Caravan Salon 2020 öffnet für Besucher am 5. September, Knaus Tabbert begrüßt Entscheidung

Die Knaus Tabbert GmbH ist ein führender Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa mit dem Hauptsitz im niederbayerischen Jandelsbrunn. Zu den weiteren Standorten gehören Mottgers, Hessen sowie Schlüsselfeld und Nagyoroszi in Ungarn. Das Unternehmen mit seinen Marken KNAUS, TABBERT, T@B, WEINSBERG, MORELO und RENT AND TRAVEL erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von über 780 Millionen Euro und produzierte mit 3033 Mitarbeitern 26.196 Caravans und Reisemobile. Mehr Informationen: www.knaustabbert.de