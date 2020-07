Conférence de presse annuelle : les nouveautés du millésime 2021

Un énorme sentiment d’espace : fenêtre de toit panoramique pour les CUV de KNAUS et WEINSBERG

Chambre à coucher confortable sur le toit : les fourgons KNAUS et WEINSBERG innovent en matière de toit relevable

Dynamisme, confort, sécurité : le KNAUS BOXDRIVE sur MAN TGE

Un look frais : le nouvel intérieur du CaraTour de WEINSBERG

KNAUS fête ses 60 ans ; à l’occasion de cette dizaine : SÜDWIND, BOXSTAR et SKY WAVE disponibles en versions spécial anniversaire 60 YEARS KNAUS.

Le luxe à l’état pur : le SUN I a été remanié : plus sportif, plus typé, plus noble.

L!VE is life : nouvelle implantation grand format 900 LEG – le L!VE I est désormais disponible en modèle triple essieu.

VANSATION – Sensation : le VAN TI a été remodelé et même enrichi d’un nouveau modèle spécial VANSATION à l’équipement généreux.

Rodé et toujours meilleur : le CaraLoft et CaraSuite avec lanterneau en LFI et encore d’autres améliorations.

Plus de gaz : d’un design unique, la nouvelle CaraCito est la première caravane WEINSBERG qui n’est pas équipée de bonbonnes de gaz.

Accès au luxe : la ROSSINI et son nouvel extérieur, disponible également avec un équipement exubérant en FINEST EDITION.

La tradition TABBERT unie à l’élégance moderne : la nouvelle DA VINCI est unique en son genre.

Exclusivement pour la France : de nombreuses nouveautés pour les modèles commercialisés sur le territoire français.

Compacte, légère, sportive et à la fois élégante : la TURIANO bénéficie d’une nouvelle implantation et d’un look remanié.

Intemporelle, culte, rétro : pour le nouveau millésime, la T@B continue son envol vers le succès.

Pour profiter des vacances, il suffit de louer un véhicule et de prendre la route : Actuellement, plus de 170 agences de location et 1900 véhicules disponibles (caravanes, camping-cars et CUV).

Tout à portée de main : la nouvelle application RENT AND TRAVEL conçue pour les clients offre tous les détails sur la location du véhicule, les infos sur les pays traversés, les numéros d’urgence...

