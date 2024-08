Die Neuheiten des Caravan Salon Düsseldorf 2024

Innovation ist die Fähigkeit, Veränderung nicht als Bedrohung, sondern als Chance zu sehen. Das bewährt hohe Innovationstempo zeichnet Knaus Tabbert, einen der führenden Hersteller für Freizeitfahrzeuge in Europa, seit jeher aus. In einer Branche, die oft auf Bewährtes setzt, ist Knaus Tabbert überzeugt von der unerschöpflichen Kraft der Innovation, neuer Ideen, faszinierenden Designs und intelligenter Technologien. Als ein Branchenprimus setzt Knaus Tabbert höchste Standards und beschreitet neue Wege.



Das beweist das Unternehmen nun eindrucksvoll mit den beiden von Grund auf neu definierten Baureihen KNAUS CASCAN und WEINSBERG X-PEDITION – sowie der Erfindung CLEANFLEX. Mit der CLEANFLEX-Toilette bietet Knaus Tabbert künftig ein wasserloses System an, das verschweißbare, hygienische und geruchsdichte Folien nutzt, die sich einfach und sauber im Hausmüll entsorgen lassen. Das spart Wasser, Platz und Gewicht. Mit ihr löst das Unternehmen - als erster Großserienhersteller von Freizeitfahrzeugen - einen Themenkomplex auf, der im Alltag des Caravanings zu den nötigen, doch vermutlich am wenigsten geschätzten Tätigkeiten zählt: die Entsorgung der Toilettenkassette. Mehr noch: sogar auf den Einsatz giftiger Chemikalien wird vollkommen verzichtet und Mensch wie Natur geschützt. Ebenso nachhaltig ist auch, dass CLEANFLEX gänzlich ohne Wasser auskommt und so zum Schutz wichtiger Ressourcen beiträgt. Darüber hinaus eignen sich die verschweißten Beutel bestens für die Müllverbrennung zur Verwertung und dienen als Energieträger.



Das Thema Nachhaltigkeit ist aber nur ein Aspekt der vielseitigen und smarten Lösungen, die die exklusiv von Knaus Tabbert angebotene CLEANFLEX-Toilette offeriert. Neben völlig neuen Hygienestandards entsteht im Bad auch ein völlig neues Raumgefühl, denn wird die Toilette nicht gebraucht, kann man sie ganz einfach verschwinden lassen. Knaus Tabbert wird CLEANFLEX im Modelljahr 2025 bereits in allen passenden Modellen anbieten und, sofern möglich, auch nachrüsten.



Die Neuheiten des Caravan Salon Düsseldorf 2024



KNAUS



• CASCAN 690 LE: Weltpremiere –die Fahrzeugstudie präsentiert eine neue, zukunftsweisende und äußerst faszinierende Form des kompakten mobilen Wohnens.

• VAN TI und VAN TI VANSATION auf VW: Dank konsequentem Leichtbau sparen die optimierten Modelle Gewicht ein.

• L!VE TI und L!VE TI PLATINUM SELECTION: Frische Colour & Trim-Pakete überraschen im kommenden Modelljahr.

• L!VE WAVE und L!VE WAVE PLATINUM SELECTION: Mit 700 MEG und 700 LX werden zwei Grundrisse rundum optimiert.

• BOXLIFE: Alle Grundrisse sind als Performance-Modell PLATINUM SELECTION erhältlich.

• BOXLIFE PRO: Die Modelle profitieren vom neuen EcoFlex Bad und der optionalen CLEANFLEX Toilette.

• BOXDRIVE 680 ME: Einzelsitze an der Dinette optional.

• Camper-Vans: Alle Fahrzeuge erhalten neue Kochfelder, Spülen und optionale Klimaanlagen.

• SPORT: Eine Neukonstruktion führt die erfolgreiche Caravan-Baureihe auf das nächste Level.

• KNAUS Wohnwagen: Ein neues Induktionskochfeld sowie eine externe LTE-/W-LAN-Antenne steht als Option zur Verfügung.



