Treffpunkt Baupraxis
Knauf Werktage 2027
Bei den Knauf Werktagen im Januar und Februar 2027 in Düsseldorf, Stuttgart, Mainz und Berlin stehen aktuelle Bauaufgaben, praxisnahe Anwendungen und der direkte Austausch im Mittelpunkt. Unter dem Motto „Profis unter sich“ bringt das bewährte Format erneut Fachhandwerk, Fachhandel, Architekten und die Immobilienwirtschaft zusammen.
Abgestimmte Systeme statt Einzellösungen
Hinter den Werktagen 2027 stehen die Knauf Partnerunternehmen Knauf Gips, Knauf Ceiling Solutions, Knauf Insulation, Knauf Integral und Knauf PFT. Sie folgen mit ihrem abgestimmten Angebot dem Anspruch „ONE Knauf“. Das bedeutet: Nicht einzelne Unternehmen oder Markenwelten stehen im Vordergrund, sondern übergreifende, aufeinander abgestimmte Systeme und Lösungen für reale Bauaufgaben. „Der integrierte Ansatz macht für den Besucher erlebbar, wie aus gebündelten Kompetenzen praxisgerechte Antworten auf die Anforderungen des Bauens entstehen – für mehr Synergien und mehr Effizienz im Bauablauf“, erläutert Dr. Wolfgang Zahner, Leiter Marketing DACH.
Fünf Themenbereiche entlang realer Bauaufgaben
Die Knauf Werktage 2027 sind deshalb nicht nach Unternehmen gegliedert, sondern nach fünf zentralen Themenbereichen: Dach & Struktur, Ausbau & Gestaltung, Gebäudehülle & Fassade, Wohnkomfort & Nutzung sowie Sanierung & Bestand. Diese Gliederung orientiert sich an realen Projektanforderungen und macht Zusammenhänge über Gewerke hinweg sichtbar und erlebbar.
Innovationen und Marktpremieren
Ein besonderer Fokus liegt 2027 auf Innovationen und Weiterentwicklungen innerhalb des Knauf Portfolios. Zahlreiche neue Lösungen werden auf den Werktagen erstmals vorgestellt, einige davon werden dort sogar ihre Marktpremiere feiern. Damit bieten die Veranstaltungen nicht nur Einblicke in bewährte Anwendungen, sondern auch einen frühen Blick auf neue Antworten für aktuelle und künftige Bauaufgaben.
Praxis im Mittelpunkt
Der hohe Praxisanteil bleibt das Markenzeichen der Werktage. In den Themenbereichen können Besucher Anwendungen und Systeme nicht nur sehen, sondern direkt erleben und vielfach auch selbst ausprobieren. Live-Demonstrationen, konkrete Verarbeitungssituationen und der unmittelbare Austausch mit Experten machen die Mega-Roadshow zu einer Plattform für praxisnahes Wissen und anwendungsbezogene Lösungen. Ergänzt wird dies durch das Vortragsprogramm der Knauf Akademie, das kompaktes Praxiswissen, konkrete Anwendungstipps und Einblicke in aktuelle Trends vermittelt.
Termine und Orte der Knauf Werktage 2027:
28.01.2027 – Düsseldorf, Areal Böhler
04.02.2027 – Stuttgart, Messe Stuttgart
18.02.2027 – Mainz, Halle 45
25.02.2027 – Berlin, Messe Berlin
Weitere Informationen unter: www.knauf-werktage.de