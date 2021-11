Einmal alles fragen, was man schon immer über den Camping-Urlaub wissen wollte – unverbindlich, kostenlos und ganz bequem während des Feierabends. Die Roadteams von RENT AND TRAVEL, erfahrene Caravaning-Profis, beraten im November und Dezember ab 18 Uhr Camping-Einsteiger und alle Interessierten – z.B. zu allgemeinen Fragen zur richtigen Ausrüstung oder zu speziellen Anliegen wie Reisezielen.Die RENT AND TRAVEL Roadteams sind langjährige und leidenschaftliche Caravaning-Experten, die seit über zwei Jahren regelmäßig in Deutschlands Städten auf vielen verschiedenen Veranstaltungen unterwegs sind. Dort informieren sie alle Interessierten mit Begeisterung über das Reisen mit Wohnwagen oder Wohnmobil. In der Winterpause, während der die Teams nicht „on the road“ sind, möchte RENT AND TRAVEL deren Know-how und Erfahrung dennoch nutzen, um alle Camper und die, die es werden wollen, außerhalb der Hotline-Zeiten telefonisch zu beraten.Unter +49 8583 21-266 (18 - 20 Uhr) stehen die Roadteams kostenfrei und unverbindlich bei der Planung des nächsten Caravaning-Urlaubs mit ihrem Rat zur Seite und teilen auch ihre persönlichen Camping-Erfahrungen. Die Aktion läuft noch bis 17. Dezember, die genauen Termine können auf der Webseite eingesehen werden: https://www.rentandtravel.de/... RENT AND TRAVEL, eines der Top 3 Wohnmobil-Vermietungsportale in Deutschland, hat es sich zum Ziel gesetzt, Neukunden zu gewinnen und sie für Caravaning zu begeistern. Mit über 440 Partner-Reisebüros deutschlandweit, mehr als 2300 Reisemobilen, CUVs und Wohnwagen der Marken KNAUS, WEINSBERG, TABBERT und T@B sowie rund 180 Mietstationen in Deutschland, Schweden und Italien ist die innovative Marke auf dem besten Weg, europaweit DIE Caravaning-Vermietplattform zu werden. Als Markenbotschafter haben die Roadteams bisher über 650 Events besucht und sind somit ein wichtiges Instrument zur Kundenansprache.