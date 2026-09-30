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Knauf Gips KG Am Bahnhof 7 97346 Iphofen, Deutschland https://knauf.com/de-DE
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Treffpunkt Baupraxis

Knauf Werktage 2027

(lifePR) (Iphofen, )
Wenn sich Anfang 2027 an vier Standorten Profis unter sich treffen, geht es um mehr als einzelne Produkte: Die Knauf Werktage machen aktuelle Bauaufgaben, abgestimmte Systeme und praxisnahe Lösungen direkt erlebbar. Live-Demos, Mitmach-Formate und zahlreiche Innovationen schaffen Raum für fachlichen Austausch auf Augenhöhe.

Bei den Knauf Werktagen im Januar und Februar 2027 in Düsseldorf, Stuttgart, Mainz und Berlin stehen aktuelle Bauaufgaben, praxisnahe Anwendungen und der direkte Austausch im Mittelpunkt. Unter dem Motto „Profis unter sich“ bringt das bewährte Format erneut Fachhandwerk, Fachhandel, Architekten und die Immobilienwirtschaft zusammen.

Abgestimmte Systeme statt Einzellösungen

Hinter den Werktagen 2027 stehen die Knauf Partnerunternehmen Knauf Gips, Knauf Ceiling Solutions, Knauf Insulation, Knauf Integral und Knauf PFT. Sie folgen mit ihrem abgestimmten Angebot dem Anspruch „ONE Knauf“. Das bedeutet: Nicht einzelne Unternehmen oder Markenwelten stehen im Vordergrund, sondern übergreifende, aufeinander abgestimmte Systeme und Lösungen für reale Bauaufgaben. „Der integrierte Ansatz macht für den Besucher erlebbar, wie aus gebündelten Kompetenzen praxisgerechte Antworten auf die Anforderungen des Bauens entstehen – für mehr Synergien und mehr Effizienz im Bauablauf“, erläutert Dr. Wolfgang Zahner, Leiter Marketing DACH.

Fünf Themenbereiche entlang realer Bauaufgaben

Die Knauf Werktage 2027 sind deshalb nicht nach Unternehmen gegliedert, sondern nach fünf zentralen Themenbereichen: Dach & Struktur, Ausbau & Gestaltung, Gebäudehülle & Fassade, Wohnkomfort & Nutzung sowie Sanierung & Bestand. Diese Gliederung orientiert sich an realen Projektanforderungen und macht Zusammenhänge über Gewerke hinweg sichtbar und erlebbar.

Innovationen und Marktpremieren

Ein besonderer Fokus liegt 2027 auf Innovationen und Weiterentwicklungen innerhalb des Knauf Portfolios. Zahlreiche neue Lösungen werden auf den Werktagen erstmals vorgestellt, einige davon werden dort sogar ihre Marktpremiere feiern. Damit bieten die Veranstaltungen nicht nur Einblicke in bewährte Anwendungen, sondern auch einen frühen Blick auf neue Antworten für aktuelle und künftige Bauaufgaben.

Praxis im Mittelpunkt

Der hohe Praxisanteil bleibt das Markenzeichen der Werktage. In den Themenbereichen können Besucher Anwendungen und Systeme nicht nur sehen, sondern direkt erleben und vielfach auch selbst ausprobieren. Live-Demonstrationen, konkrete Verarbeitungssituationen und der unmittelbare Austausch mit Experten machen die Mega-Roadshow zu einer Plattform für praxisnahes Wissen und anwendungsbezogene Lösungen. Ergänzt wird dies durch das Vortragsprogramm der Knauf Akademie, das kompaktes Praxiswissen, konkrete Anwendungstipps und Einblicke in aktuelle Trends vermittelt.

Termine und Orte der Knauf Werktage 2027:

28.01.2027 – Düsseldorf, Areal Böhler
04.02.2027 – Stuttgart, Messe Stuttgart
18.02.2027 – Mainz, Halle 45
25.02.2027 – Berlin, Messe Berlin

Weitere Informationen unter: www.knauf-werktage.de

Anlagen

Knauf Gips KG

Die Knauf Gips KG, ein Unternehmen der Knauf Gruppe, ist spezialisiert auf Systeme für Trockenbau und Boden, Putz und Fassade. Knauf Trockenbau-Systeme sind ein Synonym für leistungsfähigen Schall-, Brand- und Wärmeschutz an Boden, Wand und Decke. Am Boden sorgen Knauf Fließ- und Nivellierestriche für den schnellen Baufortschritt. Zu den Knauf Putzen zählen Markenklassiker wie Rotband, MP 75, SM700 oder Rotkalk. An der Fassade stehen die Wärmedämm-Verbundsysteme WARM-WAND für energieeffiziente Gestaltung. Neue Maßstäbe setzt die leichte, leistungsfähige und wirtschaftliche Knauf Außenwand.
www.knauf.com/...

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