CMT Stuttgart 2023: Die Neuheiten der Messe

KNAUSWEINSBERGTABBERTT@BRENT AND TRAVELKNAUSNeu: TOURER CUV und TOURER CUVISIONEine völlig neue Fahrzeug‐Kategorie feiert in Stuttgart ihre Premiere. Auf Basis des VW T6.1 definiert KNAUS die Klasse der CUV (Caravaning Utility Vehicle) völlig neu und vereint das Beste aus zwei Welten. Mit seinem variablen Dach bietet dieviele Vorteile: Im Fahrbetrieb „eingefahren‟, wendig und kompakt wie ein Fahrzeug der Urban‐ Class und damit ist das Reisemobil erfreulich niedrig und bietet so dem Fahrtwind weniger Widerstand. Das senkt den Verbrauch und schont die Umwelt. Zudem macht diese Lösung auch das Befahren mancher Tiefgarage möglich. Am Urlaubsort angekommen dagegen, offenbart der TOURER CUV auf Knopfdruck die volle Stehhöhe von über 1,90 m dank der einzigartigen wie flexiblen Hubdachkonstruktion, die elektrisch per Fernbedienung betätigt wird und rund 70 cm mehr Höhe offeriert.Auf nicht mal 5,9 Metern Gesamtlänge des 500 MQ bietet der TOURER CUV bis zu vier Schlafplätze. Dennoch muss auf eine vollwertige Küche mit Zweiflammkocher, Spüle und 90– Liter‐Kompressor‐Kühlschrank sowie ein Raumbad nicht verzichtet werden. Die Nasszelle hält einen weiteren Clou bereit: Die Duschkabine ist ebenfalls mit einem Hubdach ausgestattet. Bedeutet: In unterer Stellung ist die Oberseite Teil der Bettkonstruktion im Heck. In der oberen Position entstehen unter der Brause gut 1,90 Meter Stehhöhe. Und das Stauraumangebot ist ebenfalls bemerkenswert. Die großzügige Heckgarage fasst 150 kg und ist über zwei große Türen die rechts ca. 1,1 x 0,720 m und links 1,1 x 0,55 m messen leicht zu be‐ und entladen. Leicht ist auch der Gaskasten mit der Fünf‐Kilo‐Flasche zu beladen. Sie versorgt nur den Zweiflammkocher, denn geheizt wird per Dieselheizung Combi 4, die unterflur im Heckbereich verbaut ist.Basis des TOURER CUV – den auch als 500 LT mit Vis‐à‐Vis‐Sitzgruppe gibt – ist der VW 6.1, mit 110 PS in der Einstiegsmotorisierung und serienmäßigem Sechsgang‐Schaltgetriebe. Optional sind jedoch auch stärkere Motorisierungen sowie eine Siebenstufen‐ Doppelkupplungsgetriebe erhältlich.Und gleich zum Start, gibt es den TOURER CUV auch als hochattraktives Sondermodell CUVISION in Ascotgrau mit serienmäßig 150‐PS‐Antrieb und Siebenstufen‐ Doppelkupplungsgetriebe. umfangreicher Serienausstattung wie beispielsweise 17‐Zoll‐ Bereifung auf Leichtmetallfelgen, LED‐Scheinwerfern, Klimaanlage im Fahrerhaus, Sitzheizung vorn sowie einer beheizbaren Windschutzscheibe und einem Navigations‐ Entertainment‐System mit induktiver Ladeschale fürs Smartphone. Über eine Rückfahrkamera verfügt der KNAUS CUVISION ebenfalls sowie über ein komplettes TV‐Paket mit Halter und Antenne. Jeweils eine Dachhaube in 70 x 50 cm über dem Querbett hinten und dem Slide‐Bett vorn lässt Luft und Licht ins Fahrzeug hinein. Im CUVISION enthalten ist auch die seitliche Markise. Immer dabei: Das KNAUS‐typische Fold‐Xpand‐ Heck sowie der integrierte wie markante Rückleuchtenträger. Auch bei den Sicherheits‐ Systemen fährt der TOURER CUVISION weit vorn mit. Notbremsassistent, abstandsgeregelter Tempomat, Müdigkeitserkennung und Multikollisionsbremse sind Angebote auf der Höhe der Zeit. Und das Start‐Stopp‐System mit Bremsenergie‐Rückgewinnung schont zudem die Umwelt.ReisemobileTOURER VAN und TOURER VAN VANSATIONKNAUS und Volkswagen begründen eine neue Partnerschaft im Segment der Reisemobile: den neuen. Der neu entwickelte Teilintegrierteüberzeugt auf den ersten Blick mit seinem sportlich markanten Exterieur im unverkennbaren KNAUS‐Design. Dazu passt auch das moderne, einladende Interieur des TOURER VAN mit offenen Blickachsen, durchdachtem Stauraum, hellem Holz und stilvollen Akzenten in SAMOA. Den neuen Teilintegrierten gibt es in den zwei Grundrissen 500 MQ und 500 LT. Dank der FoldXPand‐Heckkonstruktion entsteht bei kompakter Außenlänge ein Längengewinn im Inneren. Mit einer Innenbreite von 200 cm, einer Höhe von 276 cm und Länge von 588 cm ist der TOURER VAN geräumig und gleichzeitig handlich.Beide Grundrisse verfügen über eine geräumige Küche mit 90‐Liter‐Kompressorkühlschrank, Spüle und Zweiflamm‐Kocher sowie Dieselheizung und ‐boiler. Eine 5 kg‐Gasflasche bietet großzügige Reserven zum Kochen. Auf Wunsch ist ein praktisches Schiebebett (wahlweise als Single‐ oder Doppel‐Bett) über dem Fahrerhaus bestellbar, sodass insgesamt bis zu vier Personen im TOURER VAN schlafen können.Der 500 MQ wartet darüber hinaus mit einer Besonderheit auf: Mit wenigen einfachen Handgriffen – unterstützt durch eine innovative Mechanik mit Gasfeder und Gurtband – kann das Bad immer auf die momentane Nutzungssituation angepasst werden: Wird sie gerade nicht benötigt, kann dienach unten geschoben werden, sodass sie auf Niveau des angrenzenden Heck‐Doppelbettes liegt, die Matratze liegt dann oben auf der Dusche auf. So entsteht zusätzlicher Raum, während die Dusche nicht in Benutzung ist. Wenn die Dusche in die obere Position geschoben wird, wird sie zur vollwertigen Duschkabine mit Faltwand und voller Stehhöhe von 1,90 Meter. Ob im Schlaf oder Duschmodus – die Toilette ist jederzeit zugänglich und nutzbar. Außerdem begeistert der 500 MQ mit einerund zwei getrennten Schlafbereichen: das Doppelbett im Heck und das optionale Schiebebett im Bug. Im 500 LT gibt es eine geräumige Garage, ein großes Bodenstaufach, das auch über die Garage erreichbar ist, sowie weitere Fächer und Schränke für Urlaubsausrüstung aller Art. Das komfortablenutzt den Raum optimal, indem es zwei verschiedene Nutzungsbereiche vereint: Das Waschbecken auf der einen Seite kann mit einem Handgriff über die Toilette geschwenkt werden. So entsteht auf der anderen Seite ein in sich geschlossener Duschbereich mit glatten Wänden. Die in die Seitenwand integrierten Duschablagen sind in beiden Bereichen voll nutzbar. Weiteres Highlight: die sehr geräumige: Statt einer verfügt der 500 LT über zwei längs angeordnete Sitzbänke, die bequem Platz für vier Personen bieten. Werden zusätzlich die Fahrersitze zum Wohnraum gedreht, können insgesamt sechs Personen am Tisch sitzen, der zudem bei Bedarf verbreitert werden kann. So steht z. B. einem gemeinsamen Essen mit Gästen nichts mehr im Wege. Außerdem kann die Sitzgruppe zu einem großzügigen Doppelbett umgebaut werden.Gleich zu Beginn ist der TOURER VAN auch alsbestellbar. Die umfangreiche Ausstattung umfasst weit mehr als die gewohnte VANSATION‐Ausstattung, beispielsweise:inklusive LED‐Tagfahrlicht, Fernlichtregulierung „Light Assist‟ und Nebelscheinwerfer inklusive Abbiegelicht, beheizbare Scheibenwaschdüsen,, Smartphone‐Schnittstelle mitinklusive Front Assist mit City‐Notbremsfunktion, Frontstoßfänger in Wagenfarbe lackiert, elektrisch einstell‐ und beheizbare Außenspiegel, zweite Garagentür, Insektenschutztür, Vorzeltleuchte, Markise in Anthrazit, Panorama‐ Ausstellfenster, isolierter und beheizter Abwassertank, Multifunktionsanzeige in Farbe, Müdigkeitserkennung, Multifunktions‐Lederlenkrad,, Sitzheizung für Fahrer‐ und Beifahrersitz, Ambientebeleuchtung, Smart‐TV sowie das Sondermodell‐Polster VANSATION WINTER WHITE. Im Vergleich zum Serienmodell mit entsprechender Ausstattung ergibt sich beim TOURER VAN VANSATION eine enorme Ersparnis.K-SIGN: Individualisierung ab Werk für KNAUS TOURER-Modelle.Großserienfertigung und Individualisierung müssen keine Gegensätze mehr sein. Das beweisen bekannte Submarken bedeutender Automobilhersteller schon länger. Auch bei KNAUS können Reisemobile nun direkt ab Werk individuell verfeinert und veredelt werden. Mit K‐SIGN lassen sich alle TOURER‐Modelle nach eigenen Wünschen auf höchstem Niveau personalisieren. Besonders ins Auge fällt bei K‐SIGN das sportliche wie harmonische Design, das konsequent wie aus einem Guss erscheint. Ein markanter Kühlergrill vermittelt Kraft und Entschlossenheit, passend dazu prägt die aerodynamisch‐gestylte Frontschürze das individuelle Gesicht der TOURER‐Modelle von K‐SIGN. Optisch abgerundet wird das aufregende Styling der K‐SIGN‐Modelle mit kraftvoll‐gestalteten 18‐Zoll‐Alufelgen, die als optischer Kontrast glanzgedreht sind.E.POWER DRIVEDie Weiterentwicklung der Fahrzeugstudie KNAUS E.POWER DRIVE liegt im Zeitplan. Das erste vollelektrische Reisemobil von Knaus Tabbert hat in den vergangenen Monaten ein umfangreiches Testprogramm absolviert. So wurde das elektrische Reisemobil auf Leistungsprüfständen an die technischen Grenzen geführt und auf abgesperrten Teststrecken im Stop‐and‐Go‐ sowie im Dauerbetrieb die einzelnen Komponenten aufeinander abgestimmt und für den Alltagsbetrieb abgeprüft. Parallel dazu sind weitere Entwicklungsschritte, so beispielsweise die Implementierung der Steuer‐Software, absolviert worden. Zusammen mit der HWA AG – einem im Motorsport und Engineering führenden wie erfahrenen Entwicklungspartner – arbeitet Knaus Tabbert an der Zukunft des Caravanings. Denn: Viele Kunden wünschen sich eine moderne und saubere Mobilität der Zukunft – so ist die E.POWER DRIVE Studie der konsequente wie logische Schritt in Richtung eines elektrischen Freizeitmobils: Der Antriebs‐E‐Motor mit bis zu 180 kW Leistung wirkt auf die Vorderräder, 90 km Reichweite im rein elektrischen Betrieb sind möglich. Der E‐Motor kann im Schiebebetrieb aber auch rekuperieren, also elektrische Energie erzeugen und wird von der im Unterboden verbauten Hochvolt‐Batterie mit einer Kapazität von 35 kW gespeist. Bei Erreichen eines definierten Batterie‐Schwellenwerts springt im Fahrbetrieb automatisch der Range Extender an, der fest mit einem Generator gekoppelt ist, wenig komfortable und zeitraubende Ladestopps entfallen. Der REX hat primär die Aufgabe die Fahrbatterie aufzuladen, kann aber auch direkt Strom an den Antriebsmotor liefern. Gleichzeitig versorgt der Range Extender auch den Wohnaufbau des Fahrzeugs mit Energie.Neu in der Studie: Unter der Motorhaube arbeitet nun ein Dreizylinder‐Reihenmotor, der Benziner stammt von Fiat und leistet 51 kW – er ist fest an den Generator gekoppelt. Als System‐Reichweite des E.POWER DRIVE sind im Lastenheft rund 600 Kilometer vorgesehen. Weiterhin wird im E.POWER DRIVE konsequent elektrischer Strom für Kocher und Heizung verwendet. Die Heizung liefert 3 kW und kann auch als Klimaanlage genutzt werden. Bis zur Serieneinführung bleiben noch weitere umfangreiche Entwicklungsschritte und Erprobungen nötig.VAN TI PLUS und