WEINSBERG



• X-PEDITION 600 MQ: Weltpremiere –für echte Entdecker und Abenteurer ist die Fahrzeugstudie eines neuen Camper Vans die ideale Wahl.

• CaraBus und CaraTour auf Fiat: Einige Grundrisse der Modellreihen profitieren künftig von einem zusätzlichen fünften Sitzplatz.

• CaraBus und CaraTour auf Ford: Eine neue Fahrerhaus-Verschattung optimiert das Sichtfeld.

• CUV: Die Modelle erhalten neue Klimaanlagen (Extra), Gas-Kocher und eine verbesserte Belüftung.

• CaraOne [EDITION HOT]: Fans dürfen sich über noch mehr Features ab Werk freuen.

• WEINSBERG Wohnwagen: Technische Upgrades bieten mehr Komfort im kommenden Modelljahr.



TABBERT



• CAZADORA: Neue Baureihe - wo Luxus auf Leben trifft.

• BELLINI 620 TD PROFI 2,5

• PUCCINI 550 E 2,3



Innovative Technologien (Baureihenübergreifend)



CLEANFLEX: Das neue, wasserlose Toilettensystem kommt optional in allen Baureihen, ausgeschlossen sind lediglich Modelle mit Banktoilette.



LTE- und W-LAN-Antennen: Ab sofort ist diese hilfreiche Technologie in vielen Performance-Modellen serienmäßig oder optional verfügbar.



Geladen: In allen Reisemobilen verbessert Knaus Tabbert die Ladung der Bord-Batterien.



FIAT DUCATO: Stellantis bietet ein markantes neues Frontdesign sowie technische Updates.



VOLKSWAGEN CRAFTER und MAN TGE: Neuheiten und Optimierungen steigern bei den beiden Schwestermodellen nochmals Sicherheit und Attraktivität.



KNAUS



Camper Van Weltpremiere: KNAUS CASCAN 690 LE



Mehr als nur ein Ausrufezeichen setzt die neue KNAUS Studie CASCAN: Das attraktive Modell hat keinen Vorläufer und bricht mit vielen Konventionen, die bislang die Branche dominiert haben. Betont automotiv tritt er an, sportlich und dynamisch. Sein einzigartiges Design verlässt sich nicht auf die gewohnte Formensprache der Caravaning-Welt, sondern setzt auf technologische Moderne, auf höchsten Anspruch in Form und Eleganz: Der Liner unter den Kastenwagen.



Kein Wunder also, dass KNAUS als Basis für den CASCAN auf den Mercedes-Benz Sprinter in seiner neuesten Variante setzt. Als Basis dient der 150-PS-Vierzylinder, auf Wunsch bietet KNAUS den neuen CASCAN aber auch mit 190 PS und Automatikgetriebe an. Besonders hervorzuheben ist der mehr als markante Kühlergrill und die dynamisch-gestaltete Frontschürze.



Innen überrascht der CASCAN noch mehr als außen. Er folgt der Design-Idee eines modernen, urbanen Appartements einer weltläufigen Metropole. Die Möbel „fließen“ elegant im Raum, alles wirkt dabei wie aus einem Guss. Auffällig sind die in edlem Schwarz gehaltenen Armaturen in Küche und Badezimmer. Eine klare Akzentuierung der ungewöhnlichen Freiflächen gelingt dank prägnanter Linien, mit Kontrasten und haptischer Materialität. Einzigartig gelungen ist zudem das Lichtkonzept des CASCAN sowie seine smarte, intuitive Bedienung: Denn bei aller modernen Eleganz stand während der Entwicklung immer eine bestmögliche Funktionalität im Mittelpunkt.



Innovativ zeigt sich der KNAUS CASCAN auch im Bad. Die serienmäßige CLEANFLEX Toilette wartet versteckt in einem Schrank auf ihre Benutzung, und das Waschbecken nimmt hochgeklappt keinen Raum in Anspruch. Damit wird das Duschen im KNAUS CASCAN zu einem reinen Vergnügen, dem im wahren Sinne des Wortes nichts mehr im Weg steht.



