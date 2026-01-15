Feuchteschutz mit Sprint-Vorteil

Mit den Sprint-Produkten setzt Knauf neue Maßstäbe für schnelle, planbare Abläufe auf der Baustelle. Sie werden wie gewohnt verarbeitet, ermöglichen jedoch eine besonders rasche Weiterverarbeitung und vermeiden so unnötig lange Standzeiten. Jetzt hat Knauf auch dem Klassiker für Feuchteschutz im Außenbereich Sockel-Dicht den Turbo verpasst: Sockel-Dicht Sprint.Sockel-Dicht Sprint ist als Putzabdichtung beziehungsweise Feuchteschutz bei Außentemperaturen ab 20 Grad Celsius bereits nach einer Stunde mit den darauf abgestimmten Knauf Außenfarben überstreichbar. Selbst bei kühlen Bedingungen zwischen 1 und 5 Grad Celsius kann nach 3 Stunden weitergearbeitet werden. Fällt die Temperatur später bis auf minus 5 Grad Celsius, bleibt das unkritisch, sofern der Auftrag mindestens 6 Stunden zurückliegt. So werden Baustellen auch in nass-kalter Witterung sicher und schnell fertig.Technisch überzeugt Sockel-Dicht Sprint als einkomponentige, zementgebundene, flexible Dichtungsschlämme als Bauwerksabdichtung und für Feuchteschutz sowie Putzabdichtung auf Armiermörtel und Oberputzen. Das Material lässt sich bei Temperaturen zwischen 1 und 30 Grad Celsius problemlos im Roll-, Streich- oder Spachtelverfahren aufbringen. Die empfohlene Schichtdicke beträgt mindestens 1 mm. Als Systemkomponente der Knauf Sprint-Produkte lässt sich Sockel-Dicht Sprint bereits am Folgetag auf diese aufbringen. Auf der Baustelle punktet das Produkt durch Effizienz und Verarbeitungskomfort: Dank mineralischer Leichtzuschläge ist es hoch ergiebig. Es lässt sich leicht anrühren, dickt nicht nach und bietet eine lange Offenzeit. Für einfaches Handling im Alltag sorgt das innovative 15 kg Gebinde mit praktischem Tragegriff – angenehm beim Transport, im Lager und am Einsatzort.