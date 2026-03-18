WDVS in Tagen statt Wochen

Mit WARM-WAND Sprint bringt Knauf ein zugelassenes Wärmedämm-Verbundsystem auf die Baustelle, das vom Kleben der Dämmung über Armierung und Oberputz bis zum Farbanstrich in wenigen Tagen fertiggestellt werden kann. Gegenüber herkömmlichen Systemen verkürzt sich die Ausführungszeit um bis zu 14 Tage. Die Sprint-Technologie reduziert Standzeiten enorm, beschleunigt den Bauablauf und erhöht die Ausführungssicherheit – ganzjährig, auch bei niedrigen Temperaturen.



Mit dem neuen Wärmedämm-Verbundsystem Knauf WARM-WAND Sprint lassen sich bei einer Verarbeitung ab 5 Grad Celsius die aufeinanderfolgenden Arbeitsschritte jeweils am Folgetag ausführen. So entfallen die sonst üblichen langen Wartezeiten zwischen Armierung, Oberputz und Schlussanstrich. Damit können Fachunternehmer nahezu ganzjährig Baustellen in einem Zug fertigstellen. Und auch in der kühlen Jahreszeit muss die Baustelle nicht stillstehen. Die Verarbeitung ist bis zu einer Mindesttemperatur von ein Grad Celsius möglich – selbst bei zeitweise drohendem leichten Nachtfrost. In dieser Kombination sorgt das neue WDVS für größte Flexibilität und Planungssicherheit beim Einbau einer effektiven Wärmedämmung – mit spürbaren Vorteilen für Produktivität, Gerüststandzeiten sowie Lärm- und Schmutzaufkommen.



WARM-WAND Sprint verfügt über zwei System-Zulassungen und deckt damit Neubau und Sanierung ab: in Neubauten genügt oftmals das Kleben der Dämmplatten; im Bestand ist zusätzliches Dübeln erforderlich. Die Systeme sind mit gängigen Dämmstoffen – Mineralwolle, EPS und Polyurethan (PU) – ausführbar und damit für nahezu alle Dämmprojekte im Massivbau geeignet. Die Komponenten sind auf schnellen Baufortschritt und vertraut einfache Verarbeitung ausgelegt. SM600 Sprint dient als faserverstärkter Klebe- und Armiermörtel mit mineralischen Leichtzuschlägen und hoher Ergiebigkeit. Noblo 600 Sprint liefert als Oberputz eine edle Scheibenputzstruktur in 2 oder 3 mm Körnung. Der Schlussanstrich erfolgt mit Knauf MineralAktiv Fassadenfarbe. Im Sockelbereich ergänzt Sockel-Dicht Sprint das System um eine flexible, mineralische Dichtungsschlämme mit zuverlässigem Feuchteschutz. Sie ist nitrat-, sulfat- und streusalzbeständig.



Als ganzjähriges System benötigt WARM-WAND Sprint keinen Wechsel zwischen Winter- und Sommerrezeptur, was die Lagerhaltung sowiedie Verarbeitung bei Übergangstemperaturen vereinfacht. Die Sprint-Produkte enthalten kein Kalkhydrat und reduzieren damit das Risiko von Kalkausblühungen. Unterm Strich bringt die Sprint-Technologie messbare Taktvorteile, verbessert die Planbarkeit und minimiert unproduktive Zeiten. Fachunternehmer profitieren von schnellerer Fertigstellung bei gewohnt einfacher, systemgeprüfter Verarbeitung – und Bauherren und Mieter von kürzeren Bau- und Gerüststandzeiten.

(lifePR) (