Insgesamt bleibt zusammenfassend festzustellen, dass KNAUS mit dem vorgestellten CASCAN im gehobenen Premiumsegment luxuriöser Camper-Vans ein beachtenswertes Statement gelungen ist, der auch anspruchsvolle Klientel zufrieden macht.



KNAUS REISEMOBILE



VAN TI und VAN TI VANSATION auf VW



Dank des konsequent umgesetzten Leichtbaus sparen die optimierten KNAUS VAN TI und das Performance-Modell KNAUS VAN TI VANSATION künftig ca. 40 Kilogramm Gewicht. Dies gelingt durch die serienmäßige Verwendung einer Dieselheizung, wodurch künftig lediglich eine Fünf-Kilogramm-Gasflasche (für den Kocher) in einem kleineren Gaskasten ausreicht. Der neue Kompressor-Kühlschrank spart ebenso Gewicht wie die ab Modelljahr 2025 serienmäßige Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie (Li-Fe-Po) und ein bewusst wie konsequenter Leichtbau des Interieurs. Trotz gleichzeitiger Gewichtsersparnis fällt die neue Bodenplatte stärker aus, was zugleich bessere Isolationswerte mit sich bringt. Und KNAUS VAN TI wird künftig noch praktischer: Reisende profitieren von einem entscheidenden Plus an Kopffreiheit im Bett, zudem verbessert eine ausziehbare Leiter den Zugang nach dem Bettumbau. Feiner gestaltet ist künftig auch das Exterieur-Design dank silberner Aufbau- und Garagentürrahmen und anthrazitfarbener Anbauteile. Kunden des Performance-Modells KNAUS VAN TI VW VANSATION sind nun serienmäßig besser an das mobile Internet angebunden und mit optimalem W-LAN ausgestattet: KNAUS stattet es ab Werk mit einer externen LTE-/W-LAN-Antenne aus.



L!VE TI



Der KNAUS L!VE TI und das Performance-Modell KNAUS L!VE TI PLATINUM SELECTION überrascht im Modelljahr 2025 mit seinen frischen Colour & Trim-Paketen. Das gesamte Interieur haben die KNAUS Designer auf ein neues Niveau gehoben: Sowohl die Polster als auch die Möbeloberflächen, die Absatzdekore und die Bodenbeläge versprechen ein modernes, sehr zeitgemäßes Innenraumerlebnis. Auch beim KNAUS L!VE TI erhält das Performance-Modell PLATINUM SELECTION ab Werk eine externe LTE-/W-LAN-Antenne für ein optimales mobiles W-LAN. Erhältlich sind vier Grundrisse: 590 MF, 650 MF, 650 MEG und 700 MEG.



L!VE WAVE und L!VE WAVE PLATINUM SELECTION



Rundum optimiert starten der KNAUS L!VE WAVE und das Performance-Modell KNAUS L!VE WAVE PLATINUM SELECTION in die nächste Saison. Ganz neu ist der Grundriss 700 LX. Dieser stellt ein echtes Highlight mit Raumbad, Face-to-Face-Sitzgruppe und luxuriösem Queensbett im Heck dar. Außerdem optimiert KNAUS bei der beliebten Baureihe den Grundriss 700 MEG mit ausladenden Einzelbetten. Bei diesen Modellen setzten die KNAUS Konstrukteure konsequent auf Leichtbau: Statt zweier Elf-Kilogramm-Gasflaschen genügt durch die Umstellung auf eine Dieselheizung künftig ein Fünf-Kilogramm - Modell für den Kocher - samt kleinerem Gaskasten. Bewusster Möbelleichtbau, ein dickerer (damit besser isoliert) – dennoch leichterer - Boden und eine serienmäßige Lithiumbatterie sparen weiteres Gewicht. Im Innenraum profiliert die Baureihe mit neuen Möbeloberflächen, Absatzdekoren und Polstern - auch der Bodenbelag ist neu. Wie in vielen anderen Baureihen ist eine externe LTE-/W-LAN-Antenne beim Performance-Modell KNAUS L!VE WAVE PLATINUM SELECTION nun serienmäßig an Bord.



