUS. I modelli L!VE sono sinonimo di innovazione, qualità e ambiente moderno e offrono una casa temporanea accogliente e di classe con sfruttamento ottimale degli spazi, buona dotazione e interni di pregio per un rapporto qualità-prezzo sensazionale per la sua convenienza.Per la nuova stagione L!VE I, TI e WAVE acquisiranno un aspetto nuovo, fresco, ancora più confortevole con le finiture MATARA TEAK, il tema decorativo SAMOA e tre spazi abitativi con tappezzerie di serie. È possibile ordinare come optional anche tessuti Active e una variante in vera pelle. Su richiesta è disponibile inoltre un televisore da 27”. L’illuminazione ambiente ampliata offre una luce ancor migliore, suggestivamente gradevole.Tutte le tipologie abitative del L!VE I integrato dispongono oggi della porta larga 700 mm e offrono quindi un comfort ancor maggiore. Inoltre sono disponibili con riscaldamento a pavimento ad acqua calda ALDE opzionale. Ma non finisce qui: il L!VE I assume in aggiunta a 650 MEG e 700 MEG una nuova tipologia abitativa a 3 assi: il telaio da 5 tonnellate 900 LEG. Esso dimostra come nessun altro integrato che il lusso non deve per forza essere costoso, ma che lo spazio è la quintessenza del lusso. All’interno regna un grande senso dello spazio il 900 LEG seduce con due letti singoli nella parte posteriore, letto basculante largo 150 cm nella zona anteriore, ampia dinette a L, con tanto spazio per accogliere ospiti, grandi zone di stivaggio, comodi guardaroba e un bagno spazioso con doccia a parte e armadietto.Bagno grande e spazioso, letti singoli lunghi oltre due metri su entrambi i lati, dinette grande e comoda, porta larga, vano portabombole di facile accesso tutto questo è possibile nella struttura dell’autocaravan, ogni veicolo può avere in serbo diversi vantaggi di questo tipo. Ma solo uno ha tutte queste caratteristiche nello stesso tempo: il nuovo VAN TI. Per il 2021 è stato completamente riprogettato con l’attenzione incentrata su funzionalità, qualità di prim’ordine, design esclusivo, tecnologia innovativa. Il risultato: un autocaravan profilato più grande dentro che fuori. Dieci centimetri scarsi di lunghezza in più all’interno, senza aumentare la lunghezza esterna del veicolo con il processo di fabbricazione FoldXpand KNAUS ha affermato una tecnologia che rende possibile ciò che in apparenza è impossibile: il nuovo paraurti posteriore forma una superficie piana con la parete posteriore così nasce una parte posteriore in stile automobilistico completamente nuova, che permette di recuperare spazio all’interno.I materiali automobilistici di pregio caratterizzano l’intero veicolo, ad esempio nella zona anteriore con illuminazione propria, che si colloca e si inserisce alla perfezione nella cellula abitativa. All’interno delle due tipologie abitative (550 MF e 650 MEG) dominano atmosfere chiare, gradevoli: le tende a motivi discreti e le tappezzerie della dinette in ecopelle o microfibra e tessuto d’arredamento a colori contrastanti sono intonate ai mobili con finitura in legno lamellare e tema decorativo chiaro. È possibile ordinare su richiesta anche tessuti Active e una variante in vera pelle. Una particolarità: il sottile blocco cinture rivestito con lo stesso tessuto delle tappezzerie diventa praticamente “invisibile” un grande vantaggio sotto il profilo non solo estetico, ma anche strutturale: grazie allo spazio risparmiato, la dinette del nuovo VAN TI guadagna dodici centimetri. Grazie a schienali imbottiti più voluminosi e a un supporto lombare dalla curva ergonomica la seduta offre il massimo comfort. Nella tipologia abitativa 650 MEG c’è l’optional di un sottile lembo laterale e di un tavolo indipendente per un comfort ancora maggiore; un sedile laterale consente di avere un posto in più al tavolo da pranzo. La cucina con prolunga del piano di lavoro offre molto spazio a cuochi provetti, e la variante 650 MEG riserva perfino uno scomparto in cui entra perfettamente una macchina del caffè portacapsule compreso. E anche il bagno girevole nella più grande delle due tipologie abitative è curato fin nei dettagli: mentre non viene utilizzata, la colonna della doccia è nascosta dietro la parete girevole lasciando