KNAUS et WEINSBERG : deux marques fortes qui incarnent à la perfection la compétence en matière de CUV. Deux marques qui mettront la barre encore plus haut en 2021 : améliorés et encore plus innovants, c’est ainsi que les CUV de KNAUS et de WEINSBERG abordent le virage du nouveau millésime.Dans le KNAUS BOXSTAR et le BOXLIFE de KNAUS ainsi que dans le CaraBus et le CaraTour de WEINSBERG, une généreuse fenêtre de toit panoramique SKYROOF peut être placée à l’avant (sur les véhicules d’une hauteur utile H2) et donne alors un énorme sentiment d’espace ; le jour, l’intérieur est baigné de lumière, et la nuit, la vue sur les étoiles est imprenable. Particularité : il est bien sûr possible d’ouvrir la nouvelle fenêtre panoramique, raison pour laquelle elle est équipée en outre d’un store occultant et d’une moustiquaire.Le nouveau toit pop-up innovant dans le BOXSTAR, le BOXLIFE et les CUV WEINSBERG (à châssis L2H2, L4H2 et L5H2) agrandit considérablement l’espace. Nouveauté totale dans la branche : il a été construit avec la technologie LFI (Long Fibre-Injection ou injection de fibres longues) qui le rend compact et extrêmement stable. Pour créer des conditions de ventilation et d’éclairage optimales, le Heki intégré se situe exactement au-dessus de la zone d’entrée lorsque le toit est fermé. De plus, le nouveau toit relevable a été optimisé par une forme aérodynamique qui réduit sa résistance à l’air. Créer de l’espace supplémentaire dans le véhicule est incroyablement simple : il suffit d’accrocher l’échelle à l’avant, de relever facilement le toit à la main, et voilà la chambre à coucher confortable en place dans l’étage supérieur du fourgon. Un agencement confortable avec éclairage d’ambiance et liseuses intégrées, chauffage soufflant et un grand matelas confortable (2 x 1,35 m) créent un intérieur douillet. La structure fermée du toit pop-up doté de canaux d’aération pour le matelas améliore la solidité et la force portante du toit. Le matelas lui-même est encore mieux aéré par le dessous grâce à un tissu supplémentaire qui permet de prévenir l’accumulation d’humidité. Et pour tous ceux qui aiment regarder des films ou lire un e-book dans leur lit, des ports USB ont été prévus pour charger la tablette, le téléphone intelligent, etc. Après utilisation, les appareils peuvent être rangés dans les rangements intégrés. Une moustiquaire offre la protection adéquate contre les visiteurs indésirables à ceux qui souhaitent profiter de l’air frais. Cette fonction cabrio est complétée par un dispositif occultant. Avant de reprendre la route, il suffit d’utiliser le cordon pour refermer le toit relevable à la main qui repose alors à plat et bien rangé sur le CUV. Sur les implantations 600 et 630, il est possible d’installer une fenêtre de toit supplémentaire à l’arrière ou bien une climatisation de toit en plus du Heki intégré. Afin de respecter les lignes du CUV, le cadre du toit pop-up a été rallongé pour s’accorder à la longueur du véhicule. La toute nouvelle fixation de store avec gouttière est en parfaite harmonie, visuelle et pratique, avec le cadre.Pour les CUV KNAUS, le millésime 2021 s’annonce riche en nouveautés : le châssis du BOXDRIVE est nouveau et, comme le camping-car VAN TI PLUS, le fourgon est désormais construit sur un TGE de MAN. Les avantages sont évidents : les nombreux systèmes d’assistance, comme l’assistant au freinage d’urgence et le détecteur de somnolence, accroissent la sécurité et le confort. Le BOXDRIVE reste disponible en implantation 680 ME et offre de nouveaux packs d’équipement.Le CaraTour de WEINSBERG se pare lui aussi d’un nouveau look intérieur sport : inspiré de la « 50 Years Limited Edition » qui célébrait l’anniversaire des CUV de WEINSBERG en 2019, le nouvel aménagement intérieur du CaraTour séduira en 2021 par ses tons gris argent clair nobles ponctués d’accent anthracite. Les surfaces en CPL résistent à l’usure et sont parfaitement assorties au caractère sportif et dynamique du véhicule. En outre, le nouvel univers différencie clairement le CaraTour du CaraBus qui reste disponible avec un mobilier décor EFFECT ULME.Les deux gammes de CUV, CaraBus et CaraTour sont disponibles dès à présent avec une nouvelle variante de tissus en cuir synthétique.À l’occasion du nouveau millésime, les camping-cars de KNAUS bénéficient de différentes optimisations : le VAN I PLATINUM SELECTION dispose dès à présent de feux de route et de feux de croisement à LED. Sur demande, le SKY WAVE et le SKY TI peuvent être commandés équipés d’un téléviseur 27". Sur les camping-cars et les CUV, les jantes KNAUS de 17" en alu sont maintenant équipées de pneus 4 saisons. Leur fonction pratique est en outre décuplée par leur résistance à l’eau salée, ce qui les rend parfaitement adaptés pour l’hiver. Un deuxième jeu de pneus est donc superflu puisqu’il est possible d’utiliser le véhicule avec les mêmes pneus tout au long de l’année.La Caravan DESEO versatile a bénéficié d’un lifting sur sa face arrière qui est désormais ornée entre autres de feux entièrement à LED distinctifs. Techniquement, la porte arrière qui s’étend sur toute la largeur du véhicule a elle aussi été améliorée. En option, il est possible de commander une moustiquaire qui recouvre la totalité de l’ouverture à l’arrière.La porte moustiquaire disponible pour tous les véhicules KNAUS est désormais encore plus stable et encore plus facile à manier. Elle résiste à une éventuelle erreur de manipulation et si jamais elle sort des rails de guidage, il est possible de la replacer correctement d’un seul geste.Il aurait eu 100 ans cette année : Helmut Knaus avait une