KNAUS Camper-Vans



BOXLIFE



Alle Grundrisse des KNAUS BOXLIFE überzeugen auf Wunsch als neue Performance-Modelle „PLATINUM SELECTION“. Neben einer deutlich aufgewerteten Ausstattung erhalten diese Performance-Modelle serienmäßig exklusive Polsterstoffe und eine individuelle Folierung.



BOXLIFE PRO



Der KNAUS BOXLIFE PRO profitiert vom revolutionären EcoFlex-Bad mit der für Knaus Tabbert exklusiv entwickelten Toilette CLEANFLEX. Eine umfassend neu überarbeitete Ausstattung kombiniert mit einer dezenten wie eleganten Folierung runden das harmonische Gesamtbild der Baureihe wohltuend ab. Bemerkenswert sind noch die neuen Möbeloberflächen, die mit einer Aufwertung des Colour & Trim einhergehen. Weitere Plus der Pro-Baureihe: Mit dem neuen Modelljahr wird diese Baureihe serienmäßig mit einer Dieselheizung ausgestattet. Das vergrößert den Heckstauraum und macht das Hantieren mit großen wie schweren Gasflaschen überflüssig.



BOXDRIVE 680 ME



Der KNAUS BOXDRIVE 680 ME bietet auf Wunsch eine neue optionale Wahlmöglichkeit: Statt einer klassischen Sitzbank kann die Dinette gegen Aufpreis auch mit zwei bequemen AGUTI-Einzelsitzen ausgestattet werden. Des verbessert vor allem im Fahrbetrieb den Sitzkomfort der hinteren Passagiere.



Alle Camper-Van Modelle



Alle KNAUS Camper-Vans erhalten neue Kochfelder und Spülen, die optionalen Dach-Klimaanlagen für den Aufbau entstammen der neuesten Generation.



KNAUS WOHNWAGEN



SPORT



Neues gibt es im bewährten Wohnwagen-Programm: Der KNAUS SPORT verbindet die Tradition einer überaus beliebten Baureihe mit modernen, zukunftsweisenden Konzepten. Mit einem neuen Design im Außenbereich – zum Beispiel den unverwechselbaren KNAUS Cateye-Evolution II Rückleuchten, die kleiner, dafür leuchtstärker in Voll-LED-Technologie ausgeführt sind – und einem grundlegend überarbeiteten Interieur bleibt der KNAUS SPORT mit seinen vierzehn Grundrissen außerordentlich attraktiv. Die Überarbeitung des neuen Modelljahrgangs übertrifft die sonst üblichen Bemühungen vergleichbarer Neukonstruktionen erheblich. Im Modellportfolio gilt der KNAUS SPORT als treuer Erfolgsgarant, der mit exzellenten Verkaufszahlen seine Popularität und Flexibilität seit Generationen beweist. Zudem wird er nun – dank umfangreicher Optimierungen mittels DYONIC-Chassis, konsequentem Möbelleichtbau und einer verbesserten Aufbaukonstruktion - im Modelljahr 2025 noch leichter. Beim KNAUS SPORT 450 FU konnten die Konstrukteure sogar 18 Kilo im Vergleich zum Vorjahresmodell einsparen. Es geht noch besser: denn die Baureihe wird nicht nur leichter, sondern auch günstiger als im Vorjahr.



Wohnwagen Baureihenübergreifend



Zudem erhalten alle KNAUS Wohnwagen Modellpflegemaßnahmen wie beispielsweise neue Kocher (Gas oder Induktion), die moderne Generation neuer Dachklimaanlage (Option) und die auf Wunsch erhältlichen externen LTE-/W-LAN-Antennen.



WEINSBERG



WELTPREMIERE: X-PEDITION 600 MQ



Wenn es in die weite, unbekannte Welt geht, sind starke Partner unersetzlich: Die von Grund auf neu gedachte Fahrzeugstudie WEINSBERG X-PEDITION 600 MQ bietet alles, was Globetrotter sich wünschen. Das bringt er mit seinem eigenen Claim auf den Punkt: Your Buddy for Everywhere. Seinen betont robusten Auftritt unterstreicht eine Fahrzeuggrafik, die bewusst Cargo-Elemente aufgreift und so einen unverwechselbaren Auftritt schafft. Vier typische Expeditionsfarben stehen dabei zur Wahl.