VAN TI PLUS PLATINUM SELECTIONSeit seiner Markteinführung begeistert der sportlichemit höchstem Wohnkomfort und außergewöhnlicher Fahrdynamik. Zum Modelljahr 2023 hat er einige Optimierungen und Änderungen erfahren: Ab sofort verfügt er über ein neues Basisfahrzeug, den, der perfekt zum „PLUS‟ des VAN TI PLUS passt: moderne Assistenzsysteme, auf Wunsch Allradantrieb, 140 PS und 6‐Gang‐Schaltgetriebe, optional 177 PS und 8‐Stufen‐Automatikgetriebe – das neue Chassis bildet mit dem VAN TI PLUS eine attraktive Einheit, die mit einem PLUS an Sicherheit und Fahrdynamik begeistert. Dank dem innovativen FoldXPand‐Heck wird das Fahrzeug kürzer bei gleichbleibend geräumigem Wohnraum. Beide Grundrisse 650 MEG und 700 LF sind ab sofort auch miterhältlich, die einen großen Preisvorteil im Vergleich zum Serienmodell mit entsprechender Ausstattung bringt: z. B. Chassis in Metallic‐Lackierung INDIUM GRAU, Original VW 17“‐Leichtmetallfelgen, Frontstoßfänger in Wagenfarbe lackiert, manuelle Klimaanlage, Multifunktions‐Lenkrad, drehbare Fahrerhaussitze im KNAUS‐Wohnweltdesign, Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Müdigkeitserkennung, elektrisch einstellbare und beheizbare Außenspiegel, Navigationssystem „Discover Media“ inklusive „Streaming & Internet‟ mit vier Lautsprechern, digitaler Radioempfang, Rückfahrkamera, Aufbautür PREMIUM, Insektenschutztür, Betterweiterung zur Liegewiese, Bettverbreiterung im Fußbereich bei 700 LF (F‐Bett), Polster ACTIVE ROCK, digitales Heizungsbedienpanel Truma CP‐Plus, bluuwater‐Wasserfiltersystem, Ambientebeleuchtung, 32“‐Smart‐TV, Markise sowie Fahrerhausverdunklung EXKLUSIV.WohnwagenAZURBereits in den 1980er Jahren war er die Premiumklasse der KNAUS‐Wohnwagen, stand für höchste Qualität und modernste Technik. Und so kann nur er es sein, der der neuen Premium‐Baureihe in zukunftsweisender Frame‐Technologie ihren Namen gibt:Der neue AZUR vereint Funktionalität, Wohnlichkeit und innovative Technologie. Sein Rahmen besteht aus 22 von einem Roboter verklebten‐Teilen. Der selbsttragende hochfeste Rahmen sorgt nicht nur für beste Stabilität und Langlebigkeit sowie für Flexibilität beim Grundriss‐ und Raumdesign. Seine UV‐beständige undsteckt Druckstellen und Dellen problemlos weg: Passiert ein Missgeschick und der Frame hat durch den Kontakt mit einem Baum bzw. Ast eine Schramme (ohne Materialabtrag) bekommen, so wird sich diese durch Wärmeeinwirkung – beispielsweise in der Sonne – wieder zurückbilden. Dank der hohen Schichtdichte des Rahmens können Kratzer (Materialabtrag) durch Schleifen und Polieren problemlos entfernt werden. Entlang des Frames verfügt der Caravan über eine umlaufende, flächig integrierte Vorzeltschiene.Die integrierte und homogenleuchtende Konturbeleuchtung in der Seitenwand macht den neuen AZUR zum Blickfang auf jedem Campingplatz. Dank der innovativennicht nur im Heck, sondern auch im Bug, wird die Länge des Innenraums perfekt genutzt. Heck‐ und Bugwand sowie der Frame sind Weiß, die Seitenwände Campovolo‐Grau. Die dezente Foliengrafik mit feinen Linien greift den dynamischen KNAUS‐Schwung auf. Schwarze KNAUS‐Embleme, serienmäßige Rahmenfenster mit Privacy‐Verglasung und 17“‐KNAUS‐Leichtmetallfelgen in Schwarzglanzpoliert unterstreichen das moderne Erscheinungsbild.Beim Interieur‐Design des AZUR wurde der Fokus aufund wertige Materialien sowie aufgelegt. Vielmehr erinnert der Innenraum an eine moderne, einladende Loft‐ Wohnung als an einen Wohnwagen. Dunkles, quergemasertes Holz, graue und helle Oberflächen, große Fenster, Stoffbespannung der kompletten Dachfläche sowie aller Wände, eine bequeme Sitzgruppe, die vielmehr Couch ist – der neue AZUR besticht mit einem gemütlichen Interieur, das wahren Wohlfühlcharakter besitzt. Bei der Entwicklung des neuen Caravans wurde außerdemgelegt. Nicht nur die natürliche Helligkeit durch die Fenster, auch die Beleuchtung in LED‐Technik setzt den AZUR mehr als gekonnt in Szene: Die Fugenbänder sämtlicher Möbel sind beleuchtet, die gerade Linienführung des gesamten Innenraums wird mit Licht unterstrichen und die Linie der Möbel, die zugunsten der geraden Konturenführung bewusst von der Decke abgesetzt sind, wird durch ein spezielles Lichtband betont. Dieses wurde eigens für KNAUS entwickelt und besteht aus mehreren Leuchtsegmenten, die sich im Stile eines „Lauflichts‟ effektvoll ein‐ und ausschalten und so den Wohnraum graduell erhellen bzw. abdunkeln.Weitere Besonderheit im Interieur: die. Dies sind plastisch ausgeführte, in die Wand integrierte stoffbezogene Flächen, die sich aufklappen lassen, um den dahinterliegenden Stauraum zu nutzen und z. B. eine Kaffeemaschine aufzustellen. Auch hinter den Polstern der Sitzgruppe befindet sich Stauraum – so wird jeder verfügbare Platz effektiv genutzt. Schränke und Staukästen sind für ein besonders angenehmes und gleichmäßiges Raumklima hinterlüftet. Auch die Bildung möglichen Kondenswassers wird so verhindert. Alle Klappen und Schubladen verfügen über eine komfortable Soft‐Close‐ Funktion. Außerdem sind die Möbel, ähnlich wie bei den KNAUS‐Reisemobilen,. So entstehen ein größeres Raumgefühl und optimierte Sichtachsen und auch die Liegefläche des Bettes und