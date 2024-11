Unabhängige psychiatrische Beschwerdestellen (upB) in Bayern

Menschen mit psychischen Erkrankungen finden oft aufgrund ihrer Erkrankung erschwert Zugang zu etablierten Beschwerdesystemen in psychiatrischen Kliniken und Einrichtungen. Mit einer Förderrichtlinie unterstützt der Freistaat Bayern flächendeckend die Einrichtung und den Betrieb von unabhängigen psychiatrischen Beschwerdestellen (upB), die Menschen mit psychischen Erkrankungen sowie deren Angehörigen niederschwellig, kostenlos und auf Wunsch anonym ein offenes Ohr für ihre Anliegen bieten sollen.Bereits seit 2021 bietet das Bildungswerk des Bayerischen Bezirketags in Kloster Irsee Mitarbeitenden dieser Beschwerdestellen ein dreiteiliges Schulungsangebot an, das vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege finanziert wird. Neben einem Überblick über das Spektrum psychischer Erkrankungen, psychosozialer Versorgungsstrukturen und Netzwerke wurden die Teilnehmenden auch mit den Grundlagen der Gesprächsführung und Beziehungsgestaltung sowie mit rechtlichen Themen vertraut gemacht. Über die fachlichen Impulse hinaus, boten die Schulungen auch Gelegenheit zum intensiven persönlichen Austausch der Teilnehmenden untereinander. Um den Aspekt des trialogischen Arbeitens möglichst praxisnah umzusetzen, wirkten bei allen Schulungen neben Professionellen aus dem psychosozialen Arbeitsfeld jeweils auch Angehörige und Betroffene auf Dozentenseite mit.Mit Ende des vierten Kursdurchlaufs im Oktober 2024 haben sich nun weitere neun Mitarbeitende qualifiziert, so dass jetzt insgesamt 28 Personen erfolgreich geschult wurden, die das erworbene Wissen bei ihrer Tätigkeit in den unabhängigen psychiatrischen Beschwerdestellen in ganz Bayern einsetzen werden.: Eineist eine Anlaufstelle für Menschen, die Probleme mit dem psychiatrischen Versorgungssystem haben. Das psychiatrische Versorgungssystem umfasst psychiatrische Kliniken und sonstige stationäre Einrichtungen inklusive Heime und Tagesstätten, als auch den ambulanten Bereich. Eine upB berät und hilft, Probleme zu lösen; vgl. www.unabhaengige-psychiatrische-beschwerdestellen-bayern.de/