Als solide, kräftige und technologisch überzeugende Basis des WEINSBERG X-PEDITION dient der robuste Mercedes-Benz Sprinter mit 150 PS und Heckantrieb. Die beeindruckende Fahrzeugstudie steht selbstbewusst auf mächtigen All-Terrain-Reifen der Dimension 245/75 R 16. Optional hat WEINSBERG den neuen X-PEDITION selbstverständlich auch auf dem Allrad-Chassis im Programm, dann sogar inklusive einer Höherlegung von 100 Millimetern.



Dass eine Ausrichtung auf Expeditionen keineswegs Verzicht meint, beweist der X-PEDITION im Innenraum. Dort bietet er viel Schick und clevere Lösungen bis ins Detail: Markante, vertikale Leisten als Wandverkleidung wirken nicht nur klar und modern, sondern auch für eine besonders gute Akustik im Innenraum. Der betont solide, schnörkellose Möbelbau überzeugt mit einem unverwechselbaren Spiel gekanteter Ebenen, die Lochbleche aus gebürstetem Edelstahl und das ambitionierte Lichtkonzept mit LED-Farbwechsel akzentuieren. In Kombination mit Licht, Farben und Formen entsteht so eine mobile Heimat für die Ferne, die bis zu vier Personen Raum bietet – und mit vielen praktischen Lösungen überzeugt: So lässt sich der Tisch auch im Freien nutzen, das Heckbett bietet mit seiner wegschiebbaren Lehne eine Funktion als bequeme Couch zum Lesen oder Ausruhen. Im Bad bietet der WEINSBERG dank der neuen CLEANFLEX-Toilette überragend viel Platz. Nur bei Benutzung wird sie aus ihrem „Versteck“ gezogen.



Spannend ist dabei, dass WEINSBERG mit dem X-PEDITION ein Kapitel aus dem Jahr 2008 fortschreibt. Bereits vor 16 Jahren sorgte ein offroadtaugliches Reisemobil, das den damaligen Allrad-Sprinter als Basis nutzte, für viel Aufsehen und Applaus. Ab sofort wird der neue WEINSBERG X-PEDITION 600 MQ diese Geschichte mit vielen spannenden, neuen Anekdoten fortsetzen.



WEINSBERG CAMPER-VANS



CaraBus und CaraTour auf Fiat Ducato



Alle Grundrisse der Modellreihen WEINSBERG CaraBus und WEINSBERG CaraTour auf Fiat Ducato erhalten einen zusätzlichen fünften Sitzplatz.



CaraBus und CaraTour auf Ford-Basis



Für die Modelle CaraBus und WEINSBERG CaraTour auf Ford-Basis verbessert eine neue Fahrerhausverschattung das Sichtfeld.



CaraBus [EDITION FIRE]



Zudem kommt der WEINSBERG CaraBus auf Fiat-Basis im kommenden Modelljahr als Performance-Modell [EDITION] FIRE mit feurigem Design sowohl innen als auch außen. Es stehen sieben Grundrisse zur Auswahl. Die beeindruckende Vollausstattung umfasst unter anderem einen 140 PS-Motor, geschmackvolle Sonderpolster, 16‟ Leichtmetallfelgen und eine integrierte Rückfahrkamera.



Innovationen für Camper-Vans



Alle WEINSBERG Camper-Vans erhalten neue Dometic-Klimaanlagen, neue Gas-Kocher und eine optimierte Zwangsbelüftung.



Wohnwagen



CaraOne [EDITION HOT]



Das neue Performance-Modell WEINSBERG CaraOne [EDITION HOT] wartet mit charakteristischem Look und verlockender Vollausstattung auf. Der Wohnwagen glänzt mit einzigarten Polsterstoffen, 133 Liter Kühlschrank und Leichtmetallfelgen. Clever: Durch anders geformte Polster ist der Zugang zum Frischwassertank nun einfacher gestaltet. Bei der technischen Ausstattung gibt es eine Umstellung der Dometic-Klimaanlagen auf die neue Generation, ebenfalls werden die Gas- sowie Induktionskocher durch aktuelle Modelle ersetzt. Die Sonderbeklebung EDITION [HOT] zieht alle Blicke auf sich. Elf unterschiedliche Grundrisse erfüllen die vielfältigen Wünsche aller Urlaubsgruppen – und das zu einem unschlagbaren Preis.



