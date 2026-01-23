Zwei Geschosse extra

Um ein Mehrfamilienhaus im Hamburger Stadtteil Harburg um fünf Wohneinheiten zu erweitern, sollte es um ein Vollgeschoss und ein Staffelgeschoss aufgestockt werden. Aus Gewichtsgründen und wegen der einfachen Montage wurden die tragenden und aussteifenden Wände innen und außen sowie die Decken aus Knauf Stahl-Leichtbau-Profilen (Knauf SL-Profile) gebaut.



Das viergeschossige Bestandsgebäude sollte um ein Voll- und ein Staffelgeschoss aufgestockt werden. Ziel der Maßnahme war es, in den beiden neuen Geschossen Raum für fünf Wohneinheiten zwischen 28 und 70 m² Fläche zu schaffen. Zur Lastabtragung der Aufstockung standen die Außenwände, das Treppenhaus und eine Mittelwand des Bestandes zur Verfügung. Um möglichst wenig zusätzliches Gewicht einzubringen, kam für die neuen Geschosse nur Leichtbauweise in Frage.



Komplette Konstruktion in Knauf Leichtbauweise



Der Trockenbau- und Innenausbau-Spezialist Hofmann Innenausbau realisierte die gesamte Konstruktion mit Knauf Trockenbaukonstruktionen. Für die Tragkonstruktion wählte Architekt und Bauherr Klemens Hoops das Knauf Stahl-Leichtbau-System, das an der Außenwand mit einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade (VHF) versehen wurde. Zur Horizontalaussteifung wurde das Treppenhaus als massiver Kern in Mauerwerk hochgezogen. Anschließend erstellte Hofmann Innenausbau zunächst die Aufstockung in Stahl-Leichtbauweise und schuf damit den Raum, den die Trockenbauer später ausbauten. So konnte das Unternehmen alles als Komplettauftrag übernehmen. „Die Konstruktion und Montage des Stahl-Leichtbau-Systems war sehr einfach“, resümiert Georg Hofmann, Projektleiter bei Hofmann Innenausbau. „Außerdem beschäftigen wir uns schon seit 1998 mit solchen Lösungen und haben bereits vor zehn Jahren in Zusammenarbeit mit dem Knauf Stahl-Leichtbau-Ingenieur Rüdiger Knorr eine Aufstockung realisiert.“



Exakte Planung erleichtert die Ausführung



Nach der Werkplanung durch den Architekten erarbeitete Hofmann die Detaillösungen selbst und übernahm auch die Vorbemessung der Profile anhand der von Knauf zur Verfügung gestellten Tabellen. „Eine einfache Aufgabe“, erklärt der Projektleiter, der seine Vorgaben dann an das Büro Kawo Ing GmbH aus Groß Lüdershagen bei Stralsund zur Tragwerksplanung weitergab. Um das Gebäude exakt vermessen zu können, musste das Satteldach bis auf die Betondecke zurückgebaut werden – und zum Schutz vor Feuchtigkeitseintrag abgeklebt werden. „Deshalb haben wir die Längen der bis zu 11 m langen Profile nach Schätzung bestellt und erst auf der Baustelle auf Maß geschnitten“, fährt Hofmann fort. Dorthin wurde es vom Baufachhandel Baustoff + Metall, Niederlassung Hamburg, just-in-time geliefert. Dieser wiederum erhielt die vorkonfektionierten Produkte direkt von Knauf.



Leichtbauweise sorgt für schnellen Baufortschritt



Anschließend montierten die Handwerker jeweils zwei Profile stoßversetzt nebeneinander, so dass Doppelprofile entstanden. Dies ermöglichte einen zügigen Baufortschritt: Innerhalb von vier Arbeitstagen stand das erste Geschoss der Aufstockung. Auf der Rohdecke errichteten die Trockenbauer zunächst die Tragkonstruktion der Wände aus Knauf SL-C- beziehungsweise Knauf SL-U-Profilen. Als äußere Beplankung wurden 15 mm Diamant X Gipsplatten als aussteifende Beplankung, eine Dämmschicht und eine winddichte, diffusionsoffene Folie, eine Hinterlüftungsebene und eine 8 mm dicke faserverstärkte HPL-Platte miteinander kombiniert. Die Tragkonstruktion erhielt 150 mm Dämmung als Ausfachung, bevor der Wandaufbau raumseitig mit einer Dampfbremse, 15 mm Diamant X (Aussteifung), einer mit Dämmung ausgefachten 20 mm/40 mm Installationsebene und zwei Lagen 12,5 mm Diamant Platten abgeschlossen wurde. Für die Innenwände ergänzte Hofmann das Knauf Stahl-Leichtbau-System mit einer dazwischen liegenden Dämmschicht und je zwei Lagen 15 mm Knauf Diamant Platten als beidseitige Beplankung.



Deckenaufbau mit Schallschutz von oben und unten



Der Deckenaufbau basiert ebenfalls auf den Knauf SL-Profilen. Der Bodenaufbau besteht aus Trittschalldämmplatten von Knauf Insulation, auf denen zwei Lagen Brio-Fertigteilestrichplatten in 23 mm Dicke vollflächig verklebt und verschraubt wurden. Die tragende Schicht bestand aus einer 25 mm dicken OSB-Platte, die auf Knauf SL-Profile geschraubt wurde. Unter den SL-Profilen wurde aus schalltechnischen Gründen eine Federschiene mit einer Beplankung aus zwei Lagen 18 m Diamant Platten angeordnet. Für die Dachkonstruktion kombinierten die Trockenbauer je zwei Lagen 18 mm Knauf GKF Platten als Untersicht mit 27 mm Hinterlüftungsebene und 200 mm Zwischensparren-Dämmung von Knauf Insulation. Die Außenhaut besteht aus 25 mm OSB-Platten als Basis und Elastomer Bitumenbahnen als Trenn- und Ausgleichslage. Darauf folgen 80 mm Flachdach-Dämmplatten und eine Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn mit variabler Nahtverklebung und Polymerbitumen-Schweißbahnen mit spezieller Wirkstoffbeschichtung zur Schadstoffneutralisierung als zweilagige Abdichtung.



Bautafel



Bauherr: Klemens Hoops, Hamburg

Ausführung Trockenbau: Hofmann Innenausbau GmbH, Hamburg

Planung: Klemens Hoops, Hamburg

Statische Berechnung

Knauf Leichtbausystem: Kawo Ing GmbH, Groß Lüdershagen

Produkte: Knauf Stahl-Leichtbau-System mit DT-Schienen und Federschienen, Knauf Diamant X, Dampfbremsfolie, Zubehör, Knauf Brio

Fachhandel: Baustoff + Metall, Niederlassung Hamburg