Stauräume werden größer.Die geräumige Küche verfügt über einen Dreiflamm‐Kocher sowie einen 133‐Liter‐Kühlschrank mit automatischer Energiewahl. Der Schlafbereich, der mittels eines Raumteilers vom restlichen Wohnraum abgetrennt werden kann, ist mit modernen Leselampen sowie Ablagefächern ausgestattet. Und auch das Bad besticht mit seinem einzigartigen Design und erinnert weniger an einen Caravan als an das eigene Bad zu Hause.Der AZUR besticht nicht nur mit Wohnlichkeit und Funktionalität – auch seine sehrlässt keine Wünsche offen. Dazu gehören z. B. ein Stützrad mit integrierter Stützlastanzeige, die Aufbautür PREMIUM mit Mehrfachverriegelung, Fenster inklusive Verdunklungsplissee, Regenschirmhalter und multifunktionaler Tasche im KNAUS‐Design, eine Insektenschutztür, GFK‐Dach mit reduzierter Hagelempfindlichkeit, Alu‐Glattblech an Bug und Heck, eine breite LED‐Vorzeltleuchte, die KNAUS CATEYE evolution‐Rückleuchten mit exklusiver Nachtsignatur und dynamischen Blinkleuchten in LED‐Technik, eine dritte Bremsleuchte im exklusiven KNAUS‐Design über die ganze Fahrzeugbreite sowie der bluuwater‐Wasserfilter. Zum Modelljahr 2023 ist der neue AZUR in vier verschiedenen Grundrissen der beliebten kompakten Aufbaulänge 500 bestellbar: 500 FU mit U‐Sitzgruppe und französischem Bett, 460 EU, 500 EU und 540 UE mit Einzelbetten und U‐Sitzgruppe.CUV (Caravaning Utility Vehicle – neue Fahrzeugkategorie)Game-Changer: Studien TOURER CUV und TOURER CUVISIONDas Beste aus den zwei Welten der Urban Class und der kompakten Teilintegrierten bzw. Kastenwagen: KNAUS präsentiert einen „Game‐Changer‟ und begründet mit demeine neue. Seine wesentlichen Merkmale: kompakte Abmessungen während der Fahrt, Platz für eine gemütliche Sitzgruppe, ein vollwertiges Bad sowie eine große Stehhöhe im Camping‐Modus.Der TOURER CUV – mit unter 3.500 kg optimal für Führerscheinbesitzer der Klasse B – steht fürmit voller Camping‐Tauglichkeit. Mit vier Sitzplätzen während der Fahrt, vier Schlafplätzen und großzügigem Stauraum ist er ebenso ein perfektes Familienfahrzeug. Der TOURER CUV ist stadttauglich, das Manövrieren durch enge Gassen sowie die Parkplatzsuche sind kein Problem. Und trotz seiner kompakten Maße bietet er im Campingmodus eine. Das ist möglich dank des. Im kompakten Fahrmodus beträgt die Innenhöhe 150 cm. Die Länge des TOURER CUV beträgt 588 cm, die Innenbreite 190 cm. Durch dasentsteht ein Längengewinn im Innenraum. Mit Duschmöglichkeit, Festbad inklusive Toilette, vollwertiger Küche und Kühlschrank sowie Dieselheizung und ‐boiler steht er einem Reisemobil oder Camper Van (Kastenwagen) in Sachen Camping in nichts nach. Seine kompakten Außenmaße und die damit einhergehende Handlichkeit bieten komfortable Reisegeschwindigkeit; wichtige Assistenzsysteme und eine äußerst stabile Karosserie sorgen für hohe Sicherheit. Das sogenannte „Bridge Light‟ zwischen den KNAUS CATEYE evolution‐Rückleuchten – ein durchgängiges Lichtband – macht das Fahrzeug noch besser sichtbar und verleiht den neuen CUVs einen hohen Wiedererkennungswert. Der neue TOURER CUV ist ebenso wie der TOURER VAN in den Grundrissen 500 MQ (mit höhenverstellbarer Dusche, vollwertiger Heckgarage und Heck‐Doppelbett) und 500 LT (mit Schwenkbad, Garage, Bodenstaufach und fester Sitzgruppe, die zum Doppelbett umgebaut werden kann) erhältlich. Das Hubdach verfügt auf Wunsch über zwei weitere Schlafplätze – das optionale Schiebebett mit durchdachter Mechanik liegt teils auf dem Fahrerhaus aus und wird teils nach hinten ausgezogen.Gleich zu Beginn ist der TOURER CUV auch als umfangreich ausgestattetesbestellbar. Zur Ausstattung gehören beispielsweise: 17“‐VW‐Leichtmetallfelgen, Frontstoßfänger in Wagenfarbe lackiert, elektrisch einstell‐ und beheizbare Außenspiegel, LED‐Hauptscheinwerfer inklusive LED‐Tagfahrlicht, Fernlichtregulierung „Light Assist‟ und Nebelscheinwerfer inklusive Abbiegelicht, Insektenschutztür, Vorzeltleuchte, Markise, beheizbare Scheibenwaschdüsen, isolierter und beheizter Abwassertank, Reifendruck‐Anzeige, ACC‐Distanzregelung inklusive Front Assist mit City‐Notbremsfunktion, Multifunktionsanzeige in Farbe, Müdigkeitserkennung, Naviceiver VW Streaming & Internet inklusive Rückfahrkamera, Smartphone‐Schnittstelle mit induktiver Ladefunktion, Multifunktions‐Lederlenkrad, höhenverstellbare Original VW‐Sitze mit Doppelarmlehnen und Lendenwirbelstützen sowie Sitzheizung für Fahrer‐ und Beifahrersitz.Im Vergleich zum Serienmodell mit entsprechender Ausstattung ergibt sich beim TOURER CUVISION eine enorme Ersparnis.WEINSBERGReisemobileX-Cursion VAN und X-Cursion VAN EDITION [PEPPER]Vollkommen neu, vollkommen WEINSBERG – das ist der. Der schnittige Teilintegrierte ist das erste WEINSBERG‐Fahrzeug. Das neue Basisfahrzeug passt perfekt zur authentischen, preisbewussten Marke WEINSBERG und ihrem einzigartigen Anspruch auf Funktionalität und Design. Der T6.1 gibt dem Fahrzeug ein neues „Gesicht‟, das sich mit dem typischen WEINSBERG‐Erscheinungsbild harmonisch zu einer markanten, modernen Einheit fügt. Dazu passt auch das gemütliche, stylische Interieur des X‐Cursion VAN mit Holz und warmen Farbtönen.Der neue X‐Cursion VAN ist in zwei Grundrissen