TABBERT



CAZADORA



TABBERT verabschiedet den DaVinci und führt die brandneue Baureihe CAZADORA ein. Sie ist im wahrsten Sinne des Wortes das Tor zum Wohlfühlzuhause, in dem sich lebendiger Luxus und wohnliche Behaglichkeit zu einem unvergleichlichen Ambiente verbinden. Optisch besticht das Exterieur durch seine geschwungenen Konturen, die nahtlos in das aerodynamische Profil des neuen Caravans fließen. Aber auch auf dem Papier überzeugt der CAZADORA mit wertigem Dyonic-Chassis mit Mono-Achse aus hochfestem Stahl, optimierter Dämpfung und Antischlingerkupplung sowie exklusivem TABBERT-Dach, das mit seiner 48mm-Stärke unübertroffene Schall- und Isolierwerte aufweist. Dank innovativem FoldXpand-Heck entsteht im Innenraum mehr Platz. Dort wartet der Wohnwagen mit einer hochwertigen Materialauswahl und schickem Design in edlen Grau- und Brauntönen auf. Das warm-dunkle Holz, hin und wieder mit hellen Akzenten durchsetzt, wird durch das Ambientelicht, welches diskret in die Möbel eingelassen ist, optimal in Szene gesetzt und verleiht dem Innenleben des CAZADORA eine luxuriöse Atmosphäre. Die Wohnwelt steht diesem Eindruck in nichts nach. In ihr vereinen sich die mehrschichtige Polsterkonstruktion für optimalen Sitzkomfort und die robuste Lederkombination, die auch optisch ein wahres Highlight ist. Im Schlafbereich sorgt der Lattenrost aus Holz in perfekter Symbiose mit der EvoPore HRC Matratze für äußerst geruhsame Nächte. Die Küche überrascht mit unsichtbarer Raffinesse: Die Schubladen mit Soft-Close-Funktion lassen sich vollausziehen, sodass jeder Raum genutzt wird. Darüber hinaus trumpft der CAZADORA mit einer robusten Arbeitsplatte mit HPL-Beschichtung und einem hochwertigen Dreiflammkocher mit stabilem Gussrost und tiefer Spüle auf.



Mit sieben Grundrissen bietet die neue Luxuslinie eine breite Produktpalette an Nutzungsmöglichkeiten für alle Arten von Wohnwagen-Campern. Dabei eint sie alle die sorgfältig ausgewählte Materialpalette mit warmen Holztönen bis hin zu den handgefertigten Wandpaneelen mit einzigartiger Fotowand, durch die der Wohnraum personalisiert wird. Der 460 E 2,3 ist die kompakte Lösung: ein Raumwunder mit niedrigen Längsbetten und innovativem Kleider- und Wäscheschrank - perfekt für Paare, die lieber mit kleinem Wagen rangieren. Der CAZADORA 490 TD 2,3 setzt eine Rundsitzgruppe hinten sowie ein komfortables Doppelbett oben drauf – und wer zwei Einzelbetten bevorzugt ist mit dem 495 HE 2,3 bestens beraten. Das Modell 550 E 2,3 lädt mit seiner offenen Blickachse und der großen Rundsitzgruppe mit CAZADORA-eigener mehrschichtiger Polsterkonstruktion für optimalen Sitzkomfort zum Verweilen und Genießen ein. Der 550 DMK 2,5 ist besonders für Familien mit kleinen Kindern konzipiert, denn die behaglichen Stockbetten im Heck des Wohnwagens bieten den idealen Ort für Ruhepausen kleiner Urlauber. Insgesamt ist in diesem Grundriss Platz für fünf Personen. Im 560 HTD 2,5 ist Platz für vier Personen, dafür ist er mit einem ausgedehnten Hecktoilettenraum ausgestattet. In Kombination mit der Komfortdusche und dem ausladenden Kleiderschrank sowie der schlau eingefügten Winkelküche lässt auch dieses Modell keine Wünsche offen. Den Stern an der Spitze der CAZADORA-Reihe stellt der neue Grundriss 700 KD 2,5 mit seinen durchdachten Features und luxuriöser Ausstattung dar. Dazu gehören: das Raumbad, ein separates Kinderzimmer mit eigener Sitzgruppe und eine große Winkelküche mit 177l-Kühlschrank und extra Rundsitzgruppe. Ganz nach dem Motto: Wo Luxus auf Leben trifft.



