KMK kinderzimmer stellt Weichen für weitere internationale Expansion

Mit der Neuaufstellung des Management-Teams ebnet KMK kinderzimmer den Weg für das weitere internationale Wachstum des Unternehmens und erhöht gleichzeitig Synergien und lokale Entscheidungskompetenzen.

Mit dem Abschluss der ersten Mietverträge in London (England) und Baden-Württemberg stellt sich KMK kinderzimmer neu auf: Durch eine Bündelung der operativen Verantwortlichkeiten in Deutschland wird dabei zum einen das Bestandsgeschäft gestärkt, zum anderen eine Fokussierung auf strategische Fragen und die weitere Umsetzung der internationalen Wachstumsstrategie auf Gruppenebene ermöglicht.



KMK kinderzimmer ernennt Daniel Grimm zum CEO Germany und Group Chief Commercial Officer. Daniel Grimm, seit Anfang 2022 als Chief Growth Officer für die Expansion des KiTa-Trägers verantwortlich, übernimmt damit zusätzlich die operative Verantwortung für das Deutschlandgeschäft und wird Teil des neuen Group Executive Board. Neben den Gründern und Group CEOs Karina und Melf Kruse ist Heinz Knolle als Group Chief Financial Officer ebenfalls Mitglied der Unternehmensleitung.



Das neue Management-Team wird sich auf Gruppenebene auf die übergreifenden strategischen Themen und die enge Abstimmung mit Investor Haniel fokussieren.



Daniel Grimm bleibt als CEO Germany auch weiterhin für den Kernmarkt Deutschland verantwortlich und übernimmt in Personalunion mehr Verantwortung. Bisher zeichnete er seit Januar 2022 als Geschäftsführer und Chief Growth Officer für das weitere Wachstum des KiTa-Trägers verantwortlich. Mit seiner zusätzlichen Ernennung zum Chief Commercial Officer der kinderzimmer Gruppe wird einerseits die länderübergreifende Zusammenarbeit gestärkt und gleichzeitig Synergien auf Gruppenebene sichergestellt. “Der klare Fokus auf unser operatives Geschäft wird maßgeblich zum weiteren Erfolg und Wachstum des kinderzimmers beitragen. Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit meinen Kolleg:innen und das Vertrauen in meine Person”, so Daniel Grimm.



Heinz Knolle ist künftig als Group CFO übergreifend für alle Finanz- und IT-Themen der Gruppe verantwortlich. Daneben zeichnet er weiterhin für den Bereich Legal und Compliance, QHSE sowie das Vertragswesen verantwortlich.Anja Zettel stellt als VP Marketing & Communication die Weiterentwicklung und Einheitlichkeit der Marke, Kultur und Kommunikation auf Gruppenebene sicher.



Das operative Geschäft von KMK kinderzimmer in Deutschland wird neben Daniel Grimm weiterhin von Martin Heuer (COO Germany) und Alexander Kolew (CPO Germany) sowie Kathrin Stojakovic (VP Real Estate & Expansion Germany) geleitet. Vishav Roma (VP Expansion UK) übernimmt im Zuge der weiteren Expansion in UK mehr Verantwortung und ist künftig als Country Manager UK gesamtheitlich für den erfolgreichen Markteintritt in UK verantwortlich.



“Nach einem Jahrzehnt intensiver und spannender Aufbauarbeit mit Fokus auf das operative Geschäft wird es nun Zeit, das nächste Kapitel aufzuschlagen. Mit dem erfolgreichen Onboarding des neuen operativen Management-Teams in den letzten Monaten können wir uns jetzt auf die strategischen Themen und die enge Abstimmung mit unserem Partner Haniel fokussieren”, erklärt Karina Kruse den Schritt.



“Wir freuen uns darauf, die Ursprungsidee von vor 10 Jahren nun mit fokussierter Kraft und im engen Schulterschluss mit Haniel weiter wachsen zu lassen”, unterstreicht auch Melf Kruse. “Wir sind stolz, dass wir ein so erfahrenes Management-Team für uns gewinnen konnten, mit dem wir auch die aktuellen und künftigen Herausforderungen vertrauensvoll und in enger Zusammenarbeite meistern werden.”