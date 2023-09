Knaus Tabbert startet mit Top-Offerten in den Herbst und verlängert die Saison: OPEN DEALER DAYS folgen auf Caravan Salon Düsseldorf

Starke Angebote von KNAUS, WEINSBERG und TABBERT

Umfassende Beratung – speziell auch für Neueinsteiger

Präsent in fast allen Bereichen – Bannerwerbung, TV-Spots sichern enorme Reichweite

RENT AND TRAVEL Gewinnspiel - zwei Wochen Urlaub im Reisemobil

Unmittelbar im Anschluss an den erfolgreichen Caravan Salon Düsseldorf 2023 zündet die Knaus Tabbert AG die nächste Stufe eines vielbeachteten Werbe[1]Feuerwerks: Wegen des großen Erfolgs 2021 kehren die OPEN DEALER DAYS als eine der innovativsten Aktionen der Branche in viele europäische Länder zurück.Vom 21. September bis zum 1. Oktober 2023 laden teilnehmende Händler in Deutschland, Österreich und Italien zu den OPEN DEALER DAYS ihre Kunden ein. In den Wochen darauf folgen weitere Länder Europas. Im Mittelpunkt der Aktion, die bereits vor zwei Jahren ihre erfolgreiche Premiere erlebte, stehen umfassende Beratungsmöglichkeiten und ausgesprochen attraktive Angebote für die Kunden. Damit verlängern die Produktmarken KNAUS, TABBERT und WEINSBERG ihre Messeaktionen bis weit in den Herbst hinein. Das bietet allen Interessenten, die dieses Jahr den Weg nicht nach Düsseldorf gefunden haben oder dort ihre Entscheidung noch nicht treffen konnten, quasi eine zweite Chance zur Information und umfangreichen Beratung. Bei den teilnehmenden Händlern können die Kunden von den einzigartigen OPEN DEALER DEALS und weiteren Vorteilen profitieren. Beispielsweise gibt es eine Klimaanlage für den Aufbau oder Lithium-Ionen-Bordbatterien in modernster Li-Fe-Po-Technologie zu erheblich vergünstigten Konditionen. Darüber hinaus können die Kunden beim RENT AND TRAVEL Gewinnspiel zwei Wochen Urlaub mit einem Reisemobil von Knaus Tabbert gewinnen.Im Fokus der OPEN DEALER DAYS stehen die Kunden, die sich bei den Handelsbetrieben umfassend über die Fahrzeuge informieren können. Dazu betont Gerd Adamietzki, CSO und Mitglied des Vorstands der Knaus Tabbert AG: „Das Interesse an Freizeitfahrzeugen ist aktuell besonders unter Neueinsteigern beachtlich. Der Caravan Salon Düsseldorf hat dies eindrucksvoll bewiesen. Gerade diese vergleichsweise junge Zielgruppe wünscht sich besonders Orientierung und detaillierte Informationen - die planmäßig-gezielte Werbeoffensive um die OPEN DEALER DAYS bietet beides in optimaler Weise.” Neben überregionaler Präsenz auf klassischen Plakaten im öffentlichen Raum, zum Beispiel im Bereich von Bus- und Bahn-Stationen, kommen aber auch Werbespots im Fernsehen zum Einsatz. Sie laufen unmittelbar vor der ARD-Tagesschau, der wichtigsten und reichweitenstärksten Nachrichtensendung des deutschen Fernsehens. Sendeplätze hat Knaus Tabbert aber auch auf weiteren beliebten TV-Kanälen gebucht: Zum Beispiel auf ProSieben, Sat.1, SRF1 und Servus TV.Medial flankierend zu den OPEN DEALER DAYS haben die Zuschauer der ARD Sportschau im Rahmen des Wettbewerbs „Tor des Monats“ im September und Oktober des Jahres sogar die Chance, einen kultigen KNAUS Tourer Van zu gewinnen. Der kompakte, schlanke Teilintergierte auf Basis des beliebten Volkswagen T6.1 war auch ein Hingucker auf dem Caravan Salon Düsseldorf und dort in der Knaus Tabbert Halle 1 zu bewundern. Der handliche KNAUS Tourer Van bietet maximalen Fahrspaß und ist ein idealer Reisebegleiter für bis zu vier Personen.