Vernetzen. Vertreten. Vermitteln.

Der Schwäbische Volksbildungsverband formiert sich neu und stärkt mit einer ersten Kooperationsveranstaltung die Demokratiearbeit vor Ort

Der Schwäbische Volksbildungsverband (SVBV) ist der Zusammenschluss der Volkshochschulen in Schwaben. Gleichzeitig trägt der gemeinnützige Verein gemeinsam mit dem Bezirk Schwaben als Zweckverband die Schwabenakademie Irsee, die als vhs-Akademie mehrtätige Kurse in der offenen Erwachsenenbildung anbietet.

Mit Carolin Gehring (Geschäftsführerin der vhs Landkreis Neu-Ulm) als erste Vorständin und Nico Meyer (Geschäftsleitung der Oberallgäuer Volkshochschule e.V.) als zweiter Vorstand steht nun ein neues Führungsteam für den Schwäbischen Volksbildungsverband in den Startlöchern. Gemeinsam mit dem SVBV-Geschäftsführer Michael Trieb (vhs-Leiter Memmingen) und den Verbandsrätinnen Susanne Gribl (Geschäftsführung vhs Augsburger-Land), Lena Lenzgeiger (Leitung vhs Landkreis Aichach-Friedberg), Marina Bilotta-Gutheil (Leitung vhs Augsburg) und Sabine Meyle (Leitung vhs Kaufbeuren) als Rechnungsprüferin bilden die beiden das neue Gesicht des SVBV.

Ziel des Verbands ist es, die Netzwerkarbeit der Volkshochschulen in Schwaben voranzutreiben, die Interessen der Erwachsenenbildung zu vertreten und Bildung vor Ort zu vermitteln.

Die Neuformierung des Vereins geht auch mit einer ersten Veranstaltung mit einem prominenten Gast einher:

Gemeinsam mit der Schwabenakademie veranstaltet der SVBV eine Lesung mit dem Rechtsanwalt, Philosoph, Publizist und Moderator Michel Friedman aus seinem neuen Buch Mensch! Liebeserklärung eines verzweifelten Demokraten. Die Lesung findet am Samstag, 28. Februar in Kloster Irsee statt und eröffnet gleichzeitig das Literaturfestival Allgäu-Schwaben (www.lfas.de). Die Lesung und Diskussion bietet für alle Interessierten die Möglichkeit, gemeinsam mit Michel Friedman Ansätze für eine aktive Demokratiepflege zu diskutieren.

Samstag, 28. Februar 2026, 18:30 Uhr
Kloster Irsee, Klosterring 4, 87660 Irsee
Karten: 10€ Regulär, 5 € Ermäßigt (für Schüler und Studierende)
Vorverkauf: www.lfas.de/tickets