erhältlich: Der 500 LT verfügt über ein praktisches, d.h. auf der einen Seite befindet sich das Waschbecken, welches über die Toilette geschwenkt werden kann. So entsteht mit einem Handgriff auf der anderen Seite ein homogener Duschbereich mit glatten Wänden. Die Duschablagen sind in die Seitenwand integriert und dadurch sowohl im Dusch‐ als auch im Waschmodus voll nutzbar. So vereint das Schwenkbad bei effizientester Raumnutzung zwei verschiedene Nutzungsbereiche. Weitere Besonderheit des 500 LT: die. Es gibt nicht nur eine, sondern zwei Sitzbänke, die längs angeordnet sind. Der Tisch zwischen den Bänken kann bei Bedarf verbreitert werden. Werden die Fahrerhaussitze gedreht, können insgesamt sechs Personen bequem am Tisch sitzen – perfekt, um z. B. Gäste oder Campingplatz‐Nachbarn einzuladen. Außerdem wird aus der Sitzgruppe im Handumdrehen ein großzügiges Doppelbett. Mit dem Schiebebett über dem Fahrerhaus, das zusätzlich auf Wunsch bestellbar ist, können insgesamt bis zu vier Personen im 500 LT schlafen. In der 60 x 90 cm großen Garage, in zahlreichen Staufächern und Schränken sowie in einem Bodenstaufach, das auch über die Garage zugänglich ist, gibt es viel Platz für Urlaubsgarderobe und ‐ausrüstung.Der 500 MQ besticht mit einerund einem großen Doppelbett im Heck. Auch hier kann optional ein Schiebebett im Bug bestellt werden, sodass dieser Grundriss ebenfalls Schlafplatz für bis zu 4 Personen in zwei getrennten Schlafbereichen bietet. Besonderheit des 500 MQ: Die innovative. Wenn diese gerade nicht benötigt wird, kann sie mit wenigen einfachen Handgriffen – mit Unterstützung durch eine Gasfeder – nach unten auf die Höhe des angrenzenden Bettes geschoben werden, die Matratze liegt dann oben auf der Dusche auf. So entsteht zusätzlicher Platz und Stauraum. Wird die Dusche in die obere Position hochgeschoben, entsteht eine vollwertige Duschkabine wie zu Hause im eigenen Badezimmer – mit Faltwand und voller Stehhöhe von 1,90 Meter. Die Matratze ist so geformt, dass der entsprechende Matratzenteil einfach zur Seite gelegt werden kann, solange die Dusche in Benutzung ist. Sowohl im Schlaf‐ als auch im Duschmodus ist die Toilette jederzeit nutzbar. Beide Grundrisse des X‐Cursion VAN verfügen über eine geräumige Küche mit Spüle, Zweiflamm‐Kocher und 90‐Liter‐Thetford‐Kompressorkühlschrank. Boiler und Heizung sind dieselbetrieben, sodass Gas nur für den Kocher benötigt wird und somit eine 5 kg‐Gasflasche ausreicht. Mit einer Innenbreite von 200 cm, einer Fahrzeuggesamthöhe von 285 cm und ‐länge von 588 cm ist der neue Teilintegrierte geräumig und gleichzeitig kompakt.Gleich von Anfang an ist der X‐Cursion VAN auch alserhältlich. Diese Ausstattung geht dabei weit über die gewohnte [PEPPER]‐Ausstattung hinaus. Dazu gehört unter anderem: 150 PS,, Seitenwand‐ und Fahrerhaus‐Lackierung in Ascot‐Grau, Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert, elektrische Außenspiegel, 17“‐VWLeichtmetallfelgen,inklusive LED‐Tagfahrlicht, Fernlichtregulierung „Light Assist‟ und Nebelscheinwerfer inklusive Abbiegelicht, Insektenschutztür, Vorzeltleuchte, Markise in Anthrazit, Panorama‐Ausstellfenster, zweite Garagentür, beheizbare Scheibenwaschdüsen,inklusive Front Assist mit City‐Notbremsfunktion, Multifunktionsanzeige in Farbe, Müdigkeitserkennung,, Multifunktions‐Lederlenkrad, isolierter und beheizter Abwassertank, höhenverstellbare Original VW‐Sitze mit Doppelarmlehnen und Lendenwirbelstützen, Sitzheizung für Fahrer‐ und Beifahrersitz, pflegeleichter und robuster Active Line‐Stoff MALABAR, 24“‐Smart‐TV, Ambientebeleuchtung sowieDer X‐Cursion VAN EDITION [PEPPER] mit seiner umfangreichen Zusatzausstattung bringt im Vergleich zum Serienmodell mit entsprechender Ausstattung einen enormen Preisvorteil, der länderspezifisch abweichen kann.CaraLoft und CaraSuite – zwei neue Reisemobile auf Ford TransitDas WEINSBERG‐Programm wird erweitert. Das bedeutet mehr Auswahl für die Kunden. Neu auf Basis des Ford Transit, sind ab sofort auch die Modelle CaraLoft und CaraSuite. Beide Teilintegrierten bieten bereits in der Basis eine umfangreiche Ausstattung.Neben Bordcomputer, Tempomat und Klimaanlage, sind auch Zentralverriegelung und ein DAB‐Radio mit Freisprecheinrichtung serienmäßig an Bord. Dazu kommen viele praktische Ablagen und reichlich Stauraum auch im Fahrerhaus. Auch technisch repräsentieren die neuen Fahrzeuge den Stand der Technik. Der 2.0‐Liter‐Eco‐Blue‐Diesel leistet 130 PS und treibt die Vorderräder der Dimension 16‐Zoll über ein Sechsgang‐Handschaltgetriebe an. Auf Wunsch ist auch ein 155‐PS‐Antrieb mit Sechsstufen‐Automatik erhältlich. ESP inklusive Seitenwindassistent, Traktionskontrolle und die Hillholder‐Funktion.Optional sind aber auch eine kamerabasierte Notbremse, ein Fahrspurassistent mit Müdigkeitserkennung und automatischem Fernlicht erhältlich. Weitere Highlights der neuen WEINSBERG‐Reisemobile: Eine weitere Individualisierung ist dank des vielfältigen Paket‐Angebots sehr einfach zu gestalten. Ob zusätzliche Steckdosen, Fernseher mit Satelliten‐Anlage, GPS‐Tracker gegen Langfinger, ein Navigationssystem oder das Stylingpaket mit 16‐Zoll‐Alufelgen und der Chassis‐Metallicfarbe Magnetic‐Grau – es bleiben kaum Wünsche offen.Als 650 MF zeigt sich der knapp unter sieben Meter lange CaraLoft. Das Besondere: Dank des französischen Bettes hinten rechts bleibt die Blickachse von vorn nach hinten frei und vermittelt ein großzügiges Raumgefühl. Praktisch auch: Das vollwertige Badezimmer ist direkt neben dem Doppelbett im Heck angeordnet. Wesentlicher Unterschied beim CaraSuite: das zusätzliche Hubbett über der Dinette. Zwei Grundrisse stehen zur Wahl: als 6,99 Meter‐Modell 650 MEG oder als 7,42 Meter langer 700 MEG. Beide Versionen verfügen neben dem mittigen Hubbett weiterhin über einzelne Längsbetten im Heck und sind von außen an der markanten „Welle‟ im Dach erkennbar. Das Doppel‐Hubbett wird über eine Leiter bestiegen, die sonst im Bad an der Tür verstaut ist.Weitere Clous im Küchenbereich: Die klappbare Arbeitsplattenerweiterung ist nun ohne Ebenenversatz „stufenlos‟ nutzbar. Und: Der neue Zweiflammkocher ist mit der Spüle aus „einem Guss‟ gefertigt – das erleichtert wesentlich die Reinigung des Gasherds.OWN: Individuelles Design für X-CURSION- und PEPPER-MB-ModelleIndividualität wird künftig bei WEINSBERG noch größer geschrieben. Unter dem Motto „Personal Style by WEINSBERG‟ bietet der populäre Hersteller von Freizeitfahrzeugen die neue Veredelungslinie OWN an. Zunächst für die beiden Versionen der CaraCompact [PEPPER] Modelle auf Mercedes‐Benz und auch für die neuen X‐CURSION auf Volkswagen Bulli 6.1 sind nun Individualisierungs‐Angebote möglich. Die gesamte Front der OWN‐Modelle strahlt kraftvolle Dynamik aus. Das liegt am neuen Kühlergrill in Verbindung mit der optimierten Bug‐Schürze. Darüber hinaus setzen glanzgedrehte Leichtmetallfelgen im Format 18‐Zoll weitere dynamische Akzente am Gesamtbild der Fahrzeuge. Bei den Pepper MB‐Reisemobilen lassen sich zudem noch die Lüftungsgitter mit aus dem Motorsport bekannten Finnen verfeinern.Camper Vans (Kastenwagen)CaraBus und CaraTourSie sind wahre Erfolgsgeschichten – die WEINSBERG Camper Vansund. Und die neue Saison bringt frischen Wind, mit dem die beiden auf ihrem Erfolgsweg weiterfahren: Ab sofort gibt es CaraBus und CaraTour auch auf– und diese Kombination passt mehr als gut: noch mehr Stehhöhe (205 cm), viel großzügiger Stauraum, ein riesiges Querbett und ein einzigartiges Preis‐Leistungs‐Verhältnis.CaraBus und CaraTour – jeweils als 550 MQ und 600 MQ erhältlich – gibt es in drei frischen Exterieur‐Farben, die perfekt mit dem unverkennbaren WEINSBERG‐Design harmonieren. Im Interieur bestechen die Camper Vans mit hellem Holz und weißen Klappen mit CPL (CaraBus) und modernem CPL‐Aludekor (CaraTour). Das Querbett im Heck ist über eine Trittstufe komfortabel zugänglich. Die Liegelänge beträgt dank speziell entwickelter Seitenteile beachtliche 193 cm. Auf Wunsch kann durch eine Seitenverbreiterung im Bettbereich diewerden. Auch das geräumige Bad wartet dank indirekt beheizter Duschwanne und großem, ergonomischem Waschbecken mit Komfort auf.Dankentsteht ein großartiges Raumgefühl, zu dem auch eine Besonderheit in der Küche beiträgt: Der energieeffiziente Kompressor‐Kühlschrank mit Gefrierfach ist nicht im Blickfeld, sondern im Eingangsbereich angeordnet, sodass er bequemist. Auch bei der neuen Kocher‐ Spülen‐Kombination von Dometic inklusive Zweiflamm‐Kocher mit elektrischer Brennerzündung und geteilter Glasabdeckung kommen Hobbyköche voll auf ihre Kosten. Neben dem Kocher und in den Nischen in der Küchenrückwand gibt es großzügige Abstellflächen. Die geräumigen Dachstauschränke in Vollkorpusbauweise bieten viel Platz, ebenso wie die Garage. Obwohl das Ford‐Chassis schlank und wendig ist, bietet der Garagenbereich großen Stauraum – im Vergleich zu CaraBus und CaraTour auf Fiat ist er sogar höher und breiter. Durch die kältebrückenoptimierte Isolation herrscht stets ein angenehmes Raumklima und auch im Winter lässt es sich mit den WEINSBERG Camper Vans optimal campen, auch dank der serienmäßigen Dieselheizung.Weitere Highlights in den neuen Camper Vans auf Ford:, wie gewohnt bei WEINSBERG vollverkleideter Toilettenschacht, höhenverstellbarer TV sowie ein moderner offener Kleiderschrank im Heck.CaraBus und CaraTour auf Ford Transit mit Frontantrieb und 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht – da bleibt reichlich Spielraum für Zuladung – gibt es mit 130 PS und 6‐Gang‐Schaltgetriebe. Optional können auch 155 PS (Heavy Duty), 170 PS sowie ein 6‐Stufen‐Automatikgetriebe gewählt werden. Die Fahrzeughöhe beträgt 280 cm, die Länge je nach Grundriss 553 cm bzw. 598 cm.Das neue Basisfahrzeug bringt außerdemmit, wie z. B. ESP, ABS, elektronische Bremskraftverteilung (EBD), Notbremsunterstützung inklusive Notbremslicht, Traktionskontrolle (TCS) in Serie sowie auf Wunsch zahlreiche weitere, wie Müdigkeitserkennung, Geschwindigkeitsregelanlage oder Fahrspur‐Assistent. Die Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten sind serienmäßig elektrisch einstellbar und beheizbar. Für beste Sicht sorgen die Halogen‐Serienscheinwerfer mit Tagfahrlicht. Ebenfalls serienmäßig: der Ford Easy Fuel Komfort‐Tankverschluss mit Fehlbetankungsschutz, der Stoßfänger hinten mit breiter Trittstufe sowie stabile Verzurrösen bündig