Knaus Tabbert AG ist Partner der Central European Rally

Freizeitmobilhersteller Namensgeber der Wertungsprüfung KNAUS TABBERT BAYERISCHER WALD

Erfolgreiche Kooperation bei der ADAC 3 STÄDTE RALLYE wird beim WM-Lauf ausgebaut

COO Werner Vaterl: „Freuen uns auf die Champions League des Motorsports in der Region“

Mit von der Partie beim Gastspiel der Rallye-WM durch Deutschland, Österreich und Tschechien ist der Freizeitmobilhersteller Knaus Tabbert AG aus Jandelsbrunn: Der bisherige Titelpartner der ADAC KNAUS TABBERT 3 STÄDTE RALLYE, die für die CENTRAL EUROPEAN RALLY Platz gemacht hat, wird Namensgeber der Wertungsprüfung KNAUS TABBERT BAYERISCHER WALD am Samstag, 28. Oktober. Ausgetragen wird diese direkt vor der Haustür des Unternehmens auf Gebiet der Gemeinde Neureichenau (Landkreis Freyung-Grafenau). Die Strecke wird nach aktuellem Zeitplan einmal vormittags (Start 1. Fahrzeug ca. 11 Uhr) und abends (ca. 18:00 Uhr) befahren, hat eine Länge von rund 12 Kilometern und wird live übertragen. „Wir freuen uns, dass der Weg dieser 2019 hier in der Region neu etablierten Rallye es bis in die Champions League dieses Sports geschafft hat“, betont Werner Vaterl, Chief Operation Officer (COO), der Knaus Tabbert AG. „Motorsport auf höchstem Niveau mit hybrider Antriebstechnik und nicht-fossilen Brennstoffen sowie ein überzeugendes Nachhaltigkeitskonzept sind die Basis, auf der diese Veranstaltung einen zeitgemäßen Weg in die Zukunft beschreitet.“Wie im Motorsport ist auch bei Knaus Tabbert das Thema Emissionen besonders wichtig. Der Innovationstreiber im Camping- und Caravanbereich aus Jandelsbrunn forscht seit Jahren konsequent auf dem Gebiet alternativer Antriebstechnologien für seine Fahrzeuge.„Ein WM-Lauf hier im Bayerischen Wald und im Landkreis Freyung-Grafenau bietet uns zudem die Möglichkeit, unsere Region weltweit von ihrer schönsten Seite zu zeigen“, stellt Vaterl heraus. Das Knaus Tabbert-Team kann Motorsport heuer aus nächster Nähe in der nach ihrem Unternehmen benannten WM-Fanzone erleben. ADAC Sportpräsident Dr. Gerd Ennser bedankt sich für die abermalige und erweiterte Kooperation: „Die Knaus Tabbert AG war ja quasi einer der großen Geburtshelfer der 3 STÄDTE RALLYE hier im Dreiländereck. Dass dieses international erfolgreiche Vorzeigeunternehmen jetzt mit uns den Weg mitgeht in die Weltmeisterschaft, unterstreicht zum einen unsere gewachsene Partnerschaft und zeigt zum anderen, dass wir hier mit unserem Projekt neben der Politik auch aus der Wirtschaft große Unterstützung und Rückendeckung haben. Die Knaus Tabbert-Wertungsprüfung ist landschaftlich und von der Streckenführung her eines der Highlights dieses WM-Laufes durch Deutschland, Österreich und Tschechien.“Infos: centraleuropeanrally.eu