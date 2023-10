WEINSBERG OWN Racer gewinnt die ADAC GT Masters

Elias Seppänen und Salman Owega sind jüngstes Siegerduo aller Zeiten

Markanter WEINSBERG OWN Look prägt den Siegerwagen

Team Landgraf Motorsport betreut den schnellen Mercedes-AMG GT3

Nie zuvor hatte es einen Rennwagen im unverwechselbaren WEINSBERG OWN Look gegeben, und dann gelingt direkt ein Durchmarsch an die Spitze: Das talentierte Fahrerduo Elias Seppänen (Finnand) und Salman Owega (Deutschland) beendet die Saison 2023 der ADAC GT Masters als souveräne Sieger.Den beiden perfekt aufeinander abgestimmten Nachwuchspiloten des Mercedes-AMG GT3 gelingt damit zudem ein Rekord. Mit 18 und 19 Jahren setzen sie sich als jüngste Sieger aller Zeiten an die Spitze dieser spannenden Rennserie. Trotz ihres jugendlichen Alters überzeugen die Nachwuchsfahrer nicht nur mit viel Ehrgeiz, sondern beweisen auch Routine, Präzision und Konzentration.Betreut hat den über 550 PS starken Rennwagen, der auf der Piste stets sofort an seinem markanten WEINSBERG OWN Design zu erkennen ist, das erfahrene Team Landgraf Motorsport. In der ADAC GT Masters Serie, der internationalen deutschen GT-Meisterschaft, kennen sich die Rennprofis aus dem rheinland-pfälzischen Gensingen bestens aus. Schon in der vergangenen Saison hatten sie die Fahrermeisterschaft errungen.Als Besonderheit bietet die ADAC GT Masters an jedem Rennwochenende zwei 60-minütige Sprints. Zur Hälfte ist ein Fahrerwechsel verpflichtend. Das finnisch-deutsche Fahrerdoppel errang immerhin vier Siege während der soeben zu Ende gegangenen Saison. Nur am letzten Rennwochenende lief es in Hockenheim für die beiden jungen Fahrer nicht ganz optimal. Doch Platz 3 im Finalrennen genügte, weil die beiden mit ihrem WEINSBERG OWN Rennwagen bereits einen derart großen Vorsprung herausgefahren hatten, dass keines der konkurrierenden Teams sie mehr einholen konnte: Am Nachmittag des 22. Oktober 2023 feierten Elias Seppänen und Salman Owega als überragende Champions ihre Meisterschaft. Das gesamte WEINSBERG Team gratuliert herzlich.