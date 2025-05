Stolpersteine für Kloster Irsee

Ella Banehr, Heinz Fuhse, Dominikus Harnauer, Elisabeth Kappestein, Erwin Leykauf, Christian Reddigan, Richard Scherer und Barbara Thiel wurden aus ganz unterschiedlichen Gründen und zu gänzlich verschiedenen Zeiten in die Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren eingewiesen. Sie alle verbindet jedoch, dass sie ihre letzte Lebensspanne in der Zweigstelle Irsee verbrachten, wo sie in den 1940-er Jahren durch Vernachlässigung, Hungerkost, Medikamentengaben oder Verlegungen in die Gasmordanstalt Hartheim (in Oberösterreich, bei Linz gelegen) gewaltsam zu Tode kamen und somit im Zuge der NS-„Euthanasie“-Maßnahmen ermordet wurden.Durch Recherchen (zuletzt: Dietmar Schulze, „Die Aussichten für die Zukunft Ihres Kindes sind leider ausserordentlich ungünstige.“ Kinder und Jugendliche in der Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren-Irsee 1940 bis 1945) oder durch Nachforschungen von Angehörigen sind ihre ganz individuellen Lebenswege jetzt aufgearbeitet worden. Um ein dauerhaftes Andenken zu ermöglichen, wird der international tätige Künstler Gunter Demnig vor der Irseer Klosterfassade jetzt weitere Stolpersteine zum individuellen Gedenken setzen. Die zugehörigen Opfer-Geschichten sind veröffentlicht und können über die Homepage In Memoriam - Kloster Irsee abgerufen werden.Am Vorabend der Denkmalsetzung wird es ein Symposium geben, um Angehörige wie auch Historikerinnen und Historiker ins Gespräch zu bringen. Zu beiden Veranstaltungen laden wir herzlich ein.„Anstalt Irsee – informieren, gedenken, bilden“Kloster Irsee, Gartensaal KüfereiTeilnahme nur nach vorherigerKloster Irsee, vor dem Haupteingang, mit anschließendem Empfang vor dem neuen Informations- und Ausstellungsraum im KonventgebäudeEine Teilnahme ist auch ohne Anmeldung möglich.