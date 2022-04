Stephan Petschow ist neuer Marketing-Leiter

Stephan Petschow ist seit April neuer Leiter Marketing der Knaus Tabbert AG. Er folgt auf Christoph Bauer, der nach fünf Jahren in dieser Position eine andere entscheidende Stellung im Unternehmen übernehmen wird. Der bisherige Interims-Marketingleiter, Maximilian Recke, bleibt in seiner Funktion als stellvertretender Marketingchef im Unternehmen und wird Stephan Petschow in bewährter Art unterstützen.



Stephan Petschow blickt auf über 25 Jahre Erfahrung in der Kommunikationsbranche zurück. Vor seinem Wechsel zu Knaus Tabbert war er als Geschäftsführer und Client Service Director von namhaften Kommunikationsagenturen – wie Scholz & Friends, Jung von Matt und Serviceplan – tätig. Dabei bildeten die Mobilitätsbranche und die Arbeit für Marken stets einen wesentlichen Bestandteil.



Der 53-jährige gebürtige Hamburger lebt seit vielen Jahren glücklich mit Frau und 16-jähriger Tochter in München.



„Wir freuen uns, dass wir mit Stephan Petschow einen erfahrenen Marketing-Experten gewinnen konnten. Für seine neue Aufgabe wünsche ich ihm einen guten Start und viel Erfolg“, sagt Vorstand/CSO Gerd Adamietzki. „Christoph Bauer danke ich sehr für sein außergewöhnliches Engagement, ebenso auch Maximilian Recke, der die Funktion interimsmäßig in den vergangenen Monaten erfolgreich übernommen hat.“