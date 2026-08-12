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Schnell und schlank sanieren

Neuer Knauf Dünnschichtestrich N 440 Sprint

(lifePR) (Iphofen, )
Mit N 440 Sprint erweitert Knauf sein Sortiment im Bereich Fließestrich um einen Dünnschichtestrich, der speziell auf Sanierungsprojekte im Bestand und auf enge Bauzeiten abgestimmt ist. Das System kombiniert geringe Aufbauhöhen mit einer deutlich früheren Belegreife des Estrichs.

Der neue Dünnschichtestrich N 440 Sprint von Knauf punktet vor allem mit einer schnellen Belegreife. Ein Beispiel: Beim Einsatz auf Fußbodenheizung mit 20 mm Aufbauhöhe ist der Estrich bei üblichen Bedingungen (20° C Raumtemperatur und 65 % relativer Luftfeuchte) und einer Aufheizphase ab 6 Stunden nach Einbau bereits nach 5 Tagen belegreif. Bei herkömmlichen Systemen, wie dem bewährten N 440, wird die Belegreife unter vergleichbaren Bedingungen nach etwa 15 Tage erreicht. Diese Zeitersparnis von bis zu 10 Tagen kann insbesondere bei Sanierungen in bewohnten oder vermieteten Gebäuden sowie bei eng getakteten Bauabläufen ausschlaggebend sein. Planer und Architekten wie auch Fachunternehmer können mit dem neuen System die Bauzeiten bei Projekten im Bestand effizienter und präziser steuern.

Neben der schnelleren Belegreife überzeugt das System mit seinen geringen Aufbauhöhen von 10 bis 40 mm. Dadurch eignet sich N 440 Sprint vor allem für Sanierungsaufgaben, bei denen begrenzte Konstruktionshöhen eingehalten werden müssen. Für Planer eröffnet dies mehr Spielraum bei der Integration in bestehende Konstruktionen, etwa im Altbau oder bei der Nachrüstung von Fußbodenheizungen.

Ein weiterer Anwendungsbereich liegt in energetischen Sanierungen und im Einsatz als Heizestrich. Das Material kann flexibel eingesetzt werden, beispielsweise in Kombination mit Fußbodenheizung, Dämmung oder im Verbund. Damit lässt sich N 440 Sprint sowohl in Einfamilienhäusern als auch in Mehrfamilienhäusern in unterschiedliche Sanierungskonzepte einbinden. Bei der Verarbeitung kommen alle bewährten Vorteile von Fließestrichen auf Calciumsulfat-Basis zum Tragen. Die hervorragenden Fließeigenschaften ermöglichen einen schnellen und leichten Einbau – spannungsarm und ohne Schüsseln. In Verbindung mit energiesparenden Fußbodenheizungen entsteht dank geringer Rohrüberdeckung, hoher Wärmeleitfähigkeit und vollständiger Rohrumschließung ein schnell reagierender Heizestrich mit kurzen Aufheizzeiten. Das System ist ebenso für häusliche Feuchträume geeignet und überzeugt mit einem sehr guten Oberflächenbild. N 440 Sprint ist als lose Ware im Silo oder als 25-kg-Sackware erhältlich.

Christian Lewinsky, Produktmanager Boden bei Knauf, sieht in der Neuentwicklung eine wegweisende Lösung auf die zunehmenden Herausforderungen am Sanierungsmarkt: „Mit der Einführung von N 440 Sprint reagiert Knauf auf die wachsende Nachfrage nach Estrichsystemen, die sich in bestehende Gebäudestrukturen integrieren lassen und gleichzeitig verkürzte Bauzeiten unterstützen. Für Estrichleger und Planende bietet das Produkt damit eine relevante Option, wenn in Sanierungsprojekten geringe Aufbauhöhe und schnelle Belegreife gleichermaßen gefordert sind.“

Mehr Informationen: www.knauf.de/n440sprint

 

Anlagen

Knauf Gips KG

Die Knauf Gips KG, ein Unternehmen der Knauf Gruppe, ist spezialisiert auf Systeme für Trockenbau und Boden, Putz und Fassade. Knauf Trockenbau-Systeme sind ein Synonym für leistungsfähigen Schall-, Brand- und Wärmeschutz an Boden, Wand und Decke. Am Boden sorgen Knauf Fließ- und Nivellierestriche für den schnellen Baufortschritt. Zu den Knauf Putzen zählen Markenklassiker wie Rotband, MP 75, SM700 oder Rotkalk. An der Fassade stehen die Wärmedämm-Verbundsysteme WARM-WAND für energieeffiziente Gestaltung. Neue Maßstäbe setzt die leichte, leistungsfähige und wirtschaftliche Knauf Außenwand.

www.knauf.com/...

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