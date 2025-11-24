Von 150 Jahre Rainer Maria Rilke zu zeitlosen Bilderbüchern
Literaturseminare der Schwabenakademie im Winter 25/26
Wer in der Vorweihnachtszeit schon einen vollen Terminkalender hat, aber den Jahresbeginn literarisch beginnen möchte, der kann mit dem Seminar Bilderbücher – nicht nur für die Kleinen ganz groß vom 9. bis 11. Januar in Kloster Irsee einen spannenden Einblick in die Themenvielfalt dieser Buchgattung gewinnen. Hört man „Bilderbuch“, denkt man automatisch an Bücher, die sich an sehr junge Kinder richten und die diesen vorgelesen werden. Doch die Buchgattung hat weit mehr zu bieten als Bücher für die ganz Kleinen! Unter der Leitung der Literaturwissenschaftlerin Dr. Mirjam Burkard (ebenfalls LMU München) erwartet die Teilnehmenden ein literarischer Rundumblick durch die Bilderbücherwelt, bei dem auch die Rückbesinnung und Neubetrachtung von Bilderbüchern aus der eigenen Kindheit nicht zu kurz kommt.
Anmeldung und nähere Infos unter:
www.schwabenakademie.de
Tel. 08341 906-661 oder -662