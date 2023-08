Neue Leitung im Marketing und Aftersales

Mit sofortiger Wirkung übernimmt Daniela Jungwirth (30) die Leitung des Bereich Marketing. Die studierte Marketing Managerin (MBA) hat zusätzlich einen Bachelor‐Abschluss in Medien und Kommunikation. Daniela Jungwirth stammt aus Freyung, sie ist seit Ende 2016 bei Knaus Tabbert tätig. Zuletzt hat sie als Projektleiterin die Digitalisierung im Marketing entscheidend vorangetrieben.



Daniela Jungwirth übernimmt diese Position von Stephan Petschow, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch hin verlässt. Er verlässt das Unternehmen aus persönlichen Gründen, um nachhaltig näher bei seiner Familie in München zu sein in gegenseitig‐bestem Einvernehmen.



Dazu Vorstand Gerd Adamietzki: „Bei Stephan Petschow möchte ich mich für seinen engagierten Einsatz herzlich bedanken und wünsche ihm beruflich wie persönlich weiterhin alles Gute. Gleichzeitig freue ich mich sehr, dass mit Daniela Jungwirth eine erfahrene Marketing‐Expertin nun die Leitung des Bereichs übernimmt und im Marketing neue Impulse setzen wird.“



Auch im Aftersales gibt es personelle Veränderungen. Die Leitung des Bereichs übernimmt Roland Huzenlaub (54). Der studierte Betriebswirt (MBA) aus Stuttgart war vor seinem Wechsel zu Knaus Tabbert in verschiedenen Positionen für namhafte Unternehmen im Automobilsektor und Maschinenbau – u. a. Mercedes‐Benz, Porsche, Wacker Neuson und Efaflex – tätig und besitzt über 20 Jahre Erfahrung im Aftersales und Kundenservice. Roland Huzenlaub folgt auf Reiner Knödlseder, der im Unternehmen andere Aufgaben übernehmen wird.



Dazu Vorstand Gerd Adamietzki: „Reiner Knödlseder danke ich sehr für die geleistete Arbeit und sein starkes Engagement. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihm. Gleichzeitig wünsche ich Roland Huzenlaub einen guten Start und allzeit gutes Gelingen in dieser für unser Unternehmen wichtigen Position.“