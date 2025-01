Kita-Leitung Jeany Dick im Interview

Jeany leitet unser kinderzimmer Bergstedter Scheune. Unsere ehemalige Scheune am Waldrand in Bergstedt bietet Krippen-, Elementar- und Vorschulkindern einen liebevollen Ort zum gemeinsamen Wachsen. Was macht den Standort einzigartig? Jeany verrät es uns:



Was würde Dein Team über Dich als Standortleitung erzählen?

Ich glaube, mein Team würde sagen, dass ich immer ein offenes Ohr für sie habe und sie immer mit allen Themen zu mir kommen können. Außerdem mache ich viel Quatsch mit, aber mir sind auch Regeln und deren Einhaltung wichtig.



Welche Herausforderungen bringt Dein Job mit sich?

Die Wünsche der Kinder, Eltern UND Pädagog:innen unter einen Hut zu bekommen. Bei aktuell 85 Kindern und 11 Kolleg:innen kann das manchmal herausfordernd sein.

Meine Aufgabe liegt dann auch darin, zwischen den Eltern und Pädagog:innen zu vermitteln, damit die Kindern den größten Nutzen daraus ziehen können.



Was macht Deinen Standort besonders?

Zum einen unsere Haltung: Das “WIR” wird bei uns bei der Arbeit groß geschrieben! Wir unterstützen uns immer gegenseitig. Wenn man lieber allein arbeitet, anstatt im Team, dann passt man nicht in die Bergstedter Scheune. Bei uns ist es selbstverständlich, auch mal in den anderen Gruppen auszuhelfen und das ist für niemanden ein großes Problem.



Und zum anderen unsere summenden Mitbewohner: 2024 sind auf unserem Außengelände zwei Honigbienenvölker eingezogen, die unseren Kindern auf eine ganz besondere Weise die Kreisläufe der Natur nahebringen. Einmal im Jahr können wir nun auch unseren eigenen kiziHonig verkosten – das ist ein absolutes Highlight für Klein und Groß!



Was begleitet Dich täglich bei der Arbeit?

Wenn ich durchs Hause gehe, sehe ich viele glückliche Kinder, die neue Erfahrungen machen und sich ausleben können und Kolleg:innen, die mit Herzblut und Engagement dabei sind.



Ansonsten begleitet mich mein liebster Superheld Know Howdy, unser Superheld für den Bildungsbereich Natur, Umwelt und Technik, auf meinem Laptop ? Als ehemalige Scheune mit großem Außengelände und Wald in der Nähe, den wir viel mit den Kindern erkunden, passt das auch besonders gut.



Warum passt das kinderzimmer so gut zu Dir?

kinderzimmer ist ein super Arbeitgeber für alle, die eine Ausbildung oder ein Studium nicht als Endstation sehen, sondern sich immer weiter entwickeln wollen. Und das trifft auf jeden Fall auch auf mich zu: Ich brauche immer wieder die Möglichkeit, Neues zu erlernen.



Ich habe neben der Arbeit im Gruppendienst mein Studium zur Kita Leitung absolviert und wurde hierbei vom kinderzimmer immer unterstützt. Außerdem konnte ich auch schon an ganz vielen Fortbildungen in unserer KiziCademy teilnehmen, die allen Pädagog:innen offen steht.



Was mir darüber hinaus am kinderzimmer besonders gefällt: Hier kann man so sein, wie man ist, auch als Pädagog:in. Wir arbeiten zwar nach den Hamburger Bildungsleitlinien, haben aber so viele Materialien hier und können so viel von uns selbst einbringen, dass wir trotzdem unendlich viele Möglichkeiten haben, unseren pädagogischen Alltag zu gestalten.