ampio spazio davanti al lavabo. La funzione combi della grande doccia è stata organizzata in modo tale da essere comprensibile e utilizzabile in modo intuitivo senza complicati meccanismi di chiusura e ribaltamento. È possibile riporre salviette e numerosi accessori in un ampio armadio. Una fascia luminosa offre una gradevole luce indiretta. Il bagno si chiude con una porta scorrevole elegante e salvaspazio. Anche nella tipologia abitativa più corta 550 MF con bagno con lavabo a parte, letto francese e grande guardaroba domina un grande senso dello spazio con prospettive aperte.Il cupolino del tetto del nuovo VAN TI con isolamento integrato è realizzato di serie in poliuretano fibrorinforzato. Questi cosiddetti componenti con tecnologia LFI (Long Fibre Injection) sono più leggeri, inodori, estremamente stabili e resistenti sia alle alte che alle basse temperature.Ulteriore singolare dettaglio esterno: nel gavone portabombole disposto in senso longitudinale trovano posto le due bombole una accanto all’altra, quindi è possibile sostituirle facilmente e comodamente. Maggiore comodità d’uso deriva inoltre dalla collocazione dell’impianto elettrico del veicolo nel garage posteriore. Lì tutto ciò che è importante è facilmente accessibile e agevola la manutenzione.Un’altra novità del 2021: il lussuoso allestimento del modello speciale VAN TI VANSATION. La dotazione del VANSATION comprende tra le altre cose le tappezzerie WINTER WHITE del modello speciale con moderni contrasti bianco e nero, un televisore da 27”, head-up display, retrocamera con cablaggio, cruise control Tempomat, Radio DAB+, sistema di navigazione all-in-one con software dedicato al campeggio, sistema Truma iNet, pannello di controllo digitale riscaldamento Truma CP Plus, luce diurna a LED, specchietti retrovisori esterni riscaldati e con regolazione elettrica, filtro acqua BWT e cerchi metallici leggeri da 16”.Nella nuova stagione VAN TI e VAN TI VANSATION si presentano su base Fiat Ducato.Il 2021 porterà con sé non solo molte novità per i veicoli di WEINSBERG, ma anche per il sito web: la presenza online di WEINSBERG ( www.weinsberg.com ) ha vissuto un ampio rilancio. Ottimizzato per dispositivi mobili, progettato con cura, con molte immagini, animazioni e brevi filmati, il sito web dal design moderno e con nuove funzioni invita a indugiare e fornisce informazioni esaustive.Un’altra novità del 2021: il pannello comandi negli autocaravan presenta in modo chiaro tutti i livelli ed è stato reso ancora più intuitivo con interruttori a rotazione e a pressione. Su richiesta è inoltre disponibile per tutti gli autocaravan il pratico sistema Thule per fissare le biciclette, che le blocca in modo sicuro nel garage posteriore. CaraHome e CaraCompact EDITION [PEPPER] sono pronti fin d’ora su telaio Fiat Ducato. Il CaraHome ha inoltre acquisito una finestra posteriore opzionale con apertura continua e una nuova finitura in legno che conferisce una nota elegante ai suoi interni. La dotazione optional del CaraCore è stata valorizzata con un riscaldamento a pavimento ad acqua calda ALDE. Inoltre in combinazione con la porta opzionale EXKLUSIV (700 mm) anche porte del garage e sportelli dei gavoni sono dotati di chiusura centralizzata. Un arricchimento nella dotazione del pacchetto di tutti i veicoli WEINSBERG è il nuovo MEDKIT, una piccola farmacia da viaggio con medicinali per ogni evenienza. Tutti i cerchi in lega da 17” nel caratteristico design di WEINSBERG sono equipaggiati con pneumatici quattro stagioni (autocaravan e CUV).Compatti ma comodi, ricca dotazione, design moderno, dettagli studiati con cura questi sono i punti di forza di CaraLoft e CaraSuite. Per il nuovo anno entrambi i profilati presentano un cupolino con tecnologia LFI in un linguaggio formale moderno, che sottolinea il carattere dinamico del veicolo. LFI in questa fascia di prezzo una peculiarità significa Long Fibre Injection, vale a dire che il cupolino con isolamento integrato è lavorato in poliuretano fibrorinforzato, dunque leggero e al tempo stesso molto stabile anche a temperature estreme.Entrambi i veicoli dispongono dello stesso box di servizio (2,94 m di altezza esterna, 2,18 m