vision : le bonheur pour chacun de goûter aux vacances, et c’est ce qui l’a poussé à fonder il y a 60 ans la marque à succès KNAUS. Il fallait bien fêter dignement ces deux dizaines importantes, avec trois modèles anniversaire spéciaux.La première SÜDWIND a été commercialisée en 1962, deux ans après la création de KNAUS. Depuis, elle est tout bonnement devenue l’icône des caravanes. En plus de l’équipement exhaustif des SÜDWIND, le nouveau modèle spécial anniversaire SÜDWIND 60 YEARS KNAUS est doté de tissus (finition ActiveLINE en option) et d’un pack déco arborant des broderies 60 YEARS. À l’extérieur, l’autocollant 60 YEARS KNAUS apposé sur le côté reprend la livrée historique des premières caravanes KNAUS.La gamme d’implantations des SÜDWIND spéciales et de série s’enrichit d’une implantation à lits jumeaux appréciée : avec une longueur utile de plus de 5 mètres, la 500 EU est compacte mais offre en même temps un intérieur spacieux : 4 couchages sur les lits jumeaux à l’avant et la dînette en U une fois convertie, de nombreux rangements et tablettes, un cabinet de toilette et une cuisine spacieux.Avec ses 6 couchages, le SKY WAVE est le camping-car optimal pour les familles. À la fois maniable et aérodynamique grâce à son toit ondulé, c’est un véritable véhicule polyvalent qui a tout à fait sa place dans la gamme des modèles spécial anniversaire. Le SKY WAVE 60 YEARS KNAUS possède un châssis couleur bleu bourrasque métallisé. La livrée spéciale en délicates nuances de gris est parachevée par l’autocollant 60 YEARS KNAUS apposé sur le côté. Assorties : les tissus COOL GREY aux coutures bleues et broderies 60 YEARS KNAUS, comme le pack déco.Cela fait pratiquement 15 années pile que le premier fourgon KNAUS a été mis sur le marché. Le BOXSTAR fête donc lui aussi son petit anniversaire : le BOXSTAR 60 YEARS KNAUS – bien sûr disponible lui aussi avec la nouvelle fenêtre de toit panoramique ou le toit relevable innovant, séduit par son extérieur extravagant : il ne passe pas inaperçu avec sa peinture extérieure en bleu bourrasque métallisé, la zone sombre autour de la fenêtre avec l’onde cardiaque KNAUS et l’hirondelle couleur argent ainsi que l’autocollant 60 YEARS KNAUS. Les coussins en CASUAL SILBER aux coutures bleues et le pack déco du BOXSTAR commémoratif arborent également la broderie 60 YEARS KNAUS.Parfaitement abouti, le luxe s’unissant à l’élégance sportive, ils incarnent la perfection, ou presque. Et pourtant : la qualité de conduite du nouveau SUN I est encore meilleure et le nouveau millésime a été équipé de fonctionnalités améliorées.Avec ses six phares entièrement à LED et en forme d’U unique, le masque avant retravaillé confère au camping-car de luxe de KNAUS un visage inoubliable. Les nouveaux phares assurent en même temps une totale visibilité et la reconnaissance de la marque. Des traits sportifs et typés au look chromé et carbone soulignent la personnalité dynamique du véhicule et le rendent reconnaissable entre tous.Même l’intérieur du nouveau SUN I dégage une impression luxueuse dès le premier regard : en effet, l’espace intérieur révèle une élégance intemporelle, avec son double plancher chauffé d’aspect bateau, un décor en bois naturel mat et caractéristique au toucher unique, des poignées de meubles d’aspect chromé noir, des plans de travail et une table aux teintes sombres dans la cuisine, l’éclairage intégré dans les murs et le mobilier qui reprend le mouvement des lignes filigranes fluides de KNAUS et souligne en même temps les formes uniques du SUN I. De plus, il est extrêmement confortable et convivial, sans aucun doute grâce aux coussins confortables et de qualité de la dînette déclinés en différentes teintes exquises, même en cuir véritable, et qui dégagent élégance et luxe dès que le regard se pose dessus ; ils sont parfaitement assortis au caractère confortable et luxueux du nouveau SUN I. La cuisine généreuse offre beaucoup d’espace pour la préparation et des rangements pratiques pour tous les ustensiles. Grâce aux doubles charnières, le réfrigérateur de 177 litres s’ouvre des deux côtés. La grande zone de couchage arrière aux teintes gris clair peut accueillir deux personnes ainsi qu’un grand volume de bagages dans les penderies, les compartiments de stockage et les rangements ouverts. Le lit de pavillon avant offre un couchage généreux pour deux passagers supplémentaires. Dans le cabinet de toilette élégant qui dégage une véritable impression de bien-être, les toilettes sont séparées.À partir de 2021, le nouveau SUN I sera disponible en version 3 essieux pour les implantations 900 LEG et 900 LX.Énergique, jeune, moderne, active : c’est L!VE, la gamme de camping-cars de KNAUS pour les campeurs novices. Les modèles L!VE incarnent l’innovation, la qualité, l’ambiance moderne et ils offrent à un rapport qualité prix sensationnel une solution d’hébergement confortable, élégante durable, qui exploite parfaitement l’espace, dispose d’un équipement adapté et un intérieur coquet.