Steps ahead: Knaus Tabbert gestaltet das E-Caravaning der Zukunft

Elektro ist das Buzz-Word heutiger Mobilität. Immer mehr Menschen entscheiden sich für Automobile mit alternativen Antrieben. Kein schädliches Verbrennen fossiler Brennstoffe, weniger lokale Emissionen – so kommt der Klimaschutz sprichwörtlich auf die Straße. Allein von Januar bis August 2023 sind fast die Hälfte aller neuzugelassenen Fahrzeuge in Deutschland mit alternativen Antrieben ausgestattet gewesen. Bis September vergangenen Jahres wurden in Deutschland 614 200 Hybridfahrzeuge zugelassen. Dieser Trend spiegelt sich auch auf europäischer Ebene wider: Im August 2023 verzeichneten beispielsweise rein elektrisch-betriebene Battery Electric Vehicles (BEV) in Europa einen Rekord-Anstieg von 118,1 Prozent - das entspricht 165.165 Neuzulassungen und einem Marktanteil von 21 Prozent allein in diesem Monat.

Knaus Tabbert knüpft an diese Entwicklungen an und setzt ein positives Zeichen für die Elektromobilität der Zukunft - auch und gerade für modernes Caravaning. Beispiel KNAUS YASEO – ein innovativer wie hochmoderner Wohnwagen, bei dem alle Disziplinen des ambitionierten Fahrzeugbaus berücksichtigt wurden: Von konsequentem Leichtbau über eine Verringerung des Luftwiderstands durch die optimierte Stirnfläche bis hin zur vollständigen Elektrifizierung aller wesentlichen Campingfunktionen wie Kochen, Kühlen oder Heizen. Dazu kommt eine völlig neue Flexibilität in der Wohnraumgestaltung, die auf vergleichsweise kleiner Grundfläche, die gleichen Komfortfunktionen wesentlich größerer Fahrzeuge anbietet.

Kurz: Das Entwicklungs-Team von Knaus Tabbert hat sich selbstbewusst den Herausforderungen des künftigen E-Caravanings mit frischen und innovativen Ideen gestellt, um den Energieverbrauch elektrischer Zugfahrzeuge signifikant zu verringern und so praktikable Reichweiten für den Nutzer zu ermöglichen.



CMT Stuttgart 2024: Die Neuheiten des Modelljahrs 2024



KNAUS

• TOURER CUV 500 LT und TOURER CUVISION 500 LT: Klein beim Parken, groß auf dem Platz. Die neuen Caravan Utility Vehicles definieren das Thema Hubdach neu.

• VAN TI PLUS und VAN TI PLUS PLATINUM SELECTION: mehr Komfort, weniger Gewicht – Erfolgsmodelle entscheidend verbessert.

• VAN WAVE und VAN WAVE VANSATION auf VW Crafter - Gewichtsreduzierung trotz neuer Features.

• VAN TI 640 MEG VANSATION: Künftig auf VW Crafter.

• Neuer YASEO: Einzigartig in der Summe seiner klugen Ideen - der flexible Wohnwagen von heute für die Elektromobilität von morgen.

• Südwind und SPORT & FUN BLACK SELECTION: Im Detail verfeinert.



WEINSBERG

• X-Cursion CUV und X-Cursion CUV EDITION [PEPPER]: Schlank wie ein Bulli, geräumig wie ein WEINSBERG.

• CaraLife: Moderner Lifestyle im mutig gestalteten Camper Van.

• CaraSuite/CaraLoft: Mehr Grundrisse für mehr Vielfalt.

• OWN: Individuelles Design für PEPPER-Modelle auf Mercedes Sprinter.



TABBERT

• Jubiläum: TABBERT feiert 70ten Geburtstag.

• SENARA: Neuer Einstieg in die Premium-Welt. Neuer Grundriss: 550 DMK.

• PANTIGA: Portfolio wird erweitert.



Baureihenübergreifende Neuheit

• Immer zur Hand: Praktische Seifen- und Spülmittelspender von Bluu Water in Serie.