larghezza interna), che determina nel CaraLoft un generoso senso dello spazio e molto spazio di stivaggio. Il CaraSuite offre di serie un letto basculante nella zona anteriore, sono invece possibili come optional anche dei pensili. CaraLoft e CaraSuite avranno inoltre un riscaldamento ad acqua calda ALDE e si presenteranno per la nuova stagione rispettivamente con tre tipologie abitative (CaraLoft: 600 MF, 650 ME, 650 MF, CaraSuite: 650 MF, 650 MG, 700 ME).Senza gas, con design esclusivo con la nuova CaraCito WEINSBERG imbocca vie completamente nuove. Perché la prima caravan di WEINSBERG senza bombole del gas è speciale sotto molti aspetti: la dotazione di serie è composta esclusivamente da elettrodomestici, tra i quali un piano cottura in vetroceramica da 230 Volt e un frigorifero da 60 litri con compressore (12/230 Volt). La CaraCito dispone inoltre di un impianto combi di riscaldamento e climatizzazione con comando ricircolo aria ottimizzato in base al bisogno che fornisce una temperatura gradevole nella cellula abitativa in ogni stagione. Ma anche chi vorrebbe rimanere con un impianto a gas non deve rinunciare alla nuova CaraCito e lo può ordinare come optional: la caravan disporrà in tal caso di un piano di cottura a due fuochi e del riscaldamento a gas Truma S comprensivo di sistema di ricircolo dell’aria.All’interno si riconosce a prima vista l’ambizione del design e della qualità di WEINSBERG: mobili solidi e funzionali in design moderno, pensili con frontali diritti senza maniglie con finiture in legno chiaro, bagno con lavabo, WC e ripiani per molto spazio di stivaggio (è possibile anche un’estensione opzionale doccia), tre varianti di tappezzerie in tonalità di marrone, blu o grigio con ricami WEINSBERG di serie a scelta, lavello profondo in acciaio inossidabile e cassetto delle posate in cucina, piano di lavoro cucina e tavolo con arredamento inconfondibile in stile mediterraneo. Oblò e finestre (finestra della cucina con oscurante) lasciano entrare molta luce nell’accogliente ambiente interno.Grazie ai comodi materassi EvoPore HRC, alle tappezzerie e ai mobili di qualità, nonché a una nuova porta, la nuova CaraCito è disponibile già a partire da 10.990 euro climatizzatore con riscaldamento incluso. Eccezionale quanto la sua dotazione e il suo design è dunque anche il suo rapporto qualità-prezzo, che rende la CaraCito interessante anche per giovani camperisti che tengono allo stile, per le famiglie e in generale per i clienti con le idee chiare in tema di budget. Diverse opzioni e pacchetti consentono naturalmente di equipaggiarla e personalizzarla ulteriormente. La gamma di tipologie abitative (390 QD, 450 FU, 470 EU, 470 QDK, 500 QDK) soddisfa qualsiasi esigenza: accanto a layout con letto singolo e matrimoniale e a tipologie abitative con letto francese esiste anche la CaraCito per famiglie con letti a castello supplementari.L’esterno brilla per il design accattivante: in contrasto con la lamiera bianca su fiancate e tetto, le minigonne in alluminio e i passaruota sono in antracite. Il capiente vano portabombole estraibile offre spazio di stivaggio in abbondanza o su richiesta spazio per due bombole di gas da 11 kg.Il 2021 è l’anno di TABBERT. In un processo evolutivo è nato all’esterno un linguaggio formale completamente nuovo, che rende visibile al primo sguardo gli elevati standard di design delle cavaran TABBERT esteriorizzando attraverso un inconfondibile look originale il forte e lussuoso carattere del veicolo. I punti di forza di TABBERT sono stati ripensati adottando nuove tecnologie l’innovativo tetto TABBERT è stato riprogettato: il risultato sono standard completamente nuovi nel settore, che hanno riscritto la storia delle cavaran di lusso nell’elegance flow design.L’abbaino nella zona anteriore e nella parte posteriore è ancor più valorizzato grazie alla nuova aletta e sembra quasi come uno spoiler. Il caratteristico elemento di slancio di TABBERT della grafica esterna viene sviluppato e reinterpretato: insieme a due larghe strisce sopra e sotto le finestre laterali nasce un quadro d’insieme fluidamente armonioso, al quale contribuisce anche il nuovo paraurti posteriore. A seconda della serie