BELLINI 620 TD PROFI 2,5



Premium Caravaning: Mit dem 620 TD PROFI 2,5 kommt ein BELLINI auf den Markt, der neue Maßstäbe im Ganzjahrescamping setzt. Typisch BELLINI beeindruckt auch das neue Modell mit markanten Konturen und einer Fülle praktischer Finessen: für den höchsten Komfort sorgen das große Doppelbett im Heck sowie die aufwändig gefertigte und ausgedehnte Rundsitzgruppe. Und auch im neuen 620 TD PROFI 2,5 ist die Ambiente-Beleuchtung mit einstellbaren Lesespots sowie dimmbarer Markisen-Lichtleiste ein echtes Highlight. Fast revolutionär ist aber sein neues Interieur. Ausgestattet mit dunklem Holzdekor und schicken grifflosen Oberschränken zeugt die Einrichtung von äußerster Modernität und Eleganz. Das ganz besondere Highlight versteckt sich in der Küche des Caravans, denn der Kocher verschwindet komplett unter einer stilvollen Arbeitsplatte und kommt nur dann zum Vorschein, wenn er wirklich gebraucht wird. Das innovative Feature ermöglicht es, die Herdabdeckung auszuziehen, sodass nach Belieben entweder eine umfassende Ablagefläche oder aber eine vollwertige Küche mit 2-Flamm-Gaskocher und Spüle vorliegt - denn bei Luxus gibt es keinen Verzicht.



PUCCINI



Jetzt noch leichter: Beim PUCCINI 550 E 2,3 und E 2,5 gelang es den Ingenieuren von Knaus Tabbert durch verschiedene Optimierungen am Fahrzeug, wie etwa dem Einsatz neuer Leichtbaumaterialien, bis zu 90kg einzusparen. Das deutlich verringerte Gewicht entlastet das Zugfahrzeug und ermöglicht ab sofort eine höhere Zuladung.



T@B



Die Modelle BASIC 320, OFFROAD 320 und BASIC 400 wurden weiter verfeinert: Das Absatzdekor komplettiert das Innenleben des T@B nun in heller Lederoptik. Zudem wurden die Außenklappen zu Wasser, Strom, Gas etc. mit Magneten versehen und so - ganz smart - um eine Haltefunktion erweitert. Die Klappe muss nun nicht mehr selbst gehalten werden, sondern bleibt dank eingebautem Magneten selbstständig offen. Beim BASIC und OFFROAD 320 ist nun auch ein Kompressor-Kühlschrank mit 60 Liter Volumen in Serie verbaut.



Marken-übergreifende innovative Technologien:



Wasserloses Toilettensystem CLEANFLEX



Ein exklusives wie geniales System spart Platz und Gewicht, sorgt für eine angenehmere Entsorgung und sichert zugleich ein großes Plus an Autarkie: Die wasserlose CLEANFLEX Toilette basiert auf einem bestens bewährten System, das Knaus Tabbert im Modelljahr 2025 dem Großteil seiner gesamten Modellpalette zur Verfügung stellt. Aus technischen Gründen ausgenommen sind allein Fahrzeuge mit Banktoiletten. Mit dieser Entscheidung ist Knaus Tabbert der erste Großserienhersteller, der diesen zukunftsweisenden Schritt geht. Neben der Unabhängigkeit von Frischwasser überzeugt ihre Nachhaltigkeit als weiterer Vorteil: CLEANFLEX verzichtet auf sämtliche aggressive Toilettenchemie, die wegen ihrer umweltbelastenden Eigenschaften stets zugelassene Entsorgungsstationen fordert.



