Feuchteschutz mit Sprint-Vorteil

Neue mineralische Dichtungsschlämme Knauf Sockel-Dicht Sprint

Knauf Sockel-Dicht Sprint verkürzt Standzeiten deutlich: Die flexible, mineralische Dichtungsschlämme für zuverlässigen Feuchteschutz auf Außenputzen ist ab 20 Grad Celsius bereits nach einer Stunde mit Knauf Außenfarben überstreichbar und hält dank breitem Temperaturfenster selbst bei nass-kalter Witterung den Bauablauf stabil. Das einfach zu verarbeitende Produkt ist nitrat-, sulfat- und streusalzbeständig.

Mit den Sprint-Produkten setzt Knauf neue Maßstäbe für schnelle, planbare Abläufe auf der Baustelle. Sie werden wie gewohnt verarbeitet, ermöglichen jedoch eine besonders rasche Weiterverarbeitung und vermeiden so unnötig lange Standzeiten. Jetzt hat Knauf auch dem Klassiker für Feuchteschutz im Außenbereich Sockel-Dicht den Turbo verpasst: Sockel-Dicht Sprint.

Sockel-Dicht Sprint ist als Putzabdichtung beziehungsweise Feuchteschutz bei Außentemperaturen ab 20 Grad Celsius bereits nach einer Stunde mit den darauf abgestimmten Knauf Außenfarben überstreichbar. Selbst bei kühlen Bedingungen zwischen 1 und 5 Grad Celsius kann nach 3 Stunden weitergearbeitet werden. Fällt die Temperatur später bis auf minus 5 Grad Celsius, bleibt das unkritisch, sofern der Auftrag mindestens 6 Stunden zurückliegt. So werden Baustellen auch in nass-kalter Witterung sicher und schnell fertig.

Technisch überzeugt Sockel-Dicht Sprint als einkomponentige, zementgebundene, flexible Dichtungsschlämme als Bauwerksabdichtung und für Feuchteschutz sowie Putzabdichtung auf Armiermörtel und Oberputzen. Das Material lässt sich bei Temperaturen zwischen 1 und 30 Grad Celsius problemlos im Roll-, Streich- oder Spachtelverfahren aufbringen. Die empfohlene Schichtdicke beträgt mindestens 1 mm. Als Systemkomponente der Knauf Sprint-Produkte lässt sich Sockel-Dicht Sprint bereits am Folgetag auf diese aufbringen. Auf der Baustelle punktet das Produkt durch Effizienz und Verarbeitungskomfort: Dank mineralischer Leichtzuschläge ist es hoch ergiebig. Es lässt sich leicht anrühren, dickt nicht nach und bietet eine lange Offenzeit. Für einfaches Handling im Alltag sorgt das innovative 15 kg Gebinde mit praktischem Tragegriff – angenehm beim Transport, im Lager und am Einsatzort.

Knauf Gips KG

Die Knauf Gips KG, ein Unternehmen der Knauf Gruppe, ist spezialisiert auf Systeme für Trockenbau und Boden, Putz und Fassade. Knauf Trockenbau-Systeme sind ein Synonym für leistungsfähigen Schall-, Brand- und Wärmeschutz an Boden, Wand und Decke. Am Boden sorgen Knauf Fließ- und Nivellierestriche für den schnellen Baufortschritt. Zu den Knauf Putzen zählen Markenklassiker wie Rotband, MP 75, SM700 oder Rotkalk. An der Fassade stehen die Wärmedämm-Verbundsysteme WARM-WAND für energieeffiziente Gestaltung. Neue Maßstäbe setzt die leichte, leistungsfähige und wirtschaftliche Knauf Außenwand.
www.knauf.com/...

Knauf Gruppe (www.knauf.com)
Die Knauf Gruppe ist ein international agierender Baustoffhersteller mit Sitz in Iphofen, Deutschland. Das 1932 gegründete Familienunternehmen ist heute weltweit führender Produzent von Baustoffen und Systemen auf Gipsbasis, von energieeffizienten Dämmstoffen sowie von Systemlösungen für Decken. Es betreibt mehr als 300 Produktionsstätten und Vertriebsorganisationen in über 90 Ländern auf allen Kontinenten. Im Jahr 2024 erwirtschafteten die rund 43.500 Mitarbeitenden einen Umsatz von 15,6 Milliarden Euro.

