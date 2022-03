"Begabtes Kind." Das hören Eltern gern. "Hochbegabung" noch lieber.

sehr früh selbstmotiviert altersuntypische Aufgaben lösen möchte

sich sehr schnell langweilt

sich nicht in eine Gruppe integrieren kann und Außenseiter ist

Entwicklungsphasen überspringt

sehr früh zu sprechen beginnt

sehr viele Fragen stellt und alles wissen möchte

sich lieber mit älteren Kindern oder Erwachsenen umgibt

starkes Interesse an Buchstaben, Zahlen und Symbolen aufweist

Begabung ist ein wichtiges Thema für Eltern, wie wir im kinderzimmer immer wieder feststellen. Nicht selten stellt sich sogar die Frage: Ist mein Kind hochbegabt?Du hast Dir diese Frage schon mehr als einmal gestellt oder bist Dir nicht ganz sicher, was eine Hochbegabung bei Kindern überhaupt bedeutet? Welche Anzeichen gibt es dafür? Welche Begabungen gibt es? Sollte man Begabung fördern? Dann bist Du hier genau richtig.Es liegt in der Natur von Kindern, besonders auf­ge­weck­t, neu­gie­ri­g und in­ter­es­sier­t zu sein. Jedoch sind diese Eigenschaften bei manchen ganz besonders ausgeprägt. Das könnte bereits ein Anzeichen für eine Hochbegabung sein. Dann heißt es handeln und versuchen herauszufinden, ob das eigene Kind zu den ca. 2 - 3 % Menschen mit ei­nem IQ von über 130 gehört. Denn das rechtzeitige Erkennen der Hochbegabung ist enorm wich­tig, da­mit der Nachwuchs von An­fang an gemäß seiner Begabung ler­nen und ge­för­dert wer­den kann.Leider ist es nicht so ein­fach, Hoch­be­ga­bung zu er­ken­nen. Be­son­ders, wenn das Kind noch klein ist und aus­sa­ge­kräf­ti­ge Tests deshalb schwer durch­zu­füh­ren sind. Wenn den Be­dürf­nis­sen hoch­be­gab­ter Kin­der nicht ent­spro­chen wird und ihre be­son­de­ren Fä­hig­kei­ten un­ent­deckt blei­ben oder igno­riert wer­den, kann das zu auf­fäl­li­gem Ver­hal­ten füh­ren. Zum Glück gibt es ei­ni­ge Merk­ma­le, die auf eine Hoch­be­ga­bung oder eine über­durch­schnitt­li­che In­tel­li­genz hin­wei­sen kön­nen.Hochbegabung bei Kleinkindern zu erkennen, ist keine leichte Aufgabe. Denn leider können Eltern die Anzeichen für eine überdurchschnittliche Intelligenz in den meisten Fällen nicht richtig deuten. Wie auch, wenn man mit dem Thema noch nie in Berührung gekommen ist? Erschwerend kommt hinzu, dass ein Vergleich mit anderen Kindern oft nicht möglich ist. Eltern sehen nur, wie sich das eigene Kind entwickelt und können so nicht richtig beurteilen, ob sich die Entwicklung zu der anderer Kinder im gleichen Alter unterscheidet.Bei Säuglingen und Kleinkindern gibt es keine sicheren Hinweise, um eine hohe Begabung zu erkennen. Ihre Entwicklung verläuft zu schnell, schubweise und wird zudem stark von der Umwelt beeinflusst. Die Intelligenz im Kleinkindalter lässt keine direkten Schlüsse auf die spätere Intelligenz Deines Kindes zu. Dennoch zeigt sich bereits in dieser Phase unter anderem ein reges Interesse an der Umwelt, eine frühe Sprachentwicklung und schnelles Erinnern bereits erlebter Zusammenhänge.Was bedeutet Begabung? Im Vorschulalter fallen hochbegabte Kinder häufig durch die Fähigkeit auf, komplexe Zusammenhänge zu erfassen. Außerdem erledigen sie schwierige Aufgaben mit extrem hoher Konzentration oder bringen sich früh Schreiben, Lesen und Rechnen selbstständig bei.Wenn Du das Gefühl hast, dass Dein Kind hochbegabt ist, kannst Du die Anzeichen mit den Merkmalen für Hochbegabung vergleichen. Wir haben Dir dafür eine kleine Liste zusammengestellt. Treffen mehrere Kriterien zu, solltest Du Dir Unterstützung suchen, um Deinen “Verdacht” zu bestätigen. Beratung bekommst Du bei Psycholog:innen oder bei entsprechenden staatlichen Einrichtungen wie Familienberatungsstellen.Eine Hochbegabung kann vorliegen, wenn Dein Kind …Diese Liste ist keinesfalls vollständig. Manche hochbegabte Kinder fallen durch andere Verhaltensweisen auf. Daher solltest Du Dich auf jeden Fall beraten lassen und am besten einen Test zur Feststellung der Hochbegabung durchführen lassen. Denn je früher Eltern die Hochbegabung ihres Kindes erkennen, desto schneller können entsprechende Fördermaßnahmen in Anspruch genommen werden.Die stellt auf ihrer Internetseite Informationen zur Verfügung, die Eltern über das Thema Hochbegabung aufklären. Zudem findest Du dort eine Liste mit Kontakten und Adressen für verschiedene Regionen.Ab einem Alter von etwa fünf Jahren können Intelligenztests eingesetzt werden, die relativ verlässliche Aussagen ermöglichen. Dauerhaft gültige Ergebnisse ergeben sie aber noch nicht. Mit ca. 10 Jahren ist die intellektuelle Entwicklung von Kindern im Durchschnitt schließlich so weit stabilisiert, dass die Hochbegabungsdiagnostik mittels deutlich besser möglich ist.Für die Feststellung, ob Dein Kind tatsächlich hochbegabt ist, solltet Ihr Euch, wie bereits erwähnt, eine:n Psycholog:in suchen. So kann das Ergebnis professionell interpretiert und analysiert werden. Denn für die Diagnose braucht es eine genaue und objektive Beobachtung, Informationen aus verschiedenen Quellen und oftmals eine testpsychologische Untersuchung. Nur so lässt sich verlässlich ermitteln, ob eine Hochbegabung vorliegt, wie sie strukturiert ist und welche Fähigkeiten sie betrifft. Es gibt nämlich nicht nur die intellektuelle Intelligenz, sondern z. B. auch die kreative, emotionale und sportliche.Eltern, Erzieher:innen, Lehrer:innen und psychologische Fachkräfte sollten hierbei Hand in Hand arbeiten. Und bei all dem darf eines nicht vergessen werden: Hochbegabte Kinder sind vor allem Kinder! Zwar mögen sie spezielle intellektuelle Bedürfnisse und Fähigkeiten haben, aber im Mittelpunkt sollte immer ihr Wohlergehen stehen.