Das CLEANFLEX-System basiert auf einem speziellen Endlos-Folienschlauch, mit dem bei jeder Nutzung eine zuverlässig hygienische, frische Toilette zur Verfügung steht. Nach jeder Toilettennutzung verschweißt das System schnell und ohne weiteres Zutun zuverlässig den Folienbeutel mit einer Schweißeinheit, die von einem Akku gespeist wird. Problemlos nimmt der Liner übrigens auch Biomüll, Windeln oder Hygieneprodukte auf. Der Inhalt wartet dann ohne jede Geruchsbelästigung in einer Auffangschale auf seine Entsorgung im gewöhnlichen Hausmüll –dort kann er über mehrere Tage liegen. In der Müllverbrennung verwertet trägt der Liner schlussendlich zur weiteren Energieerzeugung bei. Die simple und sichere Bedienung ist ein weiterer Aspekt, der für CLEANFLEX spricht. Zudem stellt das System minimale Anforderungen an die Reinigung der Toilette. Ersatz-Liner nehmen außerdem nicht viel Platz in Anspruch.



Dazu kommen noch einige weitere Vorteile: Da keine Spülung notwendig ist, lässt sich der an Bord befindliche Frischwasservorrat sinnvoller verwenden. Und: Durch den Entfall der fest platzierten Fäkalienkassette lässt sich die CLEANFLEX -Toilette problemlos so montieren, dass sie bei Nichtnutzung in eine Nische geschoben werden kann. Das sieht nicht nur schick aus, sondern schafft grundlegend neue Freiheiten in der Funktionsgestaltung der Bäder. Der gewonnene Platz sichert nicht nur ein komfortables Plus an Raum und Freiheiten im Grundriss, sondern macht auch das Duschen deutlich einfacher. Außerdem entfällt die sonst nötige Klappe in der Außenwand des Fahrzeugs. Auch eine Absaugung, wie sie zur Vermeidung von Geruchsbelästigung eingesetzt wird, ist mit CLEANFLEX überflüssig. Zudem ist das System mit gerade mal acht Kilogramm Gewicht überraschend leicht.



Knaus Tabbert bietet das smarte CLEANFLEX-System in den neuen Modellen wie KNAUS CASCAN und WEINSBERG X-PEDITION an. Auch in weiteren Modellen steht diese zukunftsweisende Lösung als Option gegen Aufpreis zur Verfügung. Außerdem wird die neue CLEANFLEX-Toilette mit verschiedenen Adaptern im Set zum Nachrüsten angeboten.



EXTERNE LTE- und W-LAN-Antennen



Ob beim Streaming von Nachrichten oder des Lieblingsfilms, ob beim Navigieren durch fremde Länder oder auch für eine spontane Videokonferenz: Schnelles, zuverlässiges Internet wird auch auf Reisen immer wichtiger. Deshalb bietet Knaus Tabbert ab sofort leistungsfähige LTE- und W-LAN-Antennen serienmäßig in vielen Modellen an. Dank ihrer externen Montage bieten sie eine optimale Anbindung an das World Wide Web.



Erstmalig mit dieser zukunftsweisenden Technologie ausgestattet werden im kommenden Modelljahr der VAN TI VANSATION, VAN TI VW VANSATION, L!VE TI PLATINUM SELECTION und L!VE WAVE PLATINUM SLECTION. Unverändert bleiben die LTE- und W-LAN-Antennen Bestandteil der Ausstattungen des VAN TI PLUS PLATINUM SELECTION und VAN WAVE VANSATION.



FORTSCHRITTLICHE LADEGERÄTE



Knaus Tabbert rüstet alle Reisemobile im Modelljahr 2025 mit neuen Ladegeräten aus. Serienmäßig sind diese mit einem integrierten Ladebooster und einem Temperatursensor für AGM-Batterien ausgestattet und enthalten eine optimierte Kennlinie für das Laden von Lithiumbatterien.

