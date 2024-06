Jubel bei Rennen in Zandvoort: KNAUS und WEINSBERG erfolgreich

● KNAUS Ferrari 296 GT3 siegt im fünften DTM-Rennen

● WEINSBERG Mercedes-AMG GT3 dominiert die ADAC GT Masters

● Großartige Leistungen beider Teams im niederländischen Zandvoort

Zwei eindrucksvolle Siege durfte Knaus Tabbert am vergangenen Rennwochenende im niederländischen Zandvoort feiern. Auf der unmittelbar an der Nordsee gelegenen, anspruchsvollen und mit 15 Kurven äußerst abwechslungsreichen Rennstrecke setzten die von WEINSBERG und KNAUS unterstützten GT3-Teams sich gegen eine starke Konkurrenz durch. Die beiden Rennserien ADAC GT Masters und DTM teilten sich den Circuit Zandvoort und boten den Zuschauern hohe Spannung und spektakuläre Renndynamik auf dem Asphalt.In der ADAC GT Masters gelang es dem jungen Fahrer-Duo Elias Seppänen (20) und Tom Kalender (16), mit ihrem Mercedes-AMG GT3 im WEINSBERG OWN Design die Tabellenführung auszubauen. Am Samstag fuhren sie ihren zweiten Sieg im dritten Rennen ein – und standen bereits das dritte Mal in der Saison auf dem Podium. Die beiden Nachwuchsfahrer, die für das erfahrene Team Landgraf Motorsport starten, zeigten am Steuer eine überzeugende Leistung. „Durch den großen Abstand auf meinen Hintermann musste ich die Spitzenposition eigentlich nur verwalten”, bilanzierte Tom Kalender seinen Einsatz, nachdem er zur Rennhälfte den WEINSBERG Mercedes-AMG GT3 an der Spitze liegend von seinem Partner Elias Seppänen übernehmen konnte. Etwas weniger Glück hatten die beiden allerdings am Sonntag: Im vierten Lauf der ADAC GT Masters Saison 2024 musste sich das ehrgeizige Duo nach einem dynamischen, spannenden Rennen mit Rang acht zufriedengeben. Mit 84 Punkten führen Seppänen und Kalender jedoch weiter klar die Meisterschaftstabelle an.Emotional verlief das Wochenende auch für die Teams der Rennserie DTM. Am Samstag setzte sich Jack Aitken am Steuer des KNAUS Ferrari 296 GT3 mit einem souveränen Start-Ziel-Sieg gegen die starke Konkurrenz durch. Der Brite startet für das Team Emil Frey Racing und gewann dank seiner eindrucksvollen Leistung das fünfte Rennen der aktuellen DTM Saison. „Nach drei Rennwochenenden habe ich schon zwei Siege auf dem Konto, das ist großartig”, so der 28-Jährige, der sich auch durch den Druck der Konkurrenz nicht aus der Ruhe bringen ließ. Mehr Durcheinander gab es beim sechsten Rennen der Saison am Sonntag: Nach einigem Gerangel und Unfällen sortierten zwei Safety-Car-Phasen das Feld neu. Zu allem Unglück kassierte Jack Aitken wegen eines Fehlers in der Boxengasse von der Rennleitung gleich drei Durchgänge durch die Penalty-Lap – das kostete ihn jede Chance auf einen weiteren Podiumsplatz. Somit musste er den dritten Platz der aktuellen Meisterschaftswertung räumen. Aktuell belegt er Rang sieben.Gerd Adamietzki, Vorstand Vertrieb der Knaus Tabbert AG, freut sich über den erfolgreichen und spannenden Verlauf der Motorsportsaison: „Unsere Teams haben stark angefangen und kein bisschen nachgelassen – unser herzlicher Glückwunsch geht an alle, die mit ihrem großen Engagement und ihrer Begeisterung diese Siege eingefahren haben! Für die kommenden Rennen drücken wir Elias Seppänen und Tom Kalender im WEINSBERG OWN Mercedes-AMG GT3 ebenso fest die Daumen wie Jack Aitken im KNAUS Ferrari 296 GT3. Die Saison hält mit Sicherheit noch viele Überraschungen bereit!”Beide Meisterschaften stehen aktuell noch vor ihrer Halbzeit. Die nächsten Rennen folgen bereits in Kürze: Für die DTM geht es am Wochenende vom 5. bis 7. Juli 2024 weiter. Dann trifft sich das Feld der GT3-Rennwagen auf dem Norisring, dem engen Stadtkurs in Nürnberg. In der ADAC GT Masters Serie folgen die nächsten Rennen vom 12. bis 14. Juli 2024 auf dem Nürburgring im Rahmen des ADAC Truck Grand Prix.