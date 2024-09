CARAVAN SALON 2024: Erfolgreiche Messetage für Knaus Tabbert -Publikumsinteresse übertrifft Erwartungen

● Reiseform weiterhin im Trend

● Knaus Tabbert wieder größter Aussteller

● KNAUS SUN I 900 LEG belegt 1. Platz bei Leserwahl “Goldenes Reisemobil”

● Erfolgreicher Launch der Marke XPERIAN



Nach zehn Tagen schlossen am Sonntagnachmittag die Tore des CARAVAN SALON Düsseldorf, der bedeutendsten Caravaning-Messe der Welt. Vom großen Interesse des Publikums zeugen auch dieses Jahr die Besucherzahlen: 255.000 Menschen aus 69 Ländern besuchten die Messe mit insgesamt 778 Ausstellern. Die Marken der Knaus Tabbert AG, des größten Ausstellers, profitierten dabei durch die Bank. Die positive Stimmung in den Hallen spiegelt sich auch in den Verkaufsabschlüssen wider, die dieses Jahr erneut ein beeindruckendes Niveau erreichten. Der Anteil an Erstbesuchern war in diesem Jahr außerordentlich groß, was unterstreicht, dass sich Urlaubsreisen mit Freizeitmobilen weiterhin zunehmender Beliebtheit erfreuen.



Knaus Tabbert war der größte Aussteller des CARAVAN SALONS. Allein in den Hallen 1 und 4 präsentierte Knaus Tabbert über 170 Fahrzeuge und Innovationen der Marken KNAUS, TABBERT, T@B und WEINSBERG auf einer Fläche von über 15.000 Quadratmetern. Auch die hauseigene Vermietmarke RENT AND TRAVEL stellte ihr Angebot vor. Im Luxusbereich zeigte MORELO in Halle 5 sein großes Portfolio mit neuen Modellen.



Gerd Adamietzki, Vertriebsvorstand der Knaus Tabbert AG, zieht zum Ende der Leitmesse ein rundum positives Fazit: „Der CARAVAN SALON war ein voller Erfolg. Das Besucheraufkommen in unseren Hallen und das Interesse an unseren Produkten hat die Erwartungen übertroffen. Wir freuen uns sehr über die positiven Rückmeldungen von unseren Händlern und Kunden. Der CARAVAN SALON Düsseldorf stellt uns optimale Rahmenbedingungen zur Verfügung, um uns zu präsentieren und mehr Menschen von unseren innovativen Produkten und der spannenden Urlaubsform zu begeistern.“



Knaus Tabbert wurde zudem erneut vom Fachmagazin AUTO BILD REISEMOBIL ausgezeichnet. Die Leserinnen und Leser kürten den KNAUS SUN I 900 LEG ein weiteres Mal als Sieger in der Kategorie der Integrierten. Knaus Tabbert freut sich über diesen eindeutigen Beweis des Vertrauens in das Flaggschiff des Modellportfolios der Marke KNAUS.



Als überraschendes Highlight des CARAVAN SALONS erlebte das Publikum in Halle 1 außerdem den Launch einer neuen Marke: XPERIAN. Unter diesem Namen skizzierte Knaus Tabbert einen Ausblick auf spannende und innovative Produkte, die in der Branche neue Maßstäbe definieren sollen. Der futuristisch anmutende Messestand erfreuter sich großer Beliebtheit und vieler neugieriger Interessenten. XPERIAN, so hat Knaus Tabbert angekündigt, wird als Marke den Kunden mit seinen individuellen Interessen und Bedürfnissen gezielt in den Mittelpunkt stellen.

