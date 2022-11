„Gemeinsam einzigartig“ - Vorlesetag 2022 im KMK kinderzimmer

KMK kinderzimmer beteiligt sich mit Aktionen an allen Standorten und bekannten Vorleserinnen am Bundesweiten Vorlesetag

„Gemeinsam einzigartig“ – das ist das Motto des Bundesweiten Vorlesetags 2022. Am 18. November 2022 findet der Aktionstag zum 19. Mal statt. In den Krippen-, Elementar- und Vorschulgruppen von KMK kinderzimmer wird der Tag ganz im Zeichen des Buches stehen.



In allen kinderzimmer-Kitas werden die Pädagog:innen in besonderer Atmosphäre vorlesen. Unterstützt werden sie an ausgewählten Kita-Standorten von „Stargästen“: den Spiegel-Bestseller-Autorinnen Meike Werkmeister und Christa v. Bernuth, der Kinderbuchautorin Nathalie Klüver sowie der bekannten Autorin und „Buchinfluencerin“ Karla Paul.



„Vorlesen ist ein Geschenk“, erklärt Karina Kruse, CEO und Gründerin von KMK kinderzimmer. „Wenn wir Kindern vorlesen, teilen sie mit uns ihre Freude und Begeisterung. Ihre neugierigen Fragen und Gedanken inspirieren auch uns Erwachsene.“ Bücher zeigen die Welt und ermöglichen Abenteuer – sie öffnen Horizonte. „Kinder, denen regelmäßig vorgelesen wird, erleben nicht nur Gedankenreisen, sie sind einfühlsamer, haben früh einen größeren Wortschatz und lernen selbst später leichter lesen.“



Mit festen Vorleseritualen im Kita-Alltag und eigenen „kiziTheken“ mit über 1000 Büchern an vielen Standorten, stellt das kinderzimmer sicher, dass alle Kinder so früh wie möglich in den Genuss des Vorlesens kommen und die gleiche Chance auf einen guten Start ins Leben haben.



Wie wichtig Vorlesen ist, betont auch die Autorin Meike Werkmeister: „Mit meiner Mutter zu kuscheln und ihrer sanften Stimme zuzuhören, hat mir immer ein Gefühl von Geborgenheit vermittelt. Besonders genossen habe ich es, wenn sie mir selbstausgedachte Geschichten erzählt hat. Diese Momente begleiten mich bis heute. Sie haben mich auch früh dazu inspiriert, selbst Geschichten erfinden zu wollen.“



Auch Ratgeber- und Kinderbuchautorin Nathalie Klüver schätzt das Vorlesen: „Das Schöne ist, je früher Kinder mit Büchern in Kontakt kommen, auch schon als Baby beim ersten Bücheranschauen, umso wahrscheinlicher wird es, dass sie auch als Erwachsene zu Büchern greifen.“



Der Bundesweite Vorlesetag auf gemeinsame Initiative von Die Zeit, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung gilt als Deutschlands größtes Vorlesefest und ein öffentliches Zeichen, um alljährlich am dritten Freitag im November Kinder und Erwachsene für die Bedeutung des Vorlesens zu begeistern. KMK kinderzimmer beteiligt sich regelmäßig mit vielen Aktionen am Bundesweiten Vorlesetag.