l’esterno ha un aspetto ancor più elegante, con un profilo di bordatura laterale e parafanghi della zona anteriore e posteriore di serie, o può essere valorizzato dalla scelta di optional. Le luci di ingombro nella fascia della minigonna incorniciano il veicolo con illuminazione omogenea e garantiscono maggiore sicurezza e riconoscibilità. Grazie al portabombole con guida sul fondo e a una guida di inserimento per i piedini di stazionamento, le caravan TABBERT offrono una comodità d’uso ancor maggiore. ROSSINI, DA VINCI, VIVALDI, PUCCINI e BOTTESINI, BELLINI e BELLISSIMO dispongono oggi di luci multi-LED con retronebbia e luci direzionali dinamiche. Ogni guasto alle luci è subito segnalato al guidatore grazie ai sensori di segnalazione guasti. Le maniglie per le manovre nella parte posteriore della VIVALDI e della PUCCINI sono provviste di un’elegante cromatura.Per un generoso spazio di carico alcune tipologie abitative 400 e 500 di PUCCINI, VIVALDI e DA VINCI possono essere ordinate con telaio optional da due tonnellate. A partire dalla nuova stagione il PUCCINI 550 E sarà disponibile oltre alla larghezza di 2,5 m anche con la versione snella di 2,3 m. Il sistema antisbandamento ATC è fin d’ora incluso di serie nella tipologia abitativa CELLINI SLIDE-OUT.Extra speciale: nelle serie ROSSINI, DA VINCI, VIVALDI, PUCCINI e CELLINI c’è un voucher che consente di ordinare gratuitamente il MEDKIT un kit esclusivo di medicinali che non dovrebbero mai mancare nella dotazione di una caravan, tra cui antiallergico, gel antidolorifico, spray disinfettante e analgesici.Per tutelare dai furti tutte le caravan TABBERT sono dotate di un localizzatore GPS disponibile dal 2021 anche con licenza Lifetime per funzione di tracciamento illimitata in tutta l’UE.Il modello base solo nel nome: la ROSSINI è il modello base nello speciale mondo di TABBERT. Per la nuova stagione oltre al nuovo esterno TABBERT è stata dotata di nuove finiture dei mobili e nuovi spazi abitativi con tappezzerie (tessuto ed ecopelle) in tonalità di beige naturale, marrone e grigio, che gli conferiscono un tocco ancora più esclusivo e donano altre sfumature alla gradevole atmosfera. Il tetto spesso 32 mm con uno strato di copertura in alluminio è disponibile come optional anche in vetroresina. Un nuovo pacchetto a richiesta rende ancora più sicuro la serie ROSSINI. Il pacchetto sicurezza contiene il sistema antisbandamento ATC, la serratura di sicurezza AL-KO Safety Compact e un rilevatore di gas.Dal 2021 la ROSSINI sarà inoltre acquistabile anche nell’elegante FINEST EDITION. Moderna, sportiva e di stampo tradizionale, la ROSSINI resta fedele alle competenze chiave e compie tuttavia un altro passo avanti con una ricca dotazione: cerchi in metallo leggero da 17” in argento, fiancate in lamiera liscia, profilo di bordatura argento, copritimone TABBERT, tetto in vetroresina, porta con zanzariera, profilo tendalino con illuminazione regolabile, gradino illuminato, sistema TABBERT comfort per sonni ristoratori con rete a elementi flessibili e materasso a traspirazione attiva con gel d’acqua, tappezzerie modello speciale come variante in tessuto ed ecopelle, braccio orientabile per TV a schermo piatto con presa a 230 V e attacco TV, illuminazione ambiente e Truma MonoControl CS compreso filtro del gas. Rispetto al modello di serie la FINEST EDITION offre un prezzo molto più conveniente a parità di dotazione.Tradizione TABBERT con eleganza senza tempo, perfetta simbiosi tra comodità e praticità, sicurezza e design tutto ciò caratterizza la nuova DA VINCI. Più di ogni altro veicolo di alta gamma della classe media incarna lo stile mainstream moderno, l’equilibrio tra moderni valori, tecnologie e tradizione. Ancora più leggera ed economica, dal design esclusivo, la DA VINCI entra completamente nuova nella stagione 2021: il nuovo tetto TABBERT in vetroresina spesso 48 mm è un po’ più sottile e quindi più leggero di prima con proprietà isolanti e acustiche altrettanto valide in caso di grandine e di pioggia. Ciò è consentito da una ridistribuzione degli spessori del materiale, inoltre il vetroresina è posato “morbido”, così da intercettare in maniera ottimale i rumori