À l’occasion du nouveau millésime, L!VE I, TI et WAVE seront disponibles dans un nouveau look frais et encore plus confortable avec l’option de décor MATARA TEAK, la ligne d’aménagement SAMOA et trois tissus de série. En option, il est possible de commander les modèles de tissus Active et également une variante en cuir véritable. Sans oublier le téléviseur 27" disponible sur demande. L’éclairage d’ambiance couvre une plus grande surface et procure une lumière encore plus agréable et mieux adaptée.Toutes les implantations de l’intégrale L!VE I sont équipés désormais de la porte de cellule de 700 mm de large, pour un confort encore accru. Sans oublier le chauffage par le sol à eau chaude ALDE, disponible également comme option. Et puis, en plus des implantations 650 MEG et 700 MEG, le L!VE I sera également disponible en nouvelle version 3 essieux : 900 LEG sur châssis 5 tonnes.Aucun autre intégral ne démontre plus clairement que le luxe n’est pas forcément plus cher, et que l’espace est l’incarnation du luxe : à l’intérieur, il règne un sentiment de grand espace : le 900 LEG séduit avec ses deux lits jumeaux à l’arrière, un lit de pavillon de 150 cm de largeur à l’avant, une dînette en L très grande qui offre beaucoup de place pour les invités, beaucoup d’espace de rangement, des penderies spacieuses et un grand cabinet de toilette avec douche séparée et armoire de toilette.Un cabinet de toilette spacieux, des lits jumeaux de plus de 2 mètres de longueur sur les deux côtés, une grande dînette confortable, une porte de cellule large, un compartiment pour bonbonnes de gaz facile d’accès : tout ceci est possible pour un constructeur de camping-cars, et chaque véhicule peut offrir plusieurs de ces avantages. Mais un seul est en mesure d’offrir toutes ces caractéristiques en même temps : le nouveau VAN TI. À l’occasion du millésime 2021, il a été complètement remanié avec comme principal objectif : la fonctionnalité, une qualité maximale, un design exclusif et des technologies innovantes. Le résultat : un profilé dont l’intérieur est plus grand que l’extérieur ! Presque 10 cm de plus en longueur utile sans augmenter la longueur extérieure du véhicule : grâce au processus de construction FoldXpand, KNAUS a créé une technologie qui rend possible ce qui semblait impossible. Le nouveau support de feux arrière est à fleur avec la paroi arrière qui, fait unique dans la branche des camping-cars, offre ainsi un look automobile inédit et un gain d’espace à l’intérieur.Tout le véhicule est constitué de matériaux de qualité supérieure et typiques de la branche automobile, par exemple l’avant est équipé de son propre éclairage parfaitement intégré à l’espace intérieur. À l’intérieur des deux implantations (550 MF et 650 MEG), les tons clairs et attrayants dominent : les rideaux aux motifs discrets et les tissus des coussins disponibles en différentes matières (cuir synthétique, microfibre ou encore tissu structuré) et teintes contrastantes se marient idéalement aux meubles en bois à laminage transversal et au décor clair. Sur demande, il est possible de commander les modèles de tissus Active et également une variante en cuir véritable. Particularité : l’étroite potence à ceinture de sécurité est rendue invisible par les coussins, un gros point positif au niveau visuel mais aussi de la structure : grâce à l’espace ainsi récupéré, la dînette du nouveau VAN TI gagne 12 cm. Les coussins des dossiers offrent plus de volume et un soutien lombaire bombé ergonomique, pour une assise extrêmement confortable. En option pour l’implantation 650 MEG, il est possible d’avoir une traverse d’assise latérale et une table sans pied pour encore plus de confort ; une place assise sur le côté permet d’ajouter un convive autour de la table. Avec sa rallonge de plan de travail, la cuisine offre beaucoup d’espace pour les cuisiniers amateurs, et le 650 MEG propose même un compartiment parfaitement adapté aux dimensions d’une machine à café, porte-capsules inclus. Et le cabinet de toilette pivotant dans l’implantation la plus grande a été pensé jusque dans les moindres détails : lorsqu’elle n’est pas utilisée, la colonne de douche est dissimulée derrière la paroi pivotante, ce qui crée plus d’espace devant le lavabo. La fonction combinée de la grande douche a été conçue pour une utilisation intuitive, sans mécanismes de rabattement ou de verrouillage compliqués. Les serviettes de toilette et de nombreux accessoires trouveront leur place dans une large armoire. Un plafond lumineux offre une lumière indirecte agréable. Une élégante porte coulissante gain de place permet de fermer l’espace du cabinet de toilette. Même dans l’implantation plus courte du 550 MF avec cabinet de toilette à lavabo séparé, lit à deux places et grande penderie, il règne un imposant sentiment grâce aux axes visuels dégagés.Le capot de toit à isolation intégrée du nouveau VAN TI est constitué de série de polyuréthane renforcé de fibres. Les composants en LFI (Long Fibre Injection ou injection de fibres longues) sont plus légers, sans odeur, très stables et résistants, en présence de températures très élevées comme basses.Autre détail particulier à l’extérieur : dans le compartiment dédié agencé dans le sens de la longueur, il est possible de ranger deux bonbonnes de gaz l’une à côté de l’autre et donc d’en changer facilement. De plus, l’équipement électrique du véhicule qui a été placé dans la soute arrière offre un confort d’utilisation accru : tous les organes importants sont faciles d’accès, ce qui facilite la maintenance.Également nouveau dans le millésime 2021 : le modèle spécial VAN TI VANSATION et son abondance d’équipements : parmi ceux-ci, citons par exemple le tissu spécial WINTER WHITE aux motifs noir et blanc contrastants et contemporains, un téléviseur 27", l’affichage tête haute, la caméra de recul avec le câblage, le régulateur de vitesse Cruise Control, la radio DAB+, le système de navigation All-in-One avec logiciel de camping, le système iNet de Truma, les feux de jour à LED, les rétroviseurs chauffants à réglage électrique, le filtrage de l’eau BWT ou encore les jantes de 16" en alu.Pour le nouveau millésime, le VAN TI et le VAN TI VANSATION roulent sur un châssis Fiat Ducato.2021 sera synonyme de nouveautés non seulement pour les véhicules WEINSBERG mais aussi pour le site Internet : en effet, www.weinsberg.com a été complètement remanié. Optimisé pour les appareils mobiles, avec une structure bien conçue, de nombreuses photos, des animations, de courtes vidéos : le site Internet de WEINSBERG arbore un design moderne et est enrichi de nouvelles fonctions qui raviront l’utilisateur tout en l’informant de manière exhaustive.