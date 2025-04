Pädagogische Leitung Christina Baal im Interview

Wie wird Pädagogik, die Kinder wirklich stärkt, eigentlich entwickelt? Im kinderzimmer ist genau dafür Christina und ihr Team zuständig. Christina sammelte zunächst selbst praktische Erfahrung als pädagogische Fachkraft und später als Standortleitung in einer unserer Kitas. Heute gestaltet sie gemeinsam mit unserem Team der pädagogischen Fachberatung die inhaltliche Grundlage unserer Arbeit – und sorgt dafür, dass die Qualität unserer Konzepte nicht nur auf dem Papier überzeugt, sondern jeden Tag in den Einrichtungen lebendig wird. Mit Herz, Haltung und Fachkompetenz entwickelt das Team unser pädagogisches Konzept kontinuierlich weiter – auf Basis neuer wissenschaftlichen Erkenntnisse, gesellschaftlichen Entwicklungen und immer mit dem Ziel, jedem einzelnen Kind bestmögliche Entwicklungsräume zu eröffnen.



Im Interview verrät uns Christina, was sie an ihrer Arbeit im kinderzimmer besonders liebt:



Christina sammelte zunächst als Erstkraft in einer unserer Vorschulgruppen und später als Standortleitung bei uns Kita-Erfahrungen und kümmert sich nun mit ihrem Team der pädagogischen Fachberatung und pädagogischen Referenten um die pädagogische Qualität unserer kinderzimmer.



Warum hast Du Dich für den Job im kinderzimmer entschieden?

Weil mein Herz für die Pädagogik schlägt – und vor allem für die Kinder, die im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen. Ich wünsche mir eine Welt, in der jedes Kind mit seinen ganz eigenen Bedürfnissen, Stärken und Hintergründen gesehen wird. In diesem Job habe ich die Möglichkeit, auf struktureller Ebene etwas zu bewirken: Bedingungen mitzugestalten, die echte Entwicklung ermöglichen und pädagogische Fachkräfte in ihrer wertvollen Arbeit zu stärken. Für mich ist das nicht einfach ein Beruf – es ist eine Berufung und die Chance, die pädagogische Arbeit von heute und morgen aktiv mitzugestalten. Wenn wir als Unternehmen gute Bedingungen schaffen, ermöglichen wir nicht nur Bildung, sondern echte Entwicklung. Und genau das motiviert mich jeden Tag, ein Teil davon sein zu dürfen. In dieser Rolle kann ich meine Überzeugungen, mein Fachwissen und meine Leidenschaft miteinander verbinden und wirklich etwas bewegen.



Wie war Dein Bewerbungsprozess?

Total angenehm! Ich habe mich von Anfang an auf Augenhöhe abgeholt gefühlt. Die Gespräche waren offen, ehrlich und professionell – und ich konnte alle Fragen loswerden, die mir wichtig waren. Gleichzeitig habe ich schnell gemerkt: Die Aufgaben passen zu mir, und ich kann mich hier wirklich einbringen. Ich konnte schnell spüren: Das hier ist ein Ort, an dem ich wachsen darf, beruflich und persönlich. Und genau das wünsche ich mir von einem Arbeitsplatz.



Wie sieht Dein Arbeitsalltag im kinderzimmer aus?

Jeder Arbeitstag ist für mich eine spannende Kombination aus Abwechslung, Verantwortung und dem guten Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun. Was besonders spannend ist: Kein Tag gleicht dem anderen – mal arbeite ich an konzeptionellen Themen, mal begleite ich ganz nah die Umsetzung im pädagogischen Alltag. Ich bin viel im Dialog mit Leitungskräften, Teams, und Behörden. Dabei geht es immer um eines – die Qualität unserer pädagogischen Arbeit weiterzuentwickeln und sicherzustellen, dass jedes Kind in unseren Einrichtungen gesehen wird. Diese Mischung aus Strategie, Praxisnähe und menschlichem Kontakt macht es besonders vielseitig.



Was ist das Tolle an Deinem Job?

Das Tolle an meinem Job ist, dass ich aktiv mitgestalten kann, wie Pädagogik bei uns gelebt wird. Ich habe die Möglichkeit, Rahmenbedingungen mitzuentwickeln, in denen Kinder sich ausprobieren, lernen und wachsen können, in einer Umgebung, die sie stärkt und auf das Leben vorbereitet. Kinder sind unsere Zukunft, und ich bin dankbar, durch meine Arbeit einen Beitrag zu ihrer Entwicklung leisten zu dürfen.



Was macht Dein Team aus?

Herz, Haltung und jede Menge Teamgeist! Mein Team ist ein echter Wohlfühlort. Offenheit, Wertschätzung, Vertrauen und Zusammenhalt prägen unseren Arbeitsalltag. Jede:r bringt nicht nur fachliche Kompetenz, sondern auch ganz viel Herz und Leidenschaft mit. Wir inspirieren uns gegenseitig, unterstützen einander und feiern auch gemeinsam Erfolge. Diese Teamkultur macht den Unterschied.



Warum passt das kinderzimmer besonders gut zu Dir?

Weil ich hier nicht nur meine fachlichen Stärken einbringen kann, sondern auch die Möglichkeit habe, mich persönlich weiterzuentwickeln. Ideen werden gehört, Mitgestaltung ist ausdrücklich gewünscht, das motiviert mich täglich. Die Mischung aus persönlicher Weiterentwicklung, gelebter Wertschätzung und echter Freude an der Arbeit macht es für mich genau zum richtigen Ort.

(lifePR) (