delle precipitazioni. In confronto, il nuovo tetto TABBERT con i suoi 48 mm è più spesso di circa 16 o 17 mm del tetto medio delle caravan nel settore (31/32 mm).Con pacchetti opzionali di design il nuovo esterno, TABBERT può diventare ancora più lussuoso e personalizzato, ad esempio scegliendo fiancate di lamiera liscia, finestre a compasso nella fiancata, profilo tendalino con illuminazione a LED e porta PREMIUM più larga.Negli interni la nuova DA VINCI entusiasma con forme morbide ed eleganti. Le finiture dei mobili in legno chiaro effetto naturale suggeriscono subito calore abbinato a un’eleganza moderna. Una combinazione perfetta con le nuove tappezzerie in tessuto ed ecopelle in tonalità naturali beige, marrone, grigio –, che fanno pensare a sabbia, terra e pietra. Il carattere aperto, chiaro e accogliente degli interni è sottolineato dall’illuminazione integrata nei mobili. Le maniglie dei cassetti e degli armadi di cucina recano lo stemma TABBERT. La prolunga pieghevole del piano di lavoro è l’ideale per ospitare una macchina per il caffé. Nella comoda zona bagno con molto spazio di stivaggio è nata una vera oasi del benessere.Quattro nuovi layout completano la gamma di tipologie abitative. La 390 QD è più spaziosa della sua versione precedente 380 TD e tuttavia compatta, semplice e adatta anche a piccoli veicoli di traino. La 495 HE dispone di letti singoli nella parte posteriore e di una spaziosa dinette con tavolo pieghevole nella zona anteriore. Con la nuova 500 KD con letti a castello è nata una perfetta tipologia abitativa per famiglie, con un massimo di sei posti letto. La 560 HTD seduce con un grande bagno posteriore. Altre tipologie abitative: 460 E, 490 TD, 540 E e 700 KD.Con il nuovo pacchetto Safety la DA VINCI può essere resa su richiesta ancora più sicura. La serie contiene il sistema antisbandamento ATC, la serratura di sicurezza AL-KO Safety Compact e un rilevatore di gas con sirena.Nel nuovo pacchetto Ambiente opzionale per la DA VINCI presenta una luce veranda con rilevatore di movimento, un gradino d’ingresso illuminato, illuminazione ambiente, illuminazione indiretta nella zona letto e televisione e un portarotolo sulla parete della cucina.Una “bubble car” con il suo supereroe (T@BMAN) la T@B come classico di culto senza tempo, in stile rétro, possiede una sorta di design definitivo che può al massimo essere ancora perfezionato nei dettagli. La roulotte a forma di goccia è disponibile nei quattro stili BASIC, MEXICAN SUNSET, METROPOLIS e OFFROAD e con cinque diversi colori delle tappezzerie. Può dunque essere personalizzata resa più colorata o più semplice. Con i pacchetti opzionali può essere adattata ulteriormente a varie esigenze. Da oggi c’è anche il nuovo MEDKIT: il pacchetto contiene una piccola farmacia da viaggio con medicinali utili come analgesici o spray disinfettante. Con letto matrimoniale, comoda dinette, cucina e filtro acqua BWT la T@B ha tutto ciò che conta per una perfetta vita in campeggio. Con le tipologie abitative 320 e 400 continua la sua folgorante ascesa sulla scala del successo nella nuova stagione 2021.Noleggiare un veicolo, salire, godersi la vacanza: il principio di RENT AND TRAVEL è molto semplice. Fin dalla sua fondazione, l’innovativo marchio di veicoli a noleggio si concentra sull’acquisizione di nuovi clienti e punta a entusiasmarli. Perché molti clienti dopo aver provato un veicolo a noleggio decidono di passare all'acquisto. Oltre 380 agenzie di viaggio partner in Germania supportano chi si avvicina per la prima volta a questo tipo di vacanza sotto ogni aspetto, dalla scelta del veicolo a noleggio più adatto alla pianificazione dell'itinerario. Nelle circa 170 stazioni di noleggio in tutta la Germania troverete ad attendervi oltre 1900 autocaravan, CUV e caravan dei marchi KNAUS, WEINSBERG, TABBERT e T@B. E i veicoli possono essere noleggiati anche in Svezia e in Italia: ci sono stazioni di noleggio a Stoccolma, Göteborg, Kristinehamn, Norrköping e Lulea, così come a Venezia, Milano, Modena e Bologna. RENT AND TRAVEL è sulla buona strada per diventare IL marchio di veicoli a noleggio di riferimento per chi si avvicina al mondo dei camper in Europa.Il sito