Également nouveau pour le millésime 2021 : dans les camping-cars, le panneau de commande affiche clairement tous les niveaux et avec ses boutons rotatifs et interrupteurs, il est encore plus intuitif. De plus, si l’utilisateur le souhaite, tous les camping-cars peuvent être équipés du système porte-vélos pratique de Thule grâce auquel les vélos restent fixés en toute sécurité dans la soute arrière. CaraHome et CaraCompact EDITION [PEPPER]sont désormais montés sur un châssis Fiat Ducato. En outre, le CaraHome peut être équipé en option d’une fenêtre arrière basculante réglable en continu et d’un nouveau décor de mobilier qui confère à l’intérieur une note élégante. L’équipement spécial du CaraCore comprend désormais le chauffage par le sol à eau chaude ALDE. De plus, en combinaison avec la porte de cellule EXKLUSIV (700 mm) disponible en option, les portes de soute et les trappes d’entretien bénéficient du verrouillage centralisé. Tous les véhicules WEINSBERG peuvent à présent être équipés du nouveau pack MEDKIT constitué de nombreux médicaments utiles en cas de besoin pendant les vacances. Toutes les jantes de 17" en alu au design WEINSBERG distinctif sont équipées de pneus 4 saisons (camping-cars et CUV).La taille compacte, le confort, l’équipement exhaustif, le design moderne, les détails sophistiqués, tels sont les points forts du CaraLoft et du CaraSuite. À l’occasion du nouveau millésime, les deux profilés exhibent désormais un lanterneau en LFI de forme moderne et en parfaite harmonie avec les lignes dynamiques du véhicule. Peu courant dans cette catégorie de prix, LFI est l’abréviation de la technologie Long-Fibre Injection (injection de fibres longues) ; le lanterneau à isolation intégrée est usiné en polyuréthane renforcé de fibres, ce qui le rend à la fois léger et stable, même en présence de températures extrêmes. Les deux véhicules présentent la même construction de cellule (2,94 m de hauteur extérieure, 2,18 m de hauteur intérieure) qui confère au CaraLoft un grand sentiment d’espace et beaucoup de rangements. De série, le CaraSuite est équipé d’un lit de pavillon à l’avant ; en option, il peut être remplacé par des placards de rangement supérieurs. Le CaraLoft comme le CaraSuite sont en outre équipés d’un chauffage par le sol à eau chaude ALDE et sont montés sur trois châssis pour ce millésime (CaraLoft : 600 MF, 650 ME, 650 MF, CaraSuite : 650 MF, 650 MG, 700 ME).Plus de gaz, design unique : avec la nouvelle CaraCito, WEINSBERG part à l’aventure. En effet, la première caravane de WEINSBERG qui fait l’impasse sur les bonbonnes de gaz est particulière à bien des égards : de série, tous les équipements sont exclusivement électriques, par exemple une plaque de cuisson en vitrocéramique de 230 V ou encore un réfrigérateur à compresseur de 60 litres (12/230 V). De plus, la CaraCito est équipée d’une installation mixte de chauffage et de climatisation avec circulation de l’air optimisée selon les besoins grâce à laquelle la température intérieure est agréable, quelle que soit la saison. Mais si on souhaite fonctionner sur le gaz, la CaraCito peut en être équipée en option : dans ce cas, la caravane sera équipée d’un réchaud 2 feux et d’un chauffage au gaz Truma S avec installation à air pulsé.À l’intérieur, on reconnaît au premier coup d’oeil les niveaux d’exigence de design et de qualité de WEINSBERG : un mobilier solide et fonctionnel au design contemporain, des placards de pavillon à façades lisses sans poignées et plaqué bois clair, le cabinet de toilette avec lavabo, WC et tablettes de rangement (extension douche possible en option), trois variantes de tissus au choix de série dans les tons marron, bleu ou gris avec broderie WEINSBERG, évier inox profond et tiroir pour les couverts dans la cuisine, plan de travail et plateau de table au décor stylé méditerranéen. Les lucarnes et les fenêtres (avec store dans la cuisine) laissent passer beaucoup de lumière dans l’intérieur confortable.Grâce aux matelas EvoPore-HRC confortables, aux tissus et au mobilier de bonne facture et à la nouvelle porte de cellule, la nouvelle CaraCito est disponible à partir de 10 990 €, climatisation et chauffage compris. Le rapport qualité-prix de la CaraCito est aussi unique que son équipement et son design et la rend idéale pour les jeunes campeurs ayant le sens du style, les familles, et d’une manière générale, un groupe cible pour qui le budget est déterminant. Avec ses différentes options et packs, il est possible d’élargir et de personnaliser encore plus son équipement. Les implantations proposées (390 QD, 450 FU, 470 EU, 470 QDK, 500 QDK) répondent à tous les souhaits : lits jumeaux ou lit double, lit à deux places et pour les familles, la CaraCito peut même accueillir des lits superposés supplémentaires.Le design épuré de l’extérieur rutile : afin d’offrir un contraste avec la carrosserie blanche des côtés et du toit, les jupes en aluminium et les arches de roue sont elles anthracite. Le grand compartiment pour les bonbonnes de gaz offre un espace suffisant capable d’accueillir sur demande deux bonbonnes de 11 kg.2021 sera une année TABBERT. Un processus de développement évolutif a donné