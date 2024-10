Erfolgreiche Vermietmarke RENT AND TRAVEL expandiert weiter

Knaus Tabbert weitet RENT AND TRAVEL auf zwei weitere wichtige Reisemärkte in Europa aus: Ab sofort können auch Kundinnen und Kunden in den Niederlanden und Österreich über RENT AND TRAVEL Wohnmobile, Kastenwagen und Wohnwagen mieten. Damit setzt der führende Hersteller von Freizeitfahrzeugen seine Expansion in weitere europäische Länder fort, die Ende letzten Jahres mit Italien begann. Über 3.500 Freizeitfahrzeuge der Marken KNAUS, TABBERT, WEINSBERG und T@B können so nun an über 200 Stationen in Deutschland, Österreich, Italien und den Niederlanden angemietet werden.



„Unsere digitale Vermietmarke hat sich in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich weiterentwickelt. Diesen Trend setzen wir jetzt mit der Erweiterung unseres internationalen Angebots fort“, erläutert Wolfgang Speck, CEO von Knaus Tabbert. „Gleichzeitig ist die Miete eines Wohnmobils oder Caravans häufig die Grundlage für eine Kaufentscheidung: Rund 40 Prozent der Käuferinnen und Käufer haben diese Urlaubsform zunächst mit einem Mietfahrzeug getestet. Damit bietet uns RENT AND TRAVEL eine hervorragende Möglichkeit, neue Käufergruppen anzusprechen.“



Zwei wichtige Reisemärkte erschlossen und Vorbereitung weiterer Expansion

Mit sechs Standorten in den Niederlanden und vier in Österreich deckt RENT AND TRAVEL die strategisch wichtigen Regionen ab. Somit ist RENT AND TRAVEL auch in diesen beiden Ländern optimal für die kommende Reisesaison vorbereitet. Für 2025 sind weitere Länder in Planung.



Fokus auf kundenfreundliches digitales Angebot

Ihren Erfolg verdankt die 2017 gegründete Marke RENT AND TRAVEL ihrem konsequenten Fokus auf die Kundenbedürfnisse mittels eigenem Customer-Care-Team. Das mehrfach ausgezeichnete Team überzeugt mit perfekter Beratung von Neukunden und Kaufinteressenten bei der Wahl ihres Traumurlaubsfahrzeugs. Zudem begeistert auch die einfache Abwicklung: Kundinnen und Kunden können ihre Buchung schnell und bequem online abschließen sowie via Online-Payment zahlen. Ergänzt wird das Angebot durch die RENT AND TRAVEL App, die nicht nur Buchungs- und Check-In-Funktionen enthält, sondern Camping-Fans auch vor und während der Reise mit Infos, Tipps und Checklisten unterstützt.