web www.rentandtravel.de ora è disponibile anche in lingua inglese e italiana. Il debutto online, grazie al quale è anche possibile noleggiare senza problemi i veicoli, acquisisce un’importanza sempre maggiore: la visibilità funzionale del sito web è aumentata in modo significativo dalla fondazione di RENT AND TRAVEL nel 2017, al momento registra mezzo milione di contatti al mese. Il sito si colloca in Germania tra i primi 3 portali di noleggio per camper. Non c’è da stupirsi: www.rentandtravel.de raggruppa in modo chiaro tutte le informazioni per la vacanza in campeggio da una panoramica sulle varie categorie di veicoli a una guida dettagliata al noleggio, per finire con suggerimenti su campeggi e piazzole di partner, come ad esempio “Top Camping Austria”, “Yes we camp!” o “Premium Camps”. Inoltre è possibile farsi consigliare direttamente dagli esperti di RENT AND TRAVEL - tramite richiesta scritta o per telefono. Il sito web non è solo ottimizzato per cellulari e adatto a ogni dispositivo, ma anche per il rispettivo utente: il sistema di prenotazione è strutturato in modo diverso a seconda che il sito sia visitato da un nuovo cliente, da un noleggiatore esperto o da una persona interessata all’acquisto. Ma non finisce qui: chi decide all'ultimo ora potrà approfittare delle nostre offerte last-minute, sia online che in agenzia viaggi: i veicoli disponibili per alcuni giorni nell’intervallo tra due prenotazioni possono essere noleggiati con breve preavviso a un prezzo davvero interessante.Un ulteriore strumento importante per raggiungere i clienti sono i roadteam RENT AND TRAVEL. Come ambasciatori del marchio si recano con un veicolo a eventi, feste cittadine, domeniche di apertura e manifestazioni analoghe e intervengono rispondendo alle domande di tutti gli interessati. Finora i roadteam hanno partecipato a oltre 650 eventi. Dalla nuova stagione formeranno all’occorrenza anche le agenzie di viaggio partner.Per accelerare ulteriormente la digitalizzazione del marchio, ci sarà a partire dall’autunno la nuova app RENT AND TRAVEL. Accanto ai clienti esistenti, si rivolge anche agli amanti dei viaggi che cercano informazioni preliminari e ispirazione in tema di vacanza in campeggio. Offre un grande valore aggiunto in ugual misura prima, durante e dopo il noleggio del veicolo: l’app contiene la prenotazione completa incluse tutte le offerte speciali e il check-in online con area utente personale dove il cliente può gestire e modificare le sue prenotazioni, concordare un appuntamento per la consegna del veicolo o prenotare un’assicurazione. Diverse liste di controllo e un elenco di cosa mettere in valigia aiutano nella preparazione del viaggio. Qualora fosse capitato di dimenticare qualcosa mentre si è in viaggio, la nuova app viene in aiuto con le istruzioni per l’uso e i video introduttivi sul veicolo noleggiato. In caso di panne o di incidenti l’applicazione è di supporto con i numeri di emergenza e le istruzioni sul corretto comportamento da adottare.In quale paese è in vigore quale limite di velocità, quali particolari regole vanno osservate in un dato luogo? Anche in questo caso l’app RENT AND TRAVEL lo sa e riassume in modo chiaro le disposizioni nazionali specifiche in relazione all’itinerario. Inoltre, in futuro ci sarà anche un’area dedicata alle idee per le vacanze con i consigli degli esperti su bar e ristoranti, punti panoramici, percorsi consigliabili, piazzole o campeggi.I clienti ricevono indicazioni e promemoria mediante notifiche push. Tramite la funzionalità dei messaggi cliente e società di noleggio possono comunicare direttamente fra loro. È anche possibile scansionare i codici QR, integrati nell’applicazione. Così il cliente può arrivare direttamente alla prenotazione, ai dettagli del veicolo o a richiedere informazioni particolareggiate in caso di interesse all’acquisto. A un primo noleggio segue un altro noleggio o forse perfino un acquisto: con la funzione di valutazione il cliente può esprimere un parere sulla sua esperienza e valutare la società di noleggio, il veicolo e l’intero portale RENT AND TRAVEL.La nuova app sarà disponibile gratuitamente per i comuni sistemi operativi iOS e Android.