in die 50 mm dicke Bodenplatte eingelassen. Optional ist das innovativebestellbar, das zum neuen Modelljahr speziell für die Fahrzeuge auf Ford weiterentwickelt wurde. In Serie ist das Aufstelldach Weiß, auf Wunsch kann esbestellt werden.TABBERTPEP PANTIGA"Hält ein Leben lang“ – mit diesem Versprechen bürgt TABBERT nicht nur für die Hochwertigkeit der verbauten Materialien und solide Handwerkskunst, sondern auch für trendorientiertes Design und die Integration modernster Technik. Im Zentrum jedes Entwicklungsschritts stehen der Kunde und seine Lebenswelt. So finden alle Caravaning‐Fans bei TABBERT den für sie passenden Wohnwagen, der ihren Vorstellungen vom Reisen voll entspricht. Und das möglichst ein Leben lang. Mit der Markteinführung des neuenhat das TABBERT Entwicklungsteam deshalb eine neue Dimension der Mobilität geschaffen.Ja, es gab bereits einen TABBERT PEP. Wer jedoch Ähnlichkeiten finden will, sucht vergeblich. Die einzige Gemeinsamkeit mit dem PANTIGA 2023 ist, dass er „aus der Reihe tanzen‟ und bewusst anders aussehen sollte als die anderen, konsequent aufeinander aufbauenden, TABBERT Modellreihen. Der neue PEP PANTIGA wurde komplett im eigenen Hause entwickelt. Das Ziel: eine Kombination von angesagtem Design und moderner Technik mit einer intelligenten, auf eine aktive, junge Urlaubsart abgestimmten Inneneinrichtung. PANTIGA – der Name steht für Abenteuer und für Orte, die entdeckt werden wollen: „Pan‟ („gesamt‟) beschreibt ein Modell mit Führungsanspruch. Der „Tiger“ verheißt Eleganz und Stärke.Das Exterieur des PEP PANTIGA ist zurückhaltend und gleichzeitig markant Ton in Ton gehalten: Die weiße Folierung mit Glitzereffekt sticht auf dem weißen, mattierten Untergrund hervor. Das nicht nur optisch herausragendste Merkmal des PANTIGA sind die großen Salonfenster im hinteren Bereich an beiden Seiten. Sie sorgen auch im Innenraum für eine freizügige Atmosphäre und bestimmen teilweise sogar das Einrichtungskonzept. Das Fahrzeugheck ist von den Fendern geprägt, zwischen denen ein Fenster im Stil eines Lichtbands montiert ist (bei 390 WD und 550 E). Passend zu seinem Erscheinungsbild wird der PEP PANTIGA mit markanter 15“‐Alufelge in Weiß geliefert. Für schnellen Zugriff von außen wurden Wassertank und Stromanschluss in einem Servicemodul zusammengelegt. Außerdem kommt beim neuen PANTIGA serienmäßig dasaus hochfestem Stahl zum Einsatz. Die innovative Konstruktion mit Aussparungen in den Trägern spart Gewicht ein und verbessert gleichzeitig die Stabilität. Das Fahrwerk wurde von Knaus Tabbert gemeinsam mit der in der Branche bekannten Firma Knott entwickelt, von der auch die Gummifederachsen und das elektronische Stabilisierungssystem (ETS) stammen. Optional kann das Chassis mit einer Trailer Control, einem Stützrad mit integrierter Stützlastanzeige sowie einem Unterflur‐montierten Ersatzrad ausgestattet werden.Das Interieur des PEP PANTIGA besticht mit einem völlig neuen Wohnwagen‐Design: Keine Oberschränke an den Seiten, stattdessen zwei hohe Fenster. So ist der Wohnbereich nicht nur lichtdurchfluteter und heller, sondern auch freundlicher und noch offener. Die matt‐weißen Oberschränke im Heck und in der Küche bleiben dank geradlinigem, grifflosem Design optisch unauffällig. Mehr Zimmer‐ als Wohnwagencharakter lassen auch die bequemen, modernen Sitzmöbel entstehen. Drei Polsterkombinationen in warmen Sonnenuntergangsfarben, kühlen Grautönen oder Stoff und Kunstleder sorgen für eine individuelle Prägung. Durchdachte Details – wie Komfortrollos, ein Tisch mit Holzkante und mit Stoff verkleidete Wand‐Elemente – verleihen dem PANTIGA im Zusammenspiel mit den in die Blenden eingelassenen Lichtpanels und der dazu passenden Deckenleuchte einen entspannten Wohlfühl‐Charakter. Nutzerorientiert und äußerst praktisch ist das serienmäßige transportable Induktionskochfeld in der Küchenschublade. Eine Glasabdeckung lässt die Spüle verschwinden und für den unteren Schubkasten ist auf Wunsch ein Mülltrennsystem erhältlich. Die 230V‐ und USB‐Anschlüsse im Wohnbereich sind geschickt in den Ablagefächern verborgen. Die Fächer selbst sind dezent in die entsprechend herausgearbeiteten Innenwände integriert.Den PEP PANTIGA gibt es in drei auf unterschiedliche Zielgruppen ausgerichteten Grundrissen: Auf Aktivurlaub mit spontanem Ortswechsel ausgelegt ist der kompakte 390 WD – mit einem kombinierten Wohn‐ und Schlafraum für zwei Personen mit Klappbett statt Festbetten und dafür umso mehr Bewegungsspielraum am Tag. Geradezu ikonisch für den bewegten PANTIGA Lifestyle ist er ebenso wendig wie wandelbar mit seinen bequemen Sofabänken, die sich mit wenigen einfachen Handgriffen zu einem großzügigen und komfortablen Bett von 204 x 156 cm umbauen lassen. Der beliebte Einzelbetten‐Grundriss 550 E punktet mit einer vollwertigen Dusche dank schwenkbarem Waschtisch‐Element. Tageslicht von beiden Seiten sowie optional durch eine Panoramadachhaube durchflutet den luftig hell gestalteten Schlafbereich im Bug. An den Seiten befinden sich der fließenden Form des Bugs angepasste Oberschränke für viel Stauraum. Sechs Leuchtspots werfen das markentypische TABBERT Rautenmuster an die Wand. Praktisch gedacht: