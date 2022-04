Allergien bei Kindern erkennen.

Allergien werden immer häufiger bei Kindern festgestellt – das ist Fakt. In einer großen wurde herausgefunden, dass fast jedes zehnte Kind zwischen 3 und 17 Jahren unter Heuschnupfen leidet. Bei Asthma sind es immerhin vier Prozent. Warum Allergien in den vergangenen Jahrzehnten immens zugenommen haben, konnte die Forschung noch nicht klären.Wie entstehen Allergien bei Kindern? Was löst Allergien aus? In einem Punkt ist sich die Wissenschaft einig: Der größte Risikofaktor ist die Veranlagung. Wenn beide Eltern unter Allergien leiden, besteht ein ziemlich hohes Risiko, dass diese auch beim eigenen Kind auftreten. Ein weiterer Aspekt sind unsere modernen Hygienestandards. Viele Eltern denken, dass ihr Nachwuchs sofort krank wird, wenn im Matsch gespielt wird. Das ist aber Quatsch! Buddeln im Dreck, Toben im Park und Streicheln von Tieren bewirkt nämlich genau das Gegenteil. Es stärkt tatsächlich die körpereigene Abwehr. Die meist ungefährlichen Mikroorganismen sind wichtige Reize für den kleinen Körper, die dem Immunsystem helfen, sich zu entwickeln. Fehlt dieses Training, so richtet sich die Immunabwehr auch gegen harmlose Substanzen wie Pollen, Tierhaare oder Hausstaubmilben.Eine Allergie bei Deinem Kind zu erkennen, ist nicht immer ganz leicht. Grundsätzlich ist es so, dass die allergischen Symptome bei Kindern quasi die gleichen sind wie bei Erwachsenen. Problematisch ist leider, dass die Anzeichen oft auch zu anderen Erkrankungen passen. An die typischen Symptome einer Allergie denken viele Eltern gar nicht, wenn sie nicht selbst unter einer leiden. Deshalb ist es wichtig zu wissen, welche Allergien es eigentlich gibt.Eine Neurodermitis zu erkennen, fällt vergleichsweise leicht. Sie ist eine Hautkrankheit, die in in Stufen verläuft und bereits bei Babys auftreten kann. Zu Beginn der Erkrankung bildet sich im Gesicht, an den Armen und Beinen der betroffenen Kinder sogenannter Milchschorf – ein, wie der Name schon verrät, krustiger, schorfiger Ausschlag. Die Haut wird rot, nässt und juckt stark. Es zeigt sich das typische Bild eines Ekzems. Am häufigsten beobachten Ärzte eine Neurodermitis bei Kindern nach der Geburt bis zum Alter von zwei Jahren. Im Kleinkindalter bessert sich das Krankheitsbild oft. Ob die Neurodermitis Deines Kindes das Symptom einer Allergie ist, solltest Du auf jeden Fall mit Eurem Kinderarzt bzw. Eurer Kinderärztin besprechen und gegebenenfalls einen Allergietest machen.Ein Heuschnupfen ist für Eltern schon schwieriger zu erkennen. Gerade im Januar und Februar, wenn die klassische Erkältungszeit ist, fliegen bereits fröhlich Pollen von Frühblühern wie Birke oder Erle. Viele Eltern vermuten oft, dass die laufende Nase ihres Kindes auf eine ganz normale Erkältung und die geröteten Augen auf eine Bindehautentzündung hinweisen. Wenn die Symptome nicht nach drei bis vier Tagen verschwinden (das ist der typische Zeitraum für eine Erkältung), solltest Du wachsam sein. Das könnte nämlich ein erstes Anzeichen für eine Allergie sein. Wie bei der Neurodermitis empfehlen wir professionelle Hilfe zu konsultieren. Wenn Du wissen willst, welche Pollen gerade fliegen, dann schau einfach beim vorbei. Dieser prognostiziert außerdem, wie hoch die Pollenbelastung am jeweiligen Tag in Deiner Region ausfällt.Lebensmittelallergien sind bei Säuglingen und Kleinkindern eher selten. Das ist auch gut so, denn sie sind für Eltern nur schwer zu erkennen. Die Symptome sind oft sehr unspezifisch, zum Beispiel Bauchschmerzen oder Durchfall. Beides kommt sehr häufig vor, weshalb es lange dauern kann, bis Eltern an eine Allergie denken. Um herauszufinden, wogegen Dein Kind allergisch sein könnte, solltest Du ein führen, in dem Du alle gegessenen Lebensmittel notierst. So findest Du heraus, was die Allergie auslöst. Wenn Du merkst, dass Ihr damit nicht weiterkommt, empfehlen wir Euch auch hierfür ärztliche Unterstützung zu holen.Wenn Dein Kind eine Allergie entwickelt hat, wird es Dich wahrscheinlich mit Fragen löchern. Das ist auch gut, denn so lernt es seine Symptome und Einschränkungen besser zu verstehen. Wir haben für Dich einige Beispiele zusammengetragen, wie Du mit Deinem Schatz die Allergie besprechen kannst:“Viele Haustiere , wie Hunde, Katzen oder Hasen, haben im Fell kleine Teilchen, von denen Du husten musst und rote Augen bekommst. Wir können aber Fische oder Schildkröten halten, auf die bist du nicht allergisch.”“Das kommt von ganz kleinen, fast unsichtbaren Teilchen. Die sind in der Luft / auf dem Hund / auf Erdnüssen. Eigentlich sind diese Teile lieb, aber Dein Körper denkt, dass sie böse sind und wehrt sich gegen sie. Und dieses Wehren macht er mithilfe von husten / jucken / niesen.”“Die Medizin sorgt dafür, dass du nicht mehr husten / kratzen / niesen musst. Dank ihr kannst Du wieder draußen spielen / mit deinen Freunden in den Zoo / Erdnüsse essen.”“Dein Teddy hat kleine Tierchen im Fell, die ihn überall kitzeln. Im Gefrierfach wird er sie los, das ist für ihn wie ein erholsames Bad. Und damit er auch ganz sauber wird, darf er danach noch in die Waschmaschine. Dann könnt Ihr auch endlich wieder kuscheln.”