naissance à de nouvelles formes extérieures qui dévoilent dès le premier regard le niveau élevé d’exigences des caravanes TABBERT et expriment le caractère luxueux et particulier des véhicules par un look typé et fier. Les points forts TABBERT ont été repensés, de nouvelles technologies ont été installées, le toit TABBERT innovant a été remanié. Résultat : des jalons tout nouveaux en caravaning qui redéfinissent l’histoire de l’élégance des caravanes de luxe : grâce à un nouveau panneau, le nez à l’avant et à l’arrière est encore plus marqué et ressemble pratiquement à un aileron. Les lignes TABBERT caractéristiques de la décoration extérieure ont été étendues et réinterprétées : avec deux lignes larges situées au-dessus et en dessous des fenêtres latérales, on obtient un look global harmonieux et fluide auquel contribue également le nouveau support de feux arrière. En fonction de la gamme, l’extérieur peut être embelli d’office ou en option par une baguette périphérique et des ailes avant et arrière. Des éclairages latéraux intégrés dans la baguette de jupe entourent le véhicule et l’enveloppent d’une lumière homogène qui améliore la sécurité et la reconnaissance. Grâce au support de bonbonne de gaz avec rail au sol et un dispositif d’aide à l’insertion des vérins de stabilisation, les caravanes TABBERT offrent un confort d’utilisation encore amélioré. Les ROSSINI, DA VINCI, VIVALDI, PUCCINI ainsi que les BOTTESINI, BELLINI et BELLISSIMO sont équipées désormais de feux à LED multiples avec feux de brouillard et clignotants. Grâce aux capteurs de défaut, toutes les pannes sont signalées au conducteur au niveau de voyants. Les poignées de manoeuvre à l’arrière de la VIVALDI et de la PUCCINI sont pourvues d’une finition chromée élégante. Pour une charge utile généreuse, certaines implantations 400 et 500 de la PUCCINI, de la VIVALDI et de la DA VINCI sont disponibles en option avec un châssis deux tonnes. À partir du nouveau millésime, la PUCCINI 550 E est disponible non seulement en 2,5 m de largeur, mais aussi en largeur plus étroite de 2,3 m. Le système antiretournement ATC est désormais disponible de série sur la CELLINI SLIDE-OUT.Le petit plus : dans les ROSSINI, DA VINCI, VIVALDI, PUCCINI et CELLINI, il y a un coupon qui permet de commander gratuitement le MEDKIT, un kit exclusif composé de médicaments disponibles en pharmacie et indispensables dans toute trousse de secours de voyage, par ex. un antihistaminique, du gel contre les douleurs, un spray désinfectant et des comprimés contre la douleur.Pour les protéger contre le vol, toutes les caravanes TABBERT sont équipées d’une balise GPS qui, à partir du millésime 2021, est assortie d’une licence permanente pour une géolocalisation sans restriction en Europe.Le premier modèle vers la transition : la ROSSINI est le modèle d’entrée de gamme dans l’univers premium de TABBERT. Pour ce nouveau millésime, outre le nouvel extérieur TABBERT, elle est équipée d’un nouveau décor de mobilier et de nouveaux univers de tissus (tissus et cuir synthétique) dans les tons naturels de beige, marron et gris qui lui confèrent une ambiance encore plus exclusive et accroissent le sentiment de bien-être. Le toit de 32 mm d’épaisseur revêtu d’une couche supérieure en aluminium est disponible en option en version renforcée de fibre de verre. Un nouveau pack disponible sur demande rend la ROSSINI encore plus sûre : le pack sécurité comprend le système antiretournement ATC, la serrure de sécurité AL-KO Safety Compact et un détecteur de gaz. En outre, à partir de 2021, la ROSSINI pourra être commandée dans l’élégante FINEST EDITION. Moderne, sportive et empreinte de tradition, elle est fidèle aux compétences principales de la ROSSINI tout en prenant un temps d’avance avec son équipement exhaustif : jantes de 17 » en alliage argenté, parois latérales en tôle lisse, baguette périphérique argentée, capot de timon TABBERT, toit renforcé de fibre de verre, lampe de store à gradation, marche d’accès éclairée, système de couchage confort TABBERT avec sommier flexible et matelas en watergel respirant, tissus spéciaux en textile et cuir synthétique, bras pivotant pour téléviseur à écran plat et raccordement 230 V et TV, éclairage d’ambiance et Truma MonoControl CS avec filtre à gaz. Par rapport au modèle de série, la FINEST EDITION et son équipement représentent un avantage financier considérable.La tradition TABBERT avec son élégance intemporelle, une symbiose parfaite entre le confort et l’aspect pratique, la sécurité et le design : c’est ce qu’incarne la nouvelle DA VINCI. Aucun autre véhicule de la classe de luxe moyenne ne reflète aussi bien le style mainstream moderne, l’équilibre entre les valeurs modernes, les technologies et la tradition. Encore plus légère et plus abordable, dans un design exclusif, la DA VINCI prend la courbe du millésime 2021 sur de nouvelles bases : avec ses 48 mm, le nouveau toit renforcé de fibre de verre de TABBERT est encore plus mince et donc plus léger que par le passé, tout en conservant les mêmes propriétés isolantes et antibruit en cas de grêle et de pluie. Pour y parvenir, les matériaux ont été répartis sur de nouvelles épaisseurs et le matériau renforcé de fibre de verre a été posé « en vrac », ce qui lui permet de mieux absorber les bruits des précipitations. En guise de comparaison : le nouveau toit TABBERT de 48 mm mesure 16 à 17 mm d’épaisseur de plus qu’un toit de caravane que l’on trouve habituellement dans la branche (31/32 mm). Grâce à des packs déco disponibles en option, il est possible de personnaliser et d’accroître le luxe du nouvel extérieur