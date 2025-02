Neue Kita „kinderzimmer Am Stadtpark“ eröffnet in Hamburg-Barmbek – und vereint Generationen

Eröffnung am 5. Februar 2025: Die Kita startet mit zehn Kindern und wächst

Die neue Kita „kinderzimmer Am Stadtpark“ eröffnet im historisch bedeutsamen Quartier 21 in Barmbek. In einem liebevoll restaurierten, denkmalgeschützten Backsteinhaus bietet sie eine besondere Umgebung für frühkindliche Bildung und Betreuung. Die ersten zehn Kinder starten am Eröffnungstag, insgesamt wird die Kita Platz für 55 Kinder in Krippen- und Elementargruppen bieten. Ein besonderes Merkmal ist die generationsübergreifende Begegnung: Durch die geplante Kooperation mit dem benachbarten INTEGRA Seniorenpflegezentrum besteht der Wunsch, dass Jung und Alt hier zukünftig voneinander profitieren können. KMK kinderzimmer setzt mit mittlerweile 37 Standorten in Hamburg erneut Maßstäbe für eine ganzheitliche frühkindliche Betreuung und Bildung.Das Gebäude der neuen Kita war einst das Aufnahmehaus des alten Krankenhauses Barmbek. Mit seinen verwinkelten Räumen, viel altem Charme und einem geschützten Außengelände hebt sich das „kinderzimmer Am Stadtpark“ von klassischen Neubauten ab. Besonderes Highlight ist der helle Wintergarten, der als Speise- und Kreativraum dient. Draußen sorgen drei große, überhundert Jahre alte Bäume für natürlichen Schatten und ein naturnahes Spielumfeld – eine Seltenheit im innerstädtischen Raum.„Die Kita kinderzimmer Am Stadtpark ist ein wahrhaft zauberhafter Ort, der Kinderherzen höherschlagen lässt. In einem liebevoll restaurierten, denkmalgeschützten Gebäude erwartet die kleinen Entdecker eine gemütliche und familiäre Atmosphäre, die zum Spielen und Forschen einlädt“, so Agnieszka Dib, die Leitung der neuen Einrichtung.Ein besonderes Merkmal des Standorts ist die geplante Zusammenarbeit mit dem angrenzenden INTEGRA Seniorenpflegezentrum. Bereits im vergangenen Sommer stellte sich das Team der Kita beim Sommerfest des Pflegeheims vor. Nun sollen gemeinsame Projekte folgen, um den generationsübergreifenden Austausch zwischen Jung und Alt aktiv zu fördern. Studien zeigen, dass solche Begegnungen sowohl für Kinder als auch für Senior:innen zahlreiche positive Effekte haben – von der Förderung sozialer Kompetenzen bis hin zu einem gesteigerten Wohlbefinden.Die Umsetzung der Kita im denkmalgeschützten Gebäude war eine Herausforderung. Bereits 2019 wurde der Mietvertrag unterzeichnet, doch erst nach drei Jahren Verzögerung aufgrund von Denkmalschutzthemen konnte im November 2023 mit dem Umbau begonnen werden. Zusätzlich kam es zu Lieferverzögerungen beim Wintergarten, die den Bauabschluss weiter hinauszögerten. Doch die Betreiber von kinderzimmer sind bekannt dafür, auch außergewöhnliche Standorte zu realisieren: „Wir schrecken nicht vor ungewöhnlichen Bauprojekten zurück. Ob Kita in einer ehemaligen Kirche, einem Aldi-Markt oder einer Spielhalle – wir machen frühkindliche Bildung wirklich überall möglich“, so die KMK kinderzimmer-Geschäftsführerin Kathrin Stojakovic.Die Entscheidung für das Quartier 21 fiel bewusst: Das neu entwickelte Viertel auf dem Gelände des ehemaligen Krankenhauses Barmbek vereint Wohnen, Arbeiten und Leben in einem innovativen Konzept. Die unmittelbare Nähe zu den Neubauquartieren Pergolenviertel (1.700 Wohneinheiten) und Quartier 21 (590 Wohneinheiten) sorgt für eine hohe Nachfrage nach Betreuungsplätzen. Zudem bietet der Stadtteil durch die gute Anbindung an die S-Bahn Rübenkamp und die Nähe zur City Nord sowie dem AK Barmbek ideale Voraussetzungen für berufstätige Eltern. „Unsere Vision ist es, möglichst vielen Familien Chancengleichheit zu ermöglichen. Das tun wir, indem wir in nachfragestarken Gebieten familienergänzende Betreuungschaffen, die Eltern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Kindern Zugang zu frühkindlicher Bildung in einem liebevollen Umfeldveröffnet“, erklärt Geschäftsführerin Anja Zettel.Die Leitung der Kita übernimmt Agnieszka Dib, eine erfahrene Pädagogin, die bereits seit 2018 als Kitaleitung tätig ist. Unterstützt wird sie zunächst von einer Vollzeit-Erstkraft, weitere Stellen sind ausgeschrieben. Interessierte Fachkräfte können sich unter www.kita-kinderzimmer.de/karriere bewerben.Eltern, die Interesse an einem Betreuungsplatz haben, können sich über die Website des Trägers für die Warteliste registrieren. Der Start erfolgt mit zehn Kindern, freie Plätze sind noch vorhanden.