Verabschiedung eines Urgesteins.

Nach über 48 Jahren Berufstätigkeit, davon die letzten 24 in Kloster Irsee, verlässt Cornelia Zettl aus Pforzen-Leinau das Schwäbische Bildungszentrum in den wohlverdienten Ruhestand.



„Ich habe Sie immer als ausgesprochen zugewandte Mitarbeiterin im Housekeeping erlebt“, bedankte sich Werkleiter Stefan Raueiser: „Stets ein freundliches Wort für unsere Gäste, stets interessiert an der Fortentwicklung unseres Hauses und stets fleißig in allen Bereichen unseres weiträumigen barocken Campus unterwegs.“



Cornelia Zettl begann ihre Tätigkeit in Kloster Irsee am 1. März 2000 als „Aushilfszimmermädchen“. Die gelernte Friseurin aus Buchloe war zuvor als Zimmermädchen in einem kirchlichen Haus in Bad Wörishofen tätig, wo sie nicht nur auf der Etage, sondern auch im Frühstücksservice eingesetzt war. Im Schwäbischen Bildungszentrum Irsee oblag ihr und ihren Kolleginnen die Reinigung der Gästezimmer, Tagungsräume und Büros sowie aller öffentlichen Bereiche in den vier Gebäuden Konvent, Atelier, Sommerhaus und Küferei.



„Ich möchte keinen großen Abschied, weil ich so nah am Wasser gebaut bin“, bekannte die langjährige verdiente Mitarbeiterin ihren Kolleginnen gegenüber. Doch so ganz ohne große Runde im Sozialraum des Hauses wollte man sie nicht ziehen lassen. Und außerdem folgt Ende des Jahres ja auch noch die offizielle Verabschiedung im Kurhaus Göggingen in Augsburg, wo Bezirkstagspräsident Martin Sailer alle ausscheidenden Kolleginnen und Kollegen der Bezirksverwaltung, der Bezirkskliniken und eben auch des bezirkseigenen Tagungs-, Bildungs- und Kulturzentrums Kloster Irsee in den Ruhestand verabschieden wird.