TABBERT, par ex. à l’aide de parois latérales en tôle lisse, des fenêtres en châssis dans la paroi latérale, la baguette de store à éclairage ou encore la porte de cellule PREMIUM large. L’intérieur de la nouvelle DA VINCI séduit par ses formes douces et élégantes. Le décor du mobilier en bois clair d’aspect naturel respire la convivialité ainsi que l’élégance moderne. Les nouveaux coussins en tissus et cuir synthétique sont assortis dans des tons naturels de beige, marron, gris qui rappellent le sable, la terre et les pierres. L’éclairage intégré dans le mobilier souligne le caractère ouvert, clair et accueillant de l’intérieur. Les poignées des tiroirs et placards de la cuisine arborent les armoiries TABBERT. La machine à café ou à espresso trouvera tout naturellement sa place sur le plan de travail à rallonge rabattable. Le cabinet de toilette spacieux disposant de beaucoup d’espace de rangement offre une véritable oasis de bien-être.Quatre nouvelles implantations viennent compléter la gamme : la 390 QD est plus spacieuse que le modèle précédent 380 TD mais reste compact, légère et adaptée aux petits véhicules de traction. La 495 HE propose des lits jumeaux à l’arrière et une dînette spacieuse avec table suspendue à l’avant. Avec ses lits pour enfant, la nouvelle 500 KD est l’implantation familiale parfaite qui peut accueillir jusqu’à six couchages. La nouvelle 560 HTD séduit grâce à un cabinet de toilette spacieux à l’arrière. Autres implantations : 460 E, 490 TD, 540 E et 700 KD.Disponible sur demande, le nouveau pack sécurité, rendra la DA VINCI encore plus sûre. Il comprend le système antiretournement ATC, la serrure de sécurité AL-KO Safety Compact et un détecteur de gaz avec alarme sonore.Le nouveau pack ambiance disponible en option prévoit pour la DA VINVI une lampe d’auvent avec détecteur de mouvement, une marche d’accès éclairée, un éclairage d’ambiance, un éclairage indirect dans la zone de couchage et du téléviseur, sans oublier un support pour essuie-tout sur la paroi arrière de la cuisine.Les modèles conçus exclusivement pour la France bénéficient eux aussi de quelques nouveautés dans le millésime 2021. En effet, ils enthousiasmeront les utilisateurs grâce à leur haut degré de facilité d’utilisation sous la forme par exemple d’un support de bonbonne de gaz avec rail au sol et un dispositif d’aide à l’insertion des vérins de stabilisation. Outre le nouvel extérieur TABBERT, certains modèles pour la France sont équipés de série d’une ou deux baguettes périphériques et d’ailes avant et arrière. Pour un look encore plus élégant, la tôle au niveau du bord supérieur des parois latérales de la BELLINI, de la PUCCINI et des versions PROFI est recouverte de bandes peintes en gris.Également nouveau pour 2021 : la CELLINI est de nouveau disponible pour la France en implantation 655 SDF/F. Autorisée : sa supériorité. Arrière automobile, barre de manoeuvre matte finition brillante avec inscription CELLINI, très grande fenêtre arrière : ce style futuriste est repris à l’avant sous la forme de la fenêtre panoramique assombrie et du capot de timon typé. À l’intérieur, les matériaux nobles et un concept d’éclairage exceptionnel avec plafond lumineux au-dessus de la porte d’entrée et des spots à LED muraux dans la zone de couchage qui reprennent les losanges TABBERT. Le décor sombre du mobilier et les accents couleur crème au niveau de la dînette confèrent à l’intérieur son élégance et sa convivialité. Dans la zone nuit luxueuse, le lit central généreux offre un couchage confortable.Compacte, légère, sportive et pourtant élégante, et dotée d’un équipement génial : c’est la TURIANO. À l’occasion du millésime 2021, son extérieur discret arbore dynamisme et élégance : au-dessus du compartiment pour bonbonnes de gaz sans autocollant, l’inscription TURIANO en filigrane décore la paroi avant. Le nouveau support pour feux arrière complète parfaitement le design et laisse une empreinte reconnaissable tout en accroissant la sécurité. Également nouvelle : la porte d’entrée TREND en un tenant. Avec son nouveau décor en bois à laminage transversal, l’intérieur de la TIBERNIO semble encore plus moderne, plus accueillant et plus convivial. Les profils de finition couleur argentée des placards supérieurs et le mobilier de la cuisine en PIQUET BEIGE contribuent à cette impression de convivialité, de clarté et d’ouverture. Outre ses implantations appréciées 390 QD/F et 420 QD/F, la TURIANO est désormais disponible en version 495 HTD/F : avec lit à deux places à l’arrière, penderie spacieuse, réchaud 3 feux dans la cuisine et grande dînette confortable à l’avant.« La bulle à câlins » qui possède son propre super héros (T@BMAN) : la T@B et son style rétro la rendent décidément intemporelle et mythique. Elle possède une sorte de design final mais dont certains détails pourraient encore être embellis. Cette caravane en forme de goutte est disponible dans les quatre styles BASIC, MEXICAN SUNSET, METROPOLIS et OFFROAD, et dans quatre univers de tissus. Elle peut donc être personnalisée à loisir, selon si on souhaite une explosion de couleurs ou un look plus décent. Avec les packs optionnels, elle pourra s’adapter encore mieux à différents besoins. Le nouveau MEDKIT est désormais disponible : ce pack est une petite pharmacie spéciale pour caravanes qui comprend des médicaments utiles comme des antidouleurs ou un spray désinfectant. Avec lit double, dînette confortable, cuisine et filtre à eau BWT, la T@B offre tout ce qui réjouit les campeurs. Disponible en implantations 320 et 400, elle continuera son envol vers le succès lors du prochain millésime 