Zur optimalen Ausnutzung des Stauraums sind für die Bettkästen im 550 E und 550 K herausnehmbare Kisten mit Eingriffen erhältlich. Darunter ist immer noch genug Platz für Klapptisch und Stühle oder anderes Zubehör. Mit Kindern reist es sich am Bestem im 550 K mit einem Etagenbett, das schnell und einfach zu einer weiteren Sitzbank umfunktioniert werden kann. Durch Herunterklappen des oberen Bettes dient dieses als Rückenlehne.Noch ein Stück mehr Unabhängigkeit bietet die Optionmit Akku‐Dockingstation und Hochleistungs‐Wechselakku Power X‐Change von Einhell. Die Option liefert genügend Power, um bis zu eine Nacht lang mit dem Wohnwagen elektrisch autark zu sein. Der Akku kann dank dem Power X‐Change‐System auch zu Hause z. B. für viele Einhell‐Gartengeräte oder ‐Werkzeuge verwendet werden.Neue TABBERT WebseiteEntsprechend dem neuen TABBERT Signature Design mit der wiederkehrenden Raute ist auch die neue TABBERT Webseite noch markenorientierter gestaltet. Zudem folgt sie in ihrer Funktionalität den Gewohnheiten der Nutzer. Im Stile eines One‐Pagers springt man von der Startseite direkt in die Bereiche des persönlichen Interesses. Modelle, Kompetenzen, News und Neuheiten sowie die Markengeschichte – die Seite leitet von einem Themenfeld in das andere, ohne jemals in der Sackgasse zu landen. Animierte Elemente und Video‐Clips als Teilstücke eines Bereichs vermitteln grundlegende Informationen in einem unterhaltsamen Spannungsfeld zwischen technischen Fakten und echtem Urlaubsfeeling.T@BZeitloser Klassiker und kultige „Knutschkugel‟ – der tropfenförmige Wohnwagenim Retro‐Design kann allenfalls in Details noch besser werden und fährt erfolgreich weiter ins Modelljahr 2023. Der Kult‐Caravan steht für Lifestyle, Spaß und Abenteuerlust. Er hat nicht nur eine große Fangemeinde, sondern sogar seinen eigenen Superhelden (T@BMAN). Egal, ob man es eher bunt oder schlicht mag – der T@B lässt keine Wünsche offen und kann individuell gestaltet werden: Er ist in den vier Styles BASIC, MEXICAN SUNSET, METROPOLIS (jeweils als Grundriss 320 und 400) und OFFROAD (320) sowie mit fünf verschiedenen Polsterfarben erhältlich. Mit Doppelbett, gemütlicher Sitzgruppe, Küche und bluuwater‐Wasserfilter bringt der T@B alles mit, was das Camper‐Herz begehrt – und beweist wahre Größe im Innern, wo er größer als außen wirkt. Mit optionaler Ausstattung lässt sich der Caravan weiter auf verschiedene Bedürfnisse anpassen. Wer etwas Besonderes sucht, ist hier also genau richtig.RENT AND TRAVELZahlen, Daten, FaktenEinfach, schnell und unkompliziert Reisemobil oder Wohnwagen mieten, egal ob als Einsteiger oder Camping‐Profi –hat für jeden das richtige Fahrzeug und Angebot. Nicht umsonst gehört die innovative Marke zu denin Deutschland. Überdeutschlandweit, mehr alsder Marken KNAUS, WEINSBERG, TABBERT und T@B an rundin Deutschland,und– beeindruckende Zahlen, die zeigen, dass RENT AND TRAVEL auf seinem europaweiten Erfolgsweg immer weitergeht.RENT AND TRAVEL spricht drei verschiedene Zielgruppen an: Mietkunden, Kaufinteressenten und gewerbliche Vermieter. So begeistert RENT AND TRAVEL Neukunden für die Urlaubsform Caravaning, macht sie zu Mietern und bindet sie an Knaus Tabbert und seine Fahrzeugmarken. Kaufinteressenten erhalten umfassende Beratung, um für sich das passende Fahrzeug zu finden.Auf der Webseite(auch in Englisch und Italienisch) können sich Interessenten detailliert und übersichtlich rund um den Camping‐Urlaub informieren und auch direkt ihr Wunschfahrzeug mieten. Auch die Partner‐Reisebüros helfen natürlich bei der Entscheidung für das geeignete Mietmobil. Und die Experten an den Mietstationen weisen dann bei der Abholung umfassend in sämtliche Funktionen direkt am Fahrzeug ein.Mit der eigenenhaben die Kunden dann direkten Zugang zu ihren Buchungsdetails, Online‐Check‐in, praktischen Checklisten sowie Einweisungsvideos zu den Funktionen ihres Mietfahrzeugs.Neu: Drei Rental‐Systeme für gewerbliche VermieterDem größten deutschen Marktforschungsinstitut GfK zufolge können sich 14,2 Millionen Deutsche über 18 Jahre vorstellen, in den nächsten fünf Jahren einen Caravaning‐Urlaub zu unternehmen. Das ist fast ein Viertel der Erwachsenen in Deutschland – und damit ein enormes Potential, Neukunden zu gewinnen.Der Bereich Vermietung ist einer der strategischen Erfolgsfaktoren der Knaus Tabbert AG und wurde daher intensiv auf‐ und ausgebaut. Denn:, ermöglicht die praxisnahe Probefahrt und bringt Camping‐Neueinsteiger frühzeitig mit KNAUS, TABBERT, WEINSBERG und T@B in Berührung. Die Vermietung ermöglicht es, am Sharing‐Trend zu partizipieren und forciert die Visibilität im Straßenverkehr und auf dem Campingplatz.Durch das ganzheitliche, umfassende Vermietökosystem können drei verschiedene Zielgruppen erreicht werden –für die Vermietung,sowie. Über die drei Rental‐Systeme gewinnt Knaus Tabbert Neukunden, macht sie zu Mietern, bindet sie an die Unternehmensmarken und begleitet sie, bis sie schließlich zu Kaufkunden werden. Die eigene Vermietsoftware und das Vermieterprogramm unterstützen gewerbliche Vermieter durch ein umfassendes Service‐ und Leistungspaket im Vermietalltag sowie im Auf‐ und Ausbau ihres Vermietgeschäfts.