2021.Le concept de RENT AND TRAVEL est génialement simple : pour profiter des vacances, il suffit de louer un véhicule et de prendre la route. Depuis sa création, la marque de location innovante se concentre sur l’acquisition de nouveaux clients auxquels elle fait découvrir les joies des vacances en caravane. En effet : de nombreux clients aimeraient ne pas devoir rendre le véhicule qu’ils ont loué pour leurs vacances, et passent alors du statut de clients locataires à celui de clients propriétaires. Plus de 380 agences de voyages partenaires en Allemagne proposent aux campeurs novices comme chevronnés les conseils appropriés pour choisir le véhicule de location adapté, l’élaboration du trajet... Dans toute l’Allemagne, environ 170 points de location proposent plus de 1900 camping-cars, CUV et caravanes KNAUS, WEINSBERG, TABBERT et T@B prêts à partir. Ces véhicules peuvent également être loués en Suède et en Italie : il existe des points de location à Stockholm, Göteborg, Kristinehamn, Norrköping et Lulea ainsi qu’à Venise, Milan, Modèle et Bologne. REND AND TRAVEL est en lice pour devenir LA marque de location auprès de nouveaux clients.Le site Internet www.rentandtravel.de est maintenant disponible en anglais et en italien. En effet, la présence en ligne qui permet en plus de louer facilement les véhicules est un outil de plus en plus prisé : la visibilité organique du site a considérablement été améliorée depuis la création de RENT AND TRAVEL en 2017 et actuellement, on compte un demi-million de recherches par mois sur le site.En Allemagne, il fait désormais partie des 3 sites les plus consultés pour la location de camping-cars. Et ce n’est pas étonnant : www.rentandtravel.de regroupe sous une forme claire toutes les informations axées sur les vacances en camping, de la vue d’ensemble des différentes catégories de véhicules aux conseils sur les emplacements et les campings fournis par des partenaires comme « Top Camping Austria », « Yes we camp! » ou « Premium Camps », sans oublier des instructions pas à pas sur la location d’un véhicule. En outre, il est possible de se faire conseiller directement par des experts de RENT AND TRAVEL, soit en formulant une demande par écrit, soit par téléphone. Le site Internet a été optimisé pour les périphériques mobiles ; il s’adapte donc non seulement à chaque appareil, mais aussi à l’utilisateur : le système de réservation varie selon si l’on est un nouveau client, un client locataire expérimenté ou si on souhaite acheter un véhicule. Et puis, pour ceux qui se décident au dernier moment, des offres Last Minute sont disponibles en ligne comme en agence de voyages : les véhicules libres pendant quelques jours entre deux périodes de location peuvent être loués à un tarif intéressant « entre-temps ». Autre outil essentiel pour attirer les clients : les roadteams RENT AND TRAVEL. En tant que messagers de la marque, ils sont présents lors d’événements, fêtes locales ou des dimanches où les commerces sont ouverts et répondent à toutes les questions des personnes intéressées. À date, les roadteams se sont rendus à plus de 650 événements. À partir de la nouvelle saison, ils pourront former les agences de voyages partenaires si nécessaire.Afin d’engager la marque encore plus loin dans l’ère numérique, la nouvelle application RENT AND TRAVEL verra le jour à l’automne. Elle est destinée non seulement aux clients existants, mais aussi aux personnes férues de voyages qui cherchent des informations et l’inspiration pour leurs vacances en camping. L’application offre une valeur ajoutée décisive que ce soit avant, pendant et après la location d’un véhicule : l’application reprend tout le processus de réservation, y compris les offres spéciales et le check-in virtuel avec espace utilisateur dédié où le client peut gérer et modifier ses réservations, convenir d’un rendez-vous pour la remise du véhicule ou encore se procurer une assurance. Différentes listes de contrôle et une liste des objets essentiels facilitent les préparatifs au voyage. Et si on oublie quelque chose pendant le voyage, la nouvelle application permet de télécharger le manuel d’utilisation et fournit des vidéos d’introduction en lien avec le véhicule loué. En cas de panne ou d’accident, l’application fournit les numéros d’urgence et les instructions pour réagir au mieux.Quelle est la limite de vitesse dans un tel pays, quelles sont les règles particulières à observer et où ? Sur ces points également, l’application RENT AND TRAVEL renseigne et résume les règles de conduite en fonction des pays traversés. De plus, il est prévu dans un futur proche d’intégrer une section exhaustive sur les inspirations de voyage, avec des conseils d’initiés sur certains cafés et restaurants, les points de vue spectaculaires, les trajets recommandés, les campings et emplacements possibles.Des messages push sont envoyés au client et peuvent contenir des conseils ou des rappels. La fonction de messagerie permet aux clients et au loueur de communiquer. Une fonction intégrée à l’application permet en outre de scanner des codes QR. Ainsi, le client peut accéder directement au processus de réservation, aux détails du véhicule ou bien, s’il envisage d’en acheter un, de demander des informations supplémentaires.Après la location ou avant la location et même avant l’achat, le client peut partager ses expériences grâce à la fonction d’évaluation et attribuer des étoiles au loueur, au véhicule et au portail de location RENT AND TRAVEL dans son intégralité.La nouvelle application pourra être téléchargée gratuitement pour